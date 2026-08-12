Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Boca hizo el saque inicial dos veces: Paredes reveló los entretelones del insólito error arbitral en el triunfo de Boca ante Recoleta

El juez Piero Maza no se percató de su falla y el equipo local abrió el juego en los dos tiempos del cruce por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors sacó dos veces del medio ante Recoleta y el árbitro no se percató de su error
Guardar

El partido de Boca Juniors ante Deportivo Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, quedará en la memoria por una razón ajena al resultado: el equipo local realizó el saque inicial en los dos tiempos del encuentro, una irregularidad que el árbitro Piero Maza y su equipo de asistentes no advirtieron en ningún momento.

El estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, sede transitoria del Xeneize por los trabajos de resiembra en el campo de juego de la Bombonera, fue escenario del llamativo error arbitral. La secuencia fue idéntica en las dos oportunidades: Miguel Merentiel tocó la pelota hacia atrás para Leandro Paredes, quien recibió fuera del círculo central para continuar la jugada. Ni el referí chileno de 41 años, ni sus asistentes, ni los jugadores de ninguno de los dos equipos repararon en el detalle.

PUBLICIDAD

Esta anomalía fue admitida por Paredes luego del partido al ser consultado por ESPN si se habían percatado de que sacaron dos veces: “Sí, nos dimos cuenta. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”.

*Paredes habló sobre los dos saques

Recoleta ganó el sorteo y eligió cambiar de arco, lo que le cedió automáticamente a Boca Juniors el saque inicial del primer tiempo. Esa misma elección, según la Ley 8 del reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (IFAB), determinaba que el conjunto paraguayo debía realizar el saque al comienzo de la segunda mitad. Eso no ocurrió.

PUBLICIDAD

La norma es precisa: el árbitro realiza un sorteo antes del inicio del partido; el equipo ganador elige qué arco atacar en el primer tiempo o bien efectuar el saque inicial; el otro equipo saca del medio para comenzar el encuentro. En el segundo tiempo, los equipos cambian de campo y el saque inicial corresponde al equipo que en la primera mitad eligió el arco. La consecuencia directa es que el mismo equipo no puede realizar el saque inicial de ambos tiempos.

El error no genera sanción automática para Boca Juniors. La responsabilidad de controlar el procedimiento del saque inicial recae sobre el árbitro y su equipo. Una vez que la pelota entró en juego y la acción prosiguió, la irregularidad quedó registrada como una equivocación arbitral. El equipo que ejecuta el saque lo hace cuando el juez lo habilita; quien debe verificar que el equipo correcto tome la pelota es el cuerpo arbitral. Habrá que ver si desde la Conmebol hay algún tipo de sanción para Maza y sus asistentes.

La magnitud del error cobra mayor peso al considerar que el saque inicial es uno de los procedimientos más simples de verificar para un equipo arbitral. No requiere interpretación ni análisis de jugadas en tiempo real: es una comprobación administrativa que antecede al juego.

Este martes Boca Juniors se impuso 3-1 ante Recoleta, que abrió el marcador con el tanto de Pedro Ríos. Luego el conjunto local dio vuelta el resultado con los goles de Santiago Ascacíbal, Milton Delgado y Leonel Flores. La semana próxima en Paraguay se definirá la serie por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, certamen que el Xeneize supo ganar en dos oportunidades, en 2004 y 2005.

Aunque antes Boca Juniors deberá cumplir con su compromiso por la quinta fecha del Torneo Clausura. Será este sábado, cuando visite a Platense a partir de las 21.15.

Temas Relacionados

Boca JuniorsRecoletaCopa SudamericanaLeandro ParedesPiero Mazadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

El capitán del Inter Miami había arribado a la Argentina el sábado. Se espera que arribe a Estados Unidos en la mañana de este miércoles

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Se completó la cuarta fecha del Torneo Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual

Lanús goleó 3-0 a Talleres de Sampaoli en el Kempes y se afirmó en la Zona A. Todos los goles de la jornada

Se completó la cuarta fecha del Torneo Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

El entrenador dejó sus sensaciones después del partido contra Recoleta de Paraguay en la cancha de Huracán

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana

Las actuaciones de los juveniles xeneizes en la victoria 3-1 ante el elenco paraguayo desataron una avalancha de comparaciones con las leyendas del fútbol argentino en las redes sociales

De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana

Un golazo y dos rojas provocadas: el gran partido del juvenil Flores en el triunfo de Boca ante Recoleta y cómo fue su salto a la élite

El delantero de 19 años fue la figura del equipo de Arruabarrena en la victoria por 3 a 1 en el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana

Un golazo y dos rojas provocadas: el gran partido del juvenil Flores en el triunfo de Boca ante Recoleta y cómo fue su salto a la élite

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

ENTRETENIMIENTO

Taron Egerton habla de su padre por primera vez y revela por qué dejaron de verse

Taron Egerton habla de su padre por primera vez y revela por qué dejaron de verse

Julie Andrews habla sobre el futuro de su papel en ‘El diario de la princesa 3′

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en un cómic especial

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Jennifer Lopez luce sus abdominales a los 57 años y apuesta por un sensual estilo pin-up

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Falla nuevo intento por incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá

La Policía Nacional Civil de Guatemala alerta por un aumento de estafas digitales

Panamá sale a conquistar el Caribe con 55 empresas y una ofensiva exportadora

Comité Olímpico de El Salvador evalúa logros y retos tras Santo Domingo 2026