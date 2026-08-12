Las expensas volvieron a subir y ya representan un gasto clave para los hogares porteños

El aumento de las expensas quedó por encima de la inflación estimada de julio y consolidó una tendencia que también afecta a nivel nacional

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El gasto en expensas y alquileres para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires se acerca a un millón de pesos mensuales, superando el 50% del salario promedio. El dato surge de un informe realizado por la empresa Octopus Proptech. Esta situación afecta directamente al ingreso disponible de las familias y condiciona su calidad de vida.

En julio, el valor promedio de las expensas alcanzó $295.333, con un incremento mensual de 5,52%. “Las expensas realmente toman cada vez más peso en el bolsillo de quienes tienen que abonarla y van subiendo por encima del nivel general de la inflación”, afirmó la periodista especializada en Economía, Belén Escobar. Este gasto fijo, sumado al alquiler, plantea un desafío para quienes buscan acceder o permanecer en una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

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El monto de las expensas se ubicó a un paso de los $300.000, según precisó Octopus Proptech. “Doscientos noventa y cinco mil trescientos treinta y tres es el precio promedio que se abonó en julio”, detalló Escobar en Infobae en Vivo. El aumento de 5,5% superó tanto las estimaciones de inflación como el ajuste de otros gastos corrientes.

El costo de alquiler y expensas en CABA ya supera el 50% del salario promedio y reduce el ingreso disponible de los hogares porteños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expensas y alquiler: un combo que condiciona el ingreso disponible

El costo de alquilar un monoambiente en julio rondó los $761.000, mientras que un departamento de dos ambientes alcanzó los $873.000 y uno de tres ambientes superó el millón cien mil pesos. “Tenés entonces aproximadamente un millón de pesos para empezar a hablar del departamento más chiquito con las expensas incluidas”, sostuvo Escobar.

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La suma de expensas y alquiler establece un piso elevado para quienes buscan mudarse o mantenerse en la Ciudad de Buenos Aires. “Si tomamos el monoambiente que va en setecientos sesenta y uno y las expensas que están rozando los trescientos mil, bueno, se puede hablar entonces de base”, afirmó la periodista. Este monto no incluye tarifas de servicios públicos.

El último relevamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) calculó la canasta de servicios públicos en torno a $300.000 mensuales. Este valor contempla agua, gas, electricidad y transporte. De este modo, el gasto fijo en vivienda y servicios supera el millón de pesos, sin considerar otros consumos esenciales.

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Relación directa con el salario promedio

El peso de estos gastos adquiere mayor relevancia al compararse con el ingreso promedio. Según el RIPTE, la remuneración promedio de los trabajadores en relación de dependencia en mayo se ubicó en $1.800.000. “A eso sumémosle un cachito más de inflación, de actualización por inflación. Suponete para redondear un millón novecientos mil, dos millones con furia y ya tenés que hablar de la mitad de tu sueldo solamente en alquiler, expensas, más la canasta de servicios que se te iría a millón trescientos mil”, indicó Escobar.

El monto destinado a vivienda y servicios representa aproximadamente tres cuartas partes del salario de muchos trabajadores. Esto genera dificultades para afrontar otros compromisos, como el pago de deudas, y limita la capacidad de consumo de los hogares.

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Las expensas en CABA alcanzaron en julio un promedio de $295.333 tras un aumento mensual de 5,52% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incremento de expensas por encima de la inflación

Durante julio, las expensas experimentaron un aumento superior al de la inflación estimada para ese mes. “Las expensas realmente toman cada vez más peso en el bolsillo de quienes tienen que abonarla y que van subiendo por encima del nivel general de la inflación”, advirtió Escobar. El incremento mensual de 5,5% contrastó con estimaciones de inflación que no superaron el 2,1%.

La periodista explicó que en julio se añadieron gastos específicos, como el pago de aguinaldo a empleados del edificio. Sin embargo, remarcó que el alza constante de las expensas constituye una tendencia que afecta a nivel nacional, no solo en la Ciudad de Buenos Aires.

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La imposibilidad de postergar estos pagos convierte a las expensas en un gasto ineludible para propietarios e inquilinos. “No podés prescindir, no podés postergar y que realmente cuando terminás de abonar todo eso decís: bueno, esto es lo que me queda para vivir y para gastar en otros sectores”, señaló Escobar.

El alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires rondó los $761.000 en julio y eleva el piso de acceso a la vivienda Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La percepción social sobre la economía muestra un escenario de preocupación. Encuestas recientes, mencionadas en el programa, reflejan que entre el 50 y el 60% de la población, incluyendo votantes de La Libertad Avanza, no ve mejoras en la situación económica ni expectativas favorables a futuro.

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La dificultad para afrontar los gastos fijos de vivienda y servicios se traduce en una presión financiera que condiciona el consumo y la posibilidad de ahorro. Este escenario exige respuestas concretas por parte de quienes toman decisiones en materia económica.

El aumento de expensas y alquileres se inscribe en una dinámica inflacionaria que afecta a distintos rubros del consumo. El seguimiento mensual de estos valores permite observar tendencias y anticipar el impacto en el presupuesto de los hogares.

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El valor de las expensas, junto con el de los alquileres y servicios públicos, define el piso de ingresos necesario para acceder a una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. La comparación con el salario promedio deja en evidencia la magnitud del esfuerzo económico que enfrentan propietarios e inquilinos en la actualidad.

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