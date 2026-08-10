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Mark Zuckerberg reveló su pronostico del futuro de la IA: “la invención, no la automatización, será el legado de la superinteligencia”

el fundador de Meta planteó que la IA debe ampliar capacidades humanas y abrir oportunidades de emprendimiento y descubrimiento, alejándose del enfoque centrado en remplazar empleos

Mark Zuckerberg, CEO de Met
Zuckerberg defiende que la superinteligencia impulsará invención y creatividad, no solo automatización - (Reuters)
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El avance de la inteligencia artificial ha generado debates intensos sobre su impacto en la vida cotidiana, el empleo y el equilibrio de poder global. En un manifiesto publicado durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, Mark Zuckerberg expuso la visión de Meta sobre el futuro de la IA, tomando distancia de los discursos apocalípticos y de la idea de que la automatización masiva será el principal legado de la superinteligencia.

Para el fundador de Meta, la verdadera revolución estará en la capacidad de la IA para potenciar la invención y la creatividad humana, no en la simple sustitución de empleos.

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Esta visión importa porque redefine las prioridades en el desarrollo y despliegue de la IA: se trata de empoderar a los individuos y distribuir el acceso a la superinteligencia, no de concentrar el control en unas pocas instituciones o gobiernos. El manifiesto de Zuckerberg propone un modelo inclusivo y descentralizado, en el que cada persona pueda aprovechar agentes personales de IA para aprender, emprender, crear y mejorar su calidad de vida de manera personalizada y segura.

Meta apuesta por agentes personales de IA accesibles y con control individual - Reuters
Meta apuesta por agentes personales de IA accesibles y con control individual - Reuters

“La invención, no la automatización, será la mayor contribución de la superinteligencia”

Zuckerberg aseguró que la superinteligencia debe ser una herramienta de invención colectiva. En lugar de convertir a la IA en un motor de desempleo y centralización, Meta considera que la IA puede abrir una nueva era de creatividad, emprendimiento y descubrimiento científico.

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Según el documento, las aplicaciones más relevantes de la superinteligencia estarán en la generación de nuevas ideas, la resolución de problemas complejos y la mejora de la salud, la educación y la economía.

El texto destaca que Meta está trabajando para que cada usuario disponga de un agente personal de IA, capaz de ayudar en la gestión del día a día, el aprendizaje, la creatividad y la toma de decisiones. Estos agentes personales serán accesibles de forma gratuita o a bajo costo, con garantías de privacidad y control individual, y podrán utilizarse desde cualquier dispositivo, incluso en gafas inteligentes.

Cómo será el futuro de acuerdo al CEO de Meta

La visión insiste en asistentes personalizables para impulsar proyectos, arte y emprendimiento, con inteligencia abundante orientada a decisiones individuales, bajo la premisa de que los grandes avances surgirán de pluralidad de ideas y colaboración - @zuck/Instagram

La tesis central del manifiesto es que el futuro de la IA debe construirse sobre el empoderamiento personal, la invención como propósito y el equilibrio de poder como base para la seguridad colectiva. Zuckerberg rechaza las visiones fatalistas, defendiendo que la humanidad ha prosperado cuando el poder se ha descentralizado y la tecnología ha estado al alcance de todos.

El manifiesto insiste en que la historia de la innovación demuestra que las grandes ideas rara vez surgen de instituciones establecidas, sino de individuos con acceso a herramientas poderosas.

En este sentido, Meta apuesta por la creación de una superinteligencia distribuida: versiones gratuitas de agentes de IA para miles de millones de personas y mecanismos de acceso asequible para quienes requieran mayor capacidad de cómputo. La meta es que los beneficios de la superinteligencia sean ampliamente compartidos y reflejen el valor colectivo asignado por la sociedad.

Zuckerberg sostiene que el mayor valor estará en resolver problemas complejos y generar ideas nuevas, con impacto en salud y educación, y defiende que la innovación florece cuando herramientas poderosas llegan a individuos y no solo a instituciones - Reuters
Zuckerberg sostiene que el mayor valor estará en resolver problemas complejos y generar ideas nuevas, con impacto en salud y educación, y defiende que la innovación florece cuando herramientas poderosas llegan a individuos y no solo a instituciones - Reuters

Zuckerberg reconoció los riesgos asociados a la superinteligencia: desplazamiento laboral, ciberseguridad, bioterrorismo, vigilancia estatal y el riesgo existencial de pérdida de control. Frente a estos desafíos, defiende la distribución del poder como la mejor estrategia para evitar monopolios, tanto corporativos como estatales. El código abierto es presentado como un mecanismo esencial para evitar la centralización, promover la innovación y reforzar la seguridad.

El manifiesto también aboga por una gobernanza y supervisión independiente en el lanzamiento de nuevos modelos, así como una cooperación estrecha entre laboratorios y gobiernos, pero sin frenar el liderazgo competitivo de Estados Unidos y sus aliados. La diversidad de valores y objetivos, según Zuckerberg, es clave para evitar los peligros de una superinteligencia singular y asegurar que la IA esté alineada con los intereses de las personas.

Para Zuckerberg, el futuro de la IA no está en reemplazar a la humanidad, sino en amplificar la capacidad de cada individuo para crear, aprender y contribuir al progreso colectivo. El legado de la superinteligencia, afirma, será la invención: una era en la que la creatividad y el conocimiento estén al alcance de todos, y el poder para moldear el mundo no quede en manos de una élite, sino de la sociedad global.

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