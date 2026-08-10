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El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

El documento expone la visión de Meta de distribuir el poder tecnológico con agentes personales accesibles, priorizando privacidad y control individual

La visión insiste en asistentes personalizables para impulsar proyectos, arte y emprendimiento, con inteligencia abundante orientada a decisiones individuales, bajo la premisa de que los grandes avances surgirán de pluralidad de ideas y colaboración - @zuck/Instagram

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La IA superinteligente ya no es una promesa lejana, sino un eje de debate global. Un reciente manifiesto firmado por Mark Zuckerberg el 10 de agosto de 2026 expone la visión de Meta sobre el despliegue de la IA y su impacto en la vida cotidiana.

Más allá de los discursos fatalistas o centralizadores, Meta defiende una filosofía en la que el poder de la IA debe ser inclusivo, distribuido y orientado al empoderamiento individual, no a la concentración en monopolios ni a la sustitución masiva de empleos.

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Zuckerberg publica un manifiesto sobre superinteligencia y propone una IA “para todos” - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Zuckerberg publica un manifiesto sobre superinteligencia y propone una IA “para todos” - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Meta apuesta por una IA que amplíe las capacidades de las personas en lugar de reemplazarlas, permitiendo que cada usuario disponga de un agente personal capaz de gestionar salud, educación, finanzas y creatividad, con privacidad y control individual garantizados.

Meta apuesta por agentes personales de IA para salud, educación y creatividad sin reemplazar empleos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Meta apuesta por agentes personales de IA para salud, educación y creatividad sin reemplazar empleos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Qué piensa en Meta sobre la IA y los monopolios

Zuckerberg sostiene que la superinteligencia debe estar al alcance de todos, no de unos pocos gobiernos o empresas. La visión de Meta imagina un mundo en el que cada individuo pueda acceder gratuitamente o a bajo costo a un asistente personal de IA, con aplicaciones en el aprendizaje, la gestión del hogar, el emprendimiento y la salud.

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Estos agentes personales prometen potenciar la creatividad, liberar tiempo y ayudar en la toma de decisiones, todo bajo estrictos estándares de privacidad y seguridad.

El manifiesto rechaza las visiones que asocian la IA con despidos masivos o la centralización del poder. Según Meta, la historia demuestra que la descentralización y la libre empresa generan mayor bienestar y prosperidad. El desarrollo de la superinteligencia, argumenta Zuckerberg, debe seguir el mismo camino: distribuir el poder, fomentar la invención y permitir que la humanidad defina el rumbo de la tecnología en función de sus intereses y valores diversos.

IA para crear, no solo para automatizar

Descentralización y código abierto, la estrategia de Meta para evitar concentración de poder en IA - REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Descentralización y código abierto, la estrategia de Meta para evitar concentración de poder en IA - REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Uno de los pilares de la propuesta de Meta es que la IA debe centrarse en la invención y la creatividad, no solo en la automatización. Los asistentes personales de IA podrán ayudar a descubrir nuevos medicamentos, crear empresas, aprender habilidades o desarrollar proyectos artísticos, más allá de realizar tareas rutinarias. La clave está en que la inteligencia se vuelva abundante y personalizable, permitiendo a cada usuario decidir en qué áreas quiere potenciarse y cómo desea emplear estas herramientas.

Zuckerberg argumenta que el mayor valor de la superinteligencia radicará en su capacidad para inventar, resolver problemas complejos y acompañar de forma personalizada el desarrollo individual. En este modelo, los grandes avances vendrán de la pluralidad de ideas y la colaboración, no de la imposición de una única visión centralizada.

El documento reconoce los desafíos que plantea la llegada de la superinteligencia: desplazamiento laboral, ciberseguridad, bioterrorismo, vigilancia estatal y el riesgo existencial de pérdida de control. Frente a estos riesgos, Meta propone evitar la concentración del poder en manos de una sola empresa, gobierno o modelo de IA. La descentralización, el código abierto y la gobernanza independiente son presentados como mecanismos clave para fortalecer la seguridad, la innovación y el equilibrio global.

Zuckerberg defiende que la superinteligencia no debe quedar en manos de pocos gobiernos o empresas, y promueve apertura y competencia entre laboratorios, con mecanismos de gobernanza que busquen transparencia, seguridad e innovación sostenida - REUTERS/Carlos Barria
Zuckerberg defiende que la superinteligencia no debe quedar en manos de pocos gobiernos o empresas, y promueve apertura y competencia entre laboratorios, con mecanismos de gobernanza que busquen transparencia, seguridad e innovación sostenida - REUTERS/Carlos Barria

Meta defiende la cooperación con gobiernos, pero insiste en que la industria y la sociedad deben tener voz y control en el desarrollo de la IA. La compañía apuesta por una colaboración proactiva, compartiendo modelos y recursos técnicos con las autoridades, pero evitando que la regulación se traduzca en freno a la competitividad o en barreras para el acceso individual a la superinteligencia.

Código abierto y gobernanza: claves para un futuro seguro

El manifiesto subraya la importancia del código abierto como herramienta para evitar la centralización y promover la transparencia. Meta se compromete a lanzar modelos de IA abiertos y a establecer mecanismos de gobernanza en los que una junta independiente supervise los criterios de seguridad y el despliegue de nuevos modelos.

La colaboración internacional y la competencia sana entre laboratorios, según Zuckerberg, son esenciales para mantener el liderazgo y asegurar que los valores democráticos guíen el desarrollo de la IA.

La visión de Meta se articula en torno al equilibrio de poder: que cada persona tenga la capacidad de moldear la IA según sus necesidades y valores, y que la inteligencia artificial sirva para ampliar el potencial humano, no para restringirlo.

El manifiesto concluye que la clave para un futuro positivo es garantizar que la superinteligencia esté en manos de todos, permitiendo que la humanidad avance hacia una era de mayor prosperidad, creatividad y libertad.

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