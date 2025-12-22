GTA VI: cuáles es su fecha de lanzamiento y por qué podría convertirse en un MMORPG

Rockstar Games confirma el lanzamiento de GTA VI para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Las expectativas por lo que pase con Grand Theft Auto VI (GTA VI) se mueven continuamente, ante la ausencia de detalles y contenido real del lanzamiento, que está programado para 2026.

A pesar de que Rockstar Games ya dio una fecha exacta para su llegada a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, las especulaciones sobre un nuevo retraso vuelven a aparecer y, al mismo tiempo, rumores sobre los elementos diferenciales que tendría esta experiencia, que podrían llevarla a ser una propuesta de MMORPG (juegos de rol multijugador masivos en línea).

Cuándo es el lanzamiento de GTA VI

La última confirmación oficial de Rockstar sitúa el lanzamiento del juego para el 19 de noviembre de 2026, una nueva fecha que podría tener un cambio ante el surgimiento de un rumor.

TheGameVerse, cuenta de X, especializada en temas de GTA y filtraciones del juego, publicó unas declaraciones de un desarrollador de la compañía, quien mencionó que el juego, en el peor de los escenarios, podría verse obligado a retrasarse hasta 2027 si las condiciones de desarrollo así lo exigen.

Rumores sobre un posible retraso de GTA VI hasta 2027 generan incertidumbre entre los fanáticos de la saga. (Rockstar)

Si bien esta eventualidad parece lejana y la compañía insiste en lanzar el juego “en las mejores condiciones posibles”, el propio equipo reconoce internamente el riesgo de enfadar a la comunidad de jugadores con más demoras.

Hay consenso en que, aunque otro retraso puede provocar indignación, una vez lanzado el título, la fuerza de la franquicia superará cualquier disgusto momentáneo.

El hermetismo de la desarrolladora también contribuye a la ansiedad generalizada. El segundo tráiler oficial de GTA VI se publicó hace siete meses y, desde entonces, Rockstar no ha difundido información adicional relevante ni sobre el avance del desarrollo ni sobre nuevas mecánicas.

Hasta la fecha, solo algunas filtraciones menores relacionadas con animaciones y detalles técnicos han visto la luz, como animaciones para abandonar vehículos o para manejar motos y Monster Trucks, demostrando el esmero técnico pese a estar en estado inacabado.

El hermetismo de Rockstar y la falta de información oficial aumentan la ansiedad en la comunidad gamer por GTA VI. (Rockstar Games)

Qué significa que GTA VI tenga elementos de MMORPG

Durante años, el modo online de GTA V ha sido un pilar fundamental para el éxito duradero del juego, llegando a convertirse en una de las experiencias multijugador más populares del mundo.

El auge de los servidores de roleplay, como FiveM, transformó la experiencia tradicional de GTA en una especie de “sandbox” social donde los jugadores podían vivir otras vidas dentro del universo Rockstar, gestionando negocios, cometiendo delitos o simplemente explorando su creatividad.

En este contexto, la pregunta sobre el futuro del modo online de GTA VI ha ganado peso. La gran especulación en torno al nuevo título apunta hacia una integración aún más estrecha con el género MMORPG.

Así lo sugieren las declaraciones de Richard Vogel, veterano desarrollador de juegos MMO y exproductor de títulos como Star Wars: The Old Republic y Ultima Online, quien, en una entrevista para Wccftech, reveló que ha llegado a sus oídos información que apunta a un giro hacia la categoría de rol multijugador masivo.

La integración de elementos MMORPG en GTA VI podría transformar radicalmente la experiencia multijugador de la franquicia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si lo que he oído sobre las características y la jugabilidad de GTA VI es cierto, podría evolucionar hacia un MMORPG, ya que muchas de sus características previstas suelen encontrarse en los MMORPG”, aseguró.

Según el desarrollador, buena parte de las nuevas mecánicas estarían pensadas para el modo multijugador, heredando elementos del éxito alcanzado por los servidores de roleplay.

Rockstar ha dado pasos concretos en esta línea. En agosto de 2023, la empresa adquirió el equipo de Cfx.re, responsables precisamente de FiveM, el mayor ecosistema de servidores de roleplay para GTA V y Red Dead Redemption 2. Esta adquisición sugiere que la compañía planea incorporar las lecciones aprendidas del fenómeno roleplay de manera orgánica y definitiva en su próxima entrega.

GTA VI ofrecería un mundo online persistente con actualizaciones, eventos y la posibilidad de vivir múltiples vidas virtuales. (Rockstar Games)

La incorporación de elementos propios de los MMORPG en el universo de GTA VI podría representar una transformación trascendental en la saga. El juego contaría con sistemas avanzados de personalización, profesiones y progresión de personajes, así como una interacción mucho más compleja entre los jugadores, en línea con propuestas vistas en clásicos del género como World of Warcraft o Elder Scrolls Online.

El modo multijugador de GTA VI tomaría como referencia lo aprendido en el roleplay y lo que hizo exitoso a GTA Online, pero llevándolo a una escala mayor.

Los jugadores podrían tener la posibilidad de vivir distintas “vidas” dentro del mundo del juego, eligiendo caminos profesionales, gestiones empresariales o actividades criminales, todo ello en un entorno online que evoluciona semana tras semana con nuevas actualizaciones, contenidos y eventos.