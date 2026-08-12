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Temporal de nieve en Neuquén: una familia con dos niños quedó aislada sin luz ni alimentos y fue rescatada por policías a caballo

Una pareja de adultos y dos menores pasaron más de un día en un refugio luego de que se les averió su camioneta. Cómo fue el operativo desplegado por las autoridades provinciales

Un policía de espaldas camina por la nieve. Delante hay un caballo con un adulto y un niño. Otras dos personas están cerca del caballo en un paisaje nevado
Un grupo de efectivos rescató a una familia que quedó aislada en un refugio: había más de un metro de nieve en la zona (Policía de Neuquén)
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Una familia integrada por una pareja y sus hijos, de 6 y 8 años, fue rescatada ayer en la localidad de Ñireco, a unos 50 kilómetros de Zapala, provincia de Neuquén, después de pasar más de un día aislada por un temporal de nieve.

El calvario para las cuatro personas comenzó cuando se produjo una falla mecánica en la camioneta con la que transportaban pastura para animales. Por ende, bajo las duras inclemencias del tiempo, la familia quedó varada desde el lunes al mediodía.

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Dos agentes de policía con uniformes oscuros, vistos de espaldas, caminan sobre la nieve. Tres personas montan dos caballos al fondo
La familia pasó casi un día sin luz, alimentos y leña para hacer fuego (Policía de Neuquén)

Sin posibilidad de seguir viaje en medio de la nevada, caminaron hasta un refugio cercano perteneciente a otra familia y permanecieron allí hasta que pudieron pedir ayuda.

Cómo los rescataron

El operativo de asistencia demandó cerca de dos horas desde que ingresó la alerta y fue realizado por cuatro efectivos de la División Brigada Rural Zapala.

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Para llegar hasta el lugar, el personal tuvo que dejar el móvil sobre la Ruta Provincial 46 y avanzar 800 metros a pie entre nieve de casi un metro de altura.

Un paisaje nevado con tres personas a caballo, dos agentes de policía caminando y un animal en primer plano
Los efectivos tuvieron que avanzar unos 800 metros a pie por el temporal de nieve que hacía intransitable la zona (Policía de Neuquén)

El comisario Carlos Salazar, jefe de la División Brigada Rural Zapala, explicó a medios locales que la advertencia llegó alrededor de las 13:30 a través del Comando Radioeléctrico de Zapala. “Recibimos una comunicación informando esta situación y personal de la Brigada Rural salió inmediatamente a constatarla”, dijo.

Cuando los policías arribaron a la zona encontraron a dos puesteros que les señalaron el sitio exacto donde estaban los damnificados: dos adultos de alrededor de 44 años y sus hijos, una nena y un varón.

Dos hombres, un vehículo todoterreno Jeep negro con fardos de heno en el techo, un paisaje cubierto de nieve
El vehículo sufrió un desperfecto mecánico y quedó varado en pleno temporal: la familia se dirigía a alimentar animales con pasturas (Policía de Neuquén)

El acceso ya estaba casi cerrado por la acumulación de nieve. Salazar detalló: “La nieve estaba muy alta, casi un metro, por lo que el móvil no pudo ingresar” y que, durante las casi ocho cuadras que atravesaron a la intemperie, los efectivos se cruzaron con un puestero que avanzaba a caballo.

Ese hombre consiguió otro animal y así se organizó la salida de la familia desde el puesto hasta el lugar en el que esperaba el personal policial. “La familia vino a caballo hasta donde estaba el personal policial y desde allí fue trasladada en el móvil hasta la ciudad de Zapala”, precisó el jefe policial, citado por la publicación.

El refugio no tenía leña, luz ni alimentos suficientes

La reconstrucción policial indica que el desperfecto en la camioneta ocurrió cuando el temporal empezaba a intensificarse. Y el refugio al que lograron llegar no ofrecía condiciones básicas para soportar una espera prolongada.

El puesto no tenía leña, no tenía luz, no tenía nada. Se quedaron esperando que pasara el temporal, pero eso no ocurrió”, relató Salazar ante la desesperada situación que se extendió hasta la mañana del martes, cuando el padre salió caminando hasta la escuela del paraje para pedir ayuda.

A partir de ese aviso se activó formalmente el operativo de rescate y, pese a la exposición al frío y a la falta de recursos, ninguno de los cuatro del grupo familiar presentaba lesiones ni signos de hipotermia. “Estaban en perfecto estado de salud, tanto los menores como los progenitores”, aseguró Salazar.

El comisario también describió las horas previas al rescate: “Ya llevaban más de un día pasando frío y hambre. En el campo son situaciones muy precarias y, con todo mojado y casi un metro de nieve, la verdad es que los chicos aguantaron bastante”.

Varados por el temporal

Continúan varados en Centenario cerca de 200 camioneros mientras esperan cruzar a Chile por los pasos internacionales de Neuquén, cerrados por el clima.

Aunque este martes reabrió Pino Hachado la circulación no se normalizó de inmediato porque las autoridades avanzan en forma progresiva con los vehículos detenidos también en Las Lajas, Zapala, Plaza Huincul y Cutral Có.

La espera ya se mide en días y, en algunos casos, en semanas fuera de casa. Entre los transportistas hay choferes que llevan aceite vegetal, alimento para pescado, harina de hueso, cargas generales y materiales peligrosos, y varios de ellos acumulan entre siete y 15 días de viaje y detención.

El autódromo de Centenario se convirtió en un punto de asistencia después de que muchos quedaran primero inmovilizados en estaciones de servicio. Allí reciben duchas, baños, atención médica y comida mientras aguardan una habilitación total del cruce.

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