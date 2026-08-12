Juicio a “Pity” Álvarez: “¿Qué hiciste?”, declaran testigos clave de la noche en que el músico mató a Cristian Díaz

Cristian "Pity" Álvarez

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“¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué hiciste?”. La frase se escuchó segundos después de que “Pity” Álvarez disparó contra Cristian Maximiliano Díaz en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Era la madrugada del 12 de julio de 2018 y fueron varias las personas que presenciaron distintos momentos de la secuencia que terminó con cuatro balazos y el “Gringo” muerto en el piso.

Ocho años después, algunos de esos testigos volverán este miércoles sobre aquella noche frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que desde el lunes juzga al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

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La segunda audiencia tendrá cinco testigos: Verónica Elizabeth Román, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Agustina Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; Carlos Stiempcich, amigo de la víctima y testigo de la pelea; Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del complejo Samoré que escuchó las detonaciones y observó parte de la secuencia posterior. La cantidad fue acordada al finalizar la primera jornada, luego de que el defensor de Álvarez, Javier Marino, advirtiera que el cantante no estaba en condiciones de mantener la atención durante una extensa sucesión de declaraciones.

De la lista, Inbernoz y Stiempcich aparecen como dos testigos centrales para reconstruir los minutos anteriores y posteriores al homicidio. Ambos estuvieron en el lugar y sus testimonios forman parte de la prueba con la que la acusación buscará determinar cómo comenzó la pelea, qué ocurrió antes de que “Pity” sacara una pistola calibre .25 y qué sucedió después de los disparos.

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Según pudo saber Infobae, Inbernoz declarará vía Zoom porque actualmente vive en otro país.

"Pity" Álvarez junto a Cristian Maximiliano Díaz, la víctima

La autoría material del homicidio no aparece, a priori, como el punto más complejo del juicio. El propio Álvarez reconoció públicamente haber matado al “Gringo” cuando se entregó al día siguiente del hecho. “Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, dijo entonces frente a las cámaras.

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Lo que ocurrió inmediatamente antes de los disparos adquiere, en cambio, especial relevancia. La defensa sostiene que “Pity” actuó en un contexto de miedo y el propio músico, aunque no declaró en su momento, presentó posteriormente un escrito en el que habló de “confusión, locura y miedo” y aseguró que creyó que su vida estaba en peligro.

El músico se deshizo del arma y la tiró en una alcantarilla

La noche del crimen

De acuerdo con la acusación, “Pity” y Díaz se conocían del barrio y mantenían un conflicto previo relacionado con una mochila. El músico acusaba al “Gringo” de haberle sustraído pertenencias y aquella madrugada volvieron a cruzarse.

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La discusión escaló hasta convertirse en una pelea. Carlos Stiempcich, amigo de Díaz, estaba allí y su declaración será una de las más importantes de este miércoles para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió cuando todavía se trataba de una pelea cuerpo a cuerpo.

La secuencia cambió cuando Álvarez sacó el arma. Según la reconstrucción de la acusación, efectuó un primer disparo que impactó en el rostro de Díaz y posteriormente realizó otros tres tiros. La víctima murió en el lugar.

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Agustina Inbernoz también se encontraba en la escena junto al músico y su testimonio permitirá reconstruir desde una posición privilegiada tanto el enfrentamiento como los momentos posteriores a los disparos.

El barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano (Foto/Gustavo Gavotti)

Otro de los convocados, Alejandro Marcelo Pedroso, aportó durante la investigación un relato sobre lo que pudo escuchar y observar desde las inmediaciones. Según dijo, escuchó la discusión y luego las detonaciones. Al asomarse, vio a una mujer junto a Álvarez y la oyó preguntarle: “¿Qué hiciste?”. También describió lo ocurrido inmediatamente después, cuando abandonaron el lugar.

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Tras el homicidio, “Pity” se fue del barrio a bordo de un Volkswagen Polo. Durante el recorrido se deshizo de la pistola, que fue arrojada en una alcantarilla de la colectora de la autopista Dellepiane. Luego se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, y permaneció prófugo hasta el día siguiente, cuando se entregó en la Comisaría 52 de Villa Lugano.

La mancha de sangre en la escena del hecho (Foto/Gustavo Gavotti)

Una discusión que irá más allá de los disparos

Los testimonios también pueden resultar relevantes para otro de los grandes interrogantes que atravesará el proceso: en qué estado se encontraba “Pity” Álvarez aquella madrugada y si comprendía plenamente la criminalidad de lo que estaba haciendo.

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La cuestión es diferente de la discusión que dominó la primera audiencia acerca de su capacidad actual para afrontar el juicio. El lunes, su defensor oficial volvió a pedir la suspensión del debate al advertir que “Pity” permanecía por momentos con los ojos cerrados y parecía dormido. “El señor Álvarez no está presente”, sostuvo.

El fiscal Sandro Abraldes se opuso y recordó la actividad pública que el músico desarrolló durante los últimos meses. “La otra posibilidad es que al señor ‘Pity’ Álvarez este juicio lo aburra. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el debate”, respondió. El tribunal finalmente rechazó el planteo y consideró que no existe un impedimento que obligue a detener el proceso.

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Desde el entorno de Álvarez, sin embargo, rechazan que su comportamiento durante la audiencia haya sido una actuación. “Su estado de salud es real. Tiene un daño psíquico importante producto del consumo de drogas”, explicaron a Infobae. “Una cosa es hacer un recital, cantar en modo automático, y otra es que entienda un debate”.

Las audiencias continuarán los días 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre en la sede de los tribunales, en la calle Paraguay 1536, del barrio de Recoleta. En caso de ser condenado por homicidio, Álvarez podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión.