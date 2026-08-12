República Dominicana: “La Paila Costera” el platillo ganador que lleva a Anabel Coplin a Colombia

La cocina del municipio se usó para mostrar su historia, sus paisajes y su tradición pesquera dentro de un plan oficial que busca convertir esa zona de Samaná en un destino gastronómico. (Imagen de cortesía)

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El Ministerio de Turismo concluyó en Sánchez el festival gastronómico “Saborea el Paraíso”, una actividad de dos días con la que buscó promover la cocina local, la historia y los atractivos naturales del municipio, en una apuesta por posicionarlo como destino de turismo gastronómico y reforzar una economía ligada durante generaciones al mar y la pesca.

La estrategia oficial también mira más allá del festival. Carlos Peguero, viceministro de Cooperación Internacional del Mitur, sostuvo que la próxima entrada en operación del puerto de Arroyo Barril podría impulsar el desarrollo turístico de la zona con la llegada de cruceristas.

Como referencia, el funcionario citó el crecimiento del puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, que, según indicó, superará los 270.000 cruceristas este año. La actividad en Sánchez se realizó en la explanada del histórico muelle del municipio.

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Durante el evento, residentes y visitantes accedieron a una oferta centrada en mariscos y productos locales. Entre las propuestas figuraron el “Bocaito Sanchero”, el “Ceviche Mango y Mar”, cócteles de mariscos, mariscadas y distintas preparaciones de camarón: al vapor, al jengibre, al ajillo y empanizados.

La muestra incluyó además pastel en hoja de camarón, pescado, moro, arroz blanco al coco, platos de cocina criolla, bebidas y productos elaborados a base de coco. El enfoque estuvo puesto en la identidad culinaria de un municipio conocido como la “capital del camarón” y puerta de entrada a la península de Samaná.

El festival formó parte de la estrategia para posicionar a Sánchez como destino turístico

Peguero explicó que “Saborea el Paraíso” integra una estrategia de promoción orientada a mostrar el potencial del municipio. El funcionario destacó sus recursos históricos y naturales, además de una tradición gastronómica asociada al camarón.

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Anabel Coplin fue elegida por el público con 168 votos gracias a una propuesta con arroz, mariscos y coco, y ahora representará al país en la feria turística ANATO. (Imagen de cortesía)

Esa oferta se apoya también en otros atractivos del municipio: su arquitectura victoriana, su historia ferroviaria y su cercanía con el Parque Nacional Los Haitises. A eso se suma, de acuerdo con el planteo oficial, su potencial para el ecoturismo y el turismo gastronómico.

La respuesta central del festival fue esa: usar la cocina local como herramienta de promoción territorial. El objetivo del Mitur fue convertir los platos, los productos del mar y la tradición pesquera de Sánchez en una puerta de entrada a una oferta turística más amplia.

“La Paila Costera” fue elegida por votación de los visitantes

Como parte de la programación se celebró un concurso gastronómico en el que el público eligió su plato preferido mediante códigos QR. La propuesta ganadora fue “La Paila Costera”, elaborada por Anabel Coplin, de Food Yummy.

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Coplin representará a República Dominicana en ANATO, una feria turística que se realiza en Colombia. En una entrevista a multimedia tv, la emprendedora dijo que la actividad “fue una oportunidad para el pueblo en general y para todos los emprendedores”.

El Mitur busca posicionar a Sánchez como destino de turismo gastronómico y reforzar una economía vinculada al mar y la pesca.

La cocinera contó que decidió participar apenas supo que el Ministerio de Turismo organizaría el evento en Sánchez. “De una vez dije presente, porque tú sabes que ese es mi fuerte, la gastronomía”, afirmó al medio.

Sobre el plato ganador, explicó que surgió a partir de una combinación de arroz con coco, camarones con coco, ensalada verde con tomate, arepita de yuca y dulce de coco, servidos en un recipiente pequeño. Añadió que la presentación incorporó referencias a instrumentos tradicionales dominicanos como la güira, la tambora y la maraca.

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Coplin relató que el equipo practicó la preparación en su casa antes del concurso para revisar detalles y corregir la propuesta antes de llevarla al negocio. También explicó que la organización asignó a cada participante una casilla con un código QR bajo el nombre y la imagen del plato para canalizar la votación de los visitantes.

Según su testimonio, “La Paila Costera” obtuvo 168 puntos, equivalentes a votos emitidos por clientes que acudieron a su carpa. “Ganamos con ciento sesenta y ocho”, dijo.

El premio consistió en un viaje a Colombia junto con parte de su equipo para participar en otra feria gastronómica. Coplin señaló que allí buscarán presentar productos que identifiquen a la provincia de Samaná, entre ellos el camarón y el coco.

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La emprendedora también precisó que su negocio está formalmente registrado y ubicado en la calle Mella, en Sánchez, en la casa número 17, próximo a la escuela Probo Marol y al área de Banreservas. Añadió que presta servicios para actividades y encargos de comida en gran escala.

En la misma entrevista, Coplin sostuvo que la publicidad ha sido una pieza de su crecimiento comercial y exhortó a otros emprendedores a mantener activas sus redes sociales. También planteó la conveniencia de que los negocios locales continúen organizándose en ferias propias para sostener el impulso que dejaron el aniversario 140 de Sánchez y la nueva actividad turística.

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