Boca hizo el saque inicial dos veces: Paredes reveló los entretelones del insólito error arbitral en el triunfo de Boca ante Recoleta

Boca Juniors sacó dos veces del medio ante Recoleta y el árbitro no se percató de su error

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El partido de Boca Juniors ante Deportivo Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, quedará en la memoria por una razón ajena al resultado: el equipo local realizó el saque inicial en los dos tiempos del encuentro, una irregularidad que el árbitro Piero Maza y su equipo de asistentes no advirtieron en ningún momento.

El estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, sede transitoria del Xeneize por los trabajos de resiembra en el campo de juego de la Bombonera, fue escenario del llamativo error arbitral. La secuencia fue idéntica en las dos oportunidades: Miguel Merentiel tocó la pelota hacia atrás para Leandro Paredes, quien recibió fuera del círculo central para continuar la jugada. Ni el referí chileno de 41 años, ni sus asistentes, ni los jugadores de ninguno de los dos equipos repararon en el detalle.

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Esta anomalía fue admitida por Paredes luego del partido al ser consultado por ESPN si se habían percatado de que sacaron dos veces: “Sí, nos dimos cuenta. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”.

*Paredes habló sobre los dos saques

Recoleta ganó el sorteo y eligió cambiar de arco, lo que le cedió automáticamente a Boca Juniors el saque inicial del primer tiempo. Esa misma elección, según la Ley 8 del reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (IFAB), determinaba que el conjunto paraguayo debía realizar el saque al comienzo de la segunda mitad. Eso no ocurrió.

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La norma es precisa: el árbitro realiza un sorteo antes del inicio del partido; el equipo ganador elige qué arco atacar en el primer tiempo o bien efectuar el saque inicial; el otro equipo saca del medio para comenzar el encuentro. En el segundo tiempo, los equipos cambian de campo y el saque inicial corresponde al equipo que en la primera mitad eligió el arco. La consecuencia directa es que el mismo equipo no puede realizar el saque inicial de ambos tiempos.

El error no genera sanción automática para Boca Juniors. La responsabilidad de controlar el procedimiento del saque inicial recae sobre el árbitro y su equipo. Una vez que la pelota entró en juego y la acción prosiguió, la irregularidad quedó registrada como una equivocación arbitral. El equipo que ejecuta el saque lo hace cuando el juez lo habilita; quien debe verificar que el equipo correcto tome la pelota es el cuerpo arbitral. Habrá que ver si desde la Conmebol hay algún tipo de sanción para Maza y sus asistentes.

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La magnitud del error cobra mayor peso al considerar que el saque inicial es uno de los procedimientos más simples de verificar para un equipo arbitral. No requiere interpretación ni análisis de jugadas en tiempo real: es una comprobación administrativa que antecede al juego.

Este martes Boca Juniors se impuso 3-1 ante Recoleta, que abrió el marcador con el tanto de Pedro Ríos. Luego el conjunto local dio vuelta el resultado con los goles de Santiago Ascacíbal, Milton Delgado y Leonel Flores. La semana próxima en Paraguay se definirá la serie por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, certamen que el Xeneize supo ganar en dos oportunidades, en 2004 y 2005.

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Aunque antes Boca Juniors deberá cumplir con su compromiso por la quinta fecha del Torneo Clausura. Será este sábado, cuando visite a Platense a partir de las 21.15.