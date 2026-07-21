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El celular protagonista de la celebración de España como campeón Mundial 2026: HONOR Robot Phone

El dispositivo apareció en manos de Eric García y registró desde el césped las celebraciones de España tras la final ante Argentina

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Hombre con barba sostiene un teléfono móvil acoplado a un estabilizador. Viste camiseta deportiva roja y amarilla con un cordón azul. Fondo con estadio y público
Eric García registró varios momentos al final del encuentro con el HONOR Robot Phone. (Foto: HONOR)

Tras la victoria de España ante Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026, el HONOR Robot Phone quedó en el centro de la escena al registrar desde el césped las celebraciones del título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En manos del defensor español Eric García, el dispositivo grabó de cerca las reacciones de los futbolistas españoles. Documentó uno de los gestos más reconocibles de los festejos: el corte de la red de la portería como recuerdo de la consagración.

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El dispositivo había sido presentado oficialmente durante el MWC 2026 de Barcelona. Allí, HONOR lo mostró como un concepto que une movilidad, percepción espacial y movimiento autónomo dentro del formato de un teléfono.

Qué tecnología integra el HONOR Robot Phone

Un hombre con camiseta de España y una medalla de oro en el cuello sostiene un teléfono móvil, mientras otras personas están en un estadio
Eric García estuvo captando varios momentos de la celebración de España con el HONOR Robot Phone luego de alzar la Copa Mundial. (Foto: HONOR)

El HONOR Robot Phone integra un sistema de gimbal 4DoF ultracompacto, una cámara de 200MP y funciones de seguimiento y estabilización asistidas por inteligencia artificial. Entre ellas aparecen AI Object Tracking y AI SpinShot, pensadas para mantener sujetos en cuadro y ejecutar rotaciones inteligentes durante la grabación.

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La propuesta apunta a superar el uso estático habitual de un teléfono. El dispositivo no solo responde a toques o comandos de voz: puede ajustar su perspectiva en tiempo real, reaccionar físicamente y seguir al usuario durante distintas situaciones.

Esa capacidad se apoya en una percepción multimodal que le permite identificar sonidos del ambiente, rastrear movimiento y conservar referencia visual del espacio circundante. En videollamadas, el teléfono sigue automáticamente al usuario mediante su sistema de control de movimiento robótico.

Honor lanza el 'Robot Phone', el celular que integra inteligencia artificial.
El HONOR Robot Phone incorpora un gimbal 4DoF, una cámara de 200MP y funciones de inteligencia artificial como AI Object Tracking y AI SpinShot. (Foto: HONOR)

La marca sostiene que el teléfono integra una dimensión expresiva basada en el lenguaje corporal. Eso incluye asentimientos y movimientos al ritmo de la música, integrados como parte de la interacción con el usuario.

De qué forma integra robótica avanzada el HONOR Robot Phone

La compañía describe la incorporación de un sistema robótico funcional dentro de un smartphone como un desafío de ingeniería. Para resolverlo, desarrolló un micromotor propietario ultrafino y lo combinó con materiales de alta resistencia ya probados en dispositivos plegables.

Ese conjunto permitió construir un gimbal ultracompacto de tres ejes sin alterar la portabilidad del teléfono. Así, el sistema busca dar estabilización fluida incluso en espacios dinámicos y durante movimientos intensos.

Honor anunció el lanzamiento de 'Robot Phone' para el 2026.
HONOR desarrolló un micromotor ultrafino y un gimbal de tres ejes para integrar robótica en un teléfono sin perder portabilidad ni estabilización de video. (Foto: HONOR)

Entre las funciones asociadas aparece Super Steady Video, orientada a estabilizar tomas exigentes. AI Object Tracking mantiene automáticamente a los sujetos dentro del encuadre, mientras AI SpinShot ejecuta giros de 90° y 180° para producir transiciones visuales de estilo cinematográfico, incluso al filmar con una sola mano.

La marca plantea que esa combinación de estabilización robótica, seguimiento inteligente y control de cámara busca acercar la producción móvil a estándares de narrativa visual más próximos al equipamiento profesional.

La intención es reducir la distancia entre el video grabado con teléfono y la producción pensada para contar historias con lenguaje audiovisual más elaborado.

En qué otros eventos internacionales ha sido presentado el HONOR Robot Phone

El Robot Phone de HONOR introduce conciencia espacial, movimiento autónomo y seguimiento en tiempo real, redefiniendo la experiencia con smartphones inteligentes. (Foto: Infobae)
HONOR busca fortalecer la integración de inteligencia artificial y robótica en sus usuarios. (Foto: Infobae)

Después de su presentación en el congreso de Barcelona, el HONOR Robot Phone volvió a aparecer en la Noche China del Festival de Cine de Cannes 2026. En ese marco, HONOR anunció una colaboración técnica estratégica con ARRI, fabricante de tecnología de cámaras profesionales para narrativa cinematográfica.

Según la compañía, esa alianza busca trasladar estándares de imagen del cine profesional a una nueva generación de creadores de contenido.

Sumado a este desarrollo, HONOR presentó su primer robot humanoide como parte de su entrada en la robótica de consumo. La empresa indicó que estos dispositivos se orientarán a tres aplicaciones: asistencia en compras, inspecciones en entornos laborales y tareas de compañía con apoyo emocional.

La continuidad del ecosistema HONOR permite que estos robots reconozcan a las personas desde la primera interacción, comprendan sus gustos y den asistencia física personalizada basada en el historial digital del usuario.

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