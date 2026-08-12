Detienen a nicaragüense acusado de asesinato con machete en Florida

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió en Florida que Broward mantenga detenido al nicaragüense Edy R. mientras avanzan el proceso penal y el proceso migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arresto de Edy R., un inmigrante nicaragüense indocumentado acusado de apuñalar mortalmente a su compañero de cuarto en Hallandale Beach, Florida, ha provocado una fuerte reacción de las autoridades federales. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitió el 3 de agosto una orden de detención para evitar su liberación y reclamó la cooperación de los funcionarios del condado de Broward.

El caso, ocurrido el pasado 2 de agosto, de acuerdo con el reporte oficial, se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre la administración federal y las autoridades estatales por el manejo de personas en situación migratoria irregular.

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Según la información de ICE, el incidente se registró cuando Edy R. presuntamente atacó a su compañero de vivienda con un machete. Las cámaras de vigilancia del edificio captaron la persecución y el momento en que la víctima fue alcanzada y apuñalada. Dos testigos lograron intervenir y desarmar al agresor, mientras la víctima intentó alejarse, pero cayó poco después y fue trasladada a un hospital, donde falleció. Un testigo relató a la policía que las últimas palabras del hombre fueron: “Ese tipo me acaba de matar”, señalando directamente al hombre de origen nicaragüense como responsable.

Según la versión oficial, el nicaragüense Edy R. persiguió a su compañero de cuarto en Hallandale Beach y lo atacó con un machete dentro del edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nicaragüense acusado de asesinato en Florida

De igual manera, la oficina del DHS destacó que el acusado fue liberado tras haber sido detenido originalmente por la Patrulla Fronteriza en abril de 2022, poco después de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera de California. En ese momento, la decisión del gobierno federal fue permitirle permanecer en el país mientras continuaba su proceso migratorio, una política que ha generado controversia en sectores políticos y sociales.

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Por otro lado, en su declaración oficial, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, expresó: “Este violento delincuente indocumentado ha sido acusado de asesinato tras apuñalar mortalmente a su compañero de piso con un machete”. Mullin destacó que ICE ha solicitado expresamente a las autoridades del condado de Broward que mantengan bajo custodia a Edy R. y reiteró el compromiso de su departamento de colaborar con las agencias estatales para proceder a su expulsión del territorio estadounidense.

La orden de detención de ICE se emitió el 3 de agosto para evitar que el acusado recupere la libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota de prensa oficial remarca que la orden de detención presentada por ICE busca impedir que el sospechoso recupere la libertad mientras se resuelve su situación judicial y migratoria. El caso se produce en un contexto de tensiones continuas entre algunos gobiernos estatales y la administración federal por la aplicación de las leyes migratorias y la cooperación de las cárceles locales con las agencias de inmigración.

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De acuerdo con la información oficial, el nicaragüense enfrenta cargos por asesinato en primer grado. De igual manera, la investigación policial sigue abierta y los detalles del proceso judicial aún no se han difundido públicamente.

El comunicado emitido por ICE, publicado el 11 de agosto, representa una nueva señal de presión hacia los gobiernos locales para que cumplan con las solicitudes de detención de personas con antecedentes criminales.