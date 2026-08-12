Conflicto laboral en Quantic Dream amenaza el desarrollo de Star Wars Eclipse

El futuro de la empresa, así como el desarrollo de su esperado proyecto Star Wars Eclipse, queda bajo la sombra de este escenario de confrontación. (Composición Infobae: Quantic Dream)

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El estudio francés Quantic Dream, conocido mundialmente por títulos como Heavy Rain y Detroit: Become Human, se enfrenta a una huelga indefinida de sus empleados. La medida, impulsada por el Sindicato de Trabajadores del Videojuego (STJV) de Francia, responde a meses de conflicto interno tras el cierre anticipado de su último juego, una oleada de despidos y una reestructuración que ha tensado al máximo la relación entre la dirección y el personal.

El futuro de la empresa, así como el desarrollo de su esperado proyecto Star Wars Eclipse, queda bajo la sombra de este escenario de confrontación.

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Huelga en Quantic Dream: causas y desarrollo del conflicto laboral

El 5 de agosto de 2026, el Sindicato de Trabajadores del Videojuego (STJV) anunció el inicio de la huelga indefinida en Quantic Dream, argumentando que la dirección del estudio había bloqueado todo avance en las negociaciones sobre el recorte de personal.

Star Wars Eclipse es un futuro videojuego de acción y aventuras desarrollado por Quantic Dream en colaboración con Lucasfilm Games.

Según denuncian los trabajadores, la empresa no respondió a las propuestas presentadas desde el sindicato y tampoco entregó la documentación necesaria para facilitar un diálogo productivo.

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La consigna lanzada por el sindicato, “Quantic Dream pagará las consecuencias si decide destruir empleos”, refleja el nivel de crispación alcanzado. El sindicato responsabiliza directamente a la directiva de las dificultades actuales, alegando que las decisiones tomadas en las oficinas principales han llevado a la plantilla a una situación límite.

La raíz del conflicto puede rastrearse hasta la reciente cancelación de Spellcasters Chronicles, el primer título lanzado por Quantic Dream en ocho años. Apenas unas semanas después de su estreno, el proyecto fue cerrado, lo que precipitó despidos y una reestructuración que, desde la perspectiva de los trabajadores, fue gestionada sin voluntad de acuerdo ni sensibilidad hacia quienes perdieron su empleo.

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Spellcasters Chronicles fue un juego multijugador competitivo en línea de tipo MOBA y estrategia en tercera persona para equipos de tres contra tres (3v3).

Reestructuración tras Spellcasters Chronicles y su impacto en Star Wars Eclipse

La cancelación de Spellcasters Chronicles desencadenó una serie de medidas internas que incluyeron recortes de personal y cambios estructurales. Esta situación generó preocupación tanto dentro del estudio como en la industria, especialmente en relación con el futuro de Star Wars Eclipse, el próximo gran lanzamiento de Quantic Dream.

El sindicato sostiene que las dificultades actuales no derivan del rendimiento de los empleados, sino de decisiones equivocadas en la gestión de los proyectos.

Las críticas se centran en Guillaume de Fondaumière, director ejecutivo del estudio, a quien acusan de limitarse a cumplir los requisitos legales mínimos durante la reestructuración y de carecer de una verdadera intención negociadora.

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Star Wars Eclipse trata sobre una historia ramificada con múltiples personajes jugables en la era de la Alta República, situada en una zona inexplorada del Borde Exterior (starwarseclipse.com)

Otra de las quejas principales del STJV se refiere a las condiciones económicas ofrecidas a quienes fueron despedidos. El sindicato considera que la situación financiera de Quantic Dream permite mejores indemnizaciones y rechaza que los trabajadores deban cargar con las consecuencias de las decisiones gerenciales.

Las demandas de la huelga incluyen la ampliación del periodo de negociación y la incorporación de propuestas de los empleados en el plan de reducción de personal, con el objetivo de transformar el proceso en un acuerdo justo y no en un mero trámite administrativo.

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Situación de Star Wars Eclipse y postura de la dirección

En respuesta a las primeras noticias sobre despidos, la empresa se pronunció en junio afirmando que el desarrollo de Star Wars Eclipse continuaba según el calendario previsto y que el proyecto disponía de los recursos humanos y financieros necesarios.

Spellcaster Chronicles, de Quantic Dream.

Esta declaración buscó tranquilizar al sector y a la comunidad de seguidores, dado que Star Wars Eclipse se ha convertido en el principal bastión del estudio tras la cancelación de Spellcasters Chronicles.

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Hasta el momento, no existe información que vincule directamente la huelga con posibles retrasos en el desarrollo de Star Wars Eclipse. Sin embargo, el conflicto laboral abierto y la falta de acuerdo entre la dirección y los trabajadores añaden incertidumbre a un proceso que ya había despertado dudas en la industria.

La huelga ha escalado hasta convertirse en una medida indefinida que mantiene enfrentadas a ambas partes, sin que por ahora se vislumbre una solución consensuada respecto a la reestructuración y el futuro inmediato de Quantic Dream.

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