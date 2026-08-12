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Onda tropical dejará lluvias de hasta 40 milímetros en Honduras este miércoles y vigilan otro sistema

Una onda tropical dejará lluvias de entre 30 y 40 milímetros en Honduras este miércoles, principalmente en el occidente, mientras las autoridades vigilan otro sistema tropical.

Cenaos pronostica acumulados de lluvia de entre 30 y 40 milímetros. (FOTO: La Prensa)
Cenaos pronostica acumulados de lluvia de entre 30 y 40 milímetros. (FOTO: La Prensa)
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Una onda tropical que ingresó a Honduras mantendrá condiciones lluviosas este miércoles 12 de agosto, con acumulados que podrían alcanzar entre 30 y 40 milímetros en diferentes regiones del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las precipitaciones más significativas se concentrarán principalmente en el occidente de Honduras, aunque los remanentes del fenómeno también favorecerán lluvias en sectores del centro y otras regiones. El sistema comenzó a generar efectos desde su ingreso por la zona insular y el litoral atlántico.

Mientras esta onda tropical continúa desplazándose, las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia otro sistema que podría acercarse durante el fin de semana. Paralelamente, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) monitorea una perturbación en el Atlántico con posibilidades de convertirse en depresión tropical.

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Occidente recibirá las lluvias más significativas

El pronosticador de Cenaos, Jeffrey Flores, explicó que la onda tropical ingresó inicialmente por la región insular y el litoral atlántico, generando precipitaciones sobre Islas de la Bahía, Colón y Atlántida.

Posteriormente, el fenómeno continuó desplazándose hacia la zona central y sus remanentes avanzarán hacia el occidente, donde se esperan las mayores cantidades de lluvia durante este miércoles.

“Tenemos el ingreso de una nueva onda tropical en el territorio nacional, la cual nos dejará lluvias y acumulados de entre 30 a 40 milímetros en todo el país”, explicó Flores.

El especialista indicó que, aunque el eje principal del sistema continuará alejándose, la humedad asociada mantendrá condiciones favorables para las precipitaciones en varias zonas.

“Esperamos que los remanentes de esta onda tropical se mantengan y nos dejen lluvias para la parte occidental del país”, añadió.

Una onda tropical mantendrá condiciones lluviosas en Honduras durante este miércoles. (FOTO: Infobae)
Una onda tropical mantendrá condiciones lluviosas en Honduras durante este miércoles. (FOTO: Infobae)

Precipitaciones podrían favorecer las represas

Las lluvias también representan un alivio para algunas zonas que han enfrentado un prolongado déficit de precipitaciones.

Cenaos destacó las precipitaciones registradas en sectores como Lepaterique, Francisco Morazán, debido a que el agua que cae en estas áreas puede contribuir a mejorar las condiciones de las cuencas relacionadas con los embalses que abastecen al Distrito Central.

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La llegada de las precipitaciones cobra especial relevancia después de semanas marcadas por la sequía y las dificultades en el abastecimiento de agua en diferentes sectores de la capital.

Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas debido a que acumulados importantes en períodos cortos también pueden generar incidencias en zonas vulnerables.

Vigilan otra onda tropical para el fin de semana

Además del fenómeno que actualmente afecta Honduras, Cenaos informó que mantiene bajo observación otro sistema tropical que podría generar nuevas condiciones de lluvia durante el próximo fin de semana.

Las autoridades continuarán analizando su desplazamiento y evolución antes de establecer con mayor precisión qué regiones podrían recibir las mayores precipitaciones.

Los pronósticos serán actualizados conforme el sistema avance y existan datos suficientes para determinar sus posibles efectos sobre el territorio hondureño.

El fenómeno presenta un 40 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 70 % durante los siguientes siete días. (FOTO: Huracán Info)
El fenómeno presenta un 40 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 70 % durante los siguientes siete días. (FOTO: Huracán Info)

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene vigilancia sobre una onda tropical localizada en el Atlántico, a unas 550 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, frente a las costas africanas.

Según el reporte citado, el fenómeno presenta un 40 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 70 % durante los siguientes siete días, por lo que podría convertirse en una depresión tropical hacia finales de la semana.

No obstante, todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria y posible evolución a medida que avance por el océano Atlántico.

El NHC monitorea una perturbación con potencial de desarrollo en el Atlántico.(FOTO: Huracán Info)
El NHC monitorea una perturbación con potencial de desarrollo en el Atlántico.(FOTO: Huracán Info)

Especialistas advierten que es prematuro determinar si este fenómeno representará algún riesgo para el Caribe o Centroamérica, ya que las condiciones atmosféricas pueden modificar considerablemente su intensidad y recorrido durante los próximos días.

Mientras tanto, las autoridades hondureñas mantienen la vigilancia meteorológica y recomiendan a la población mantenerse pendiente de los boletines oficiales, especialmente en sectores donde las lluvias puedan provocar crecidas de ríos, deslizamientos o acumulaciones de agua.

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