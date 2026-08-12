Cargar el celular sin luz sí es posible: fuentes de energía alternativas

El automóvil representa otra posible solución cuando la energía eléctrica no está disponible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

En situaciones en las que el suministro eléctrico se interrumpe, ya sea por tormentas, fallas técnicas o cortes planificados, las personas suelen preocuparse por la batería de sus teléfonos móviles. Estos dispositivos se han transformado en una pieza clave para la comunicación y la gestión de emergencias.

Por eso, conocer y utilizar fuentes de energía alternativas resulta esencial para mantener el celular encendido cuando no hay electricidad en casa.

Alternativas para cargar el celular sin electricidad

Existen distintos métodos que permiten recargar el teléfono en ausencia de energía eléctrica convencional. Algunas opciones forman parte de la rutina diaria, mientras que otras requieren una inversión previa, pero todas ofrecen soluciones prácticas ante la falta de luz.

PUBLICIDAD

Conocer y utilizar fuentes de energía alternativas resulta esencial para mantener el celular encendido cuando no hay electricidad en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponer de una batería portátil, aprovechar el automóvil, usar cargadores solares o recurrir a generadores termoeléctricos son alternativas que pueden evitar quedarse incomunicado durante un apagón.

Las baterías portátiles, también llamadas power banks, son dispositivos diseñados para almacenar energía y liberarla en el momento que se necesite. Son fáciles de transportar y permiten conectar teléfonos, tabletas y otros aparatos electrónicos sin depender de enchufes.

PUBLICIDAD

Para que resulten verdaderamente útiles durante un corte de luz, es fundamental mantenerlas cargadas y revisarlas con cierta frecuencia, ya que su rendimiento puede disminuir si pasan largos periodos sin utilizarse.

Las baterías portátiles, también llamadas power banks, son dispositivos diseñados para almacenar energía y liberarla en el momento que se necesite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El automóvil representa otra posible solución cuando la energía eléctrica no está disponible. Muchos autos modernos cuentan con puertos USB o tomas de 12 voltios que permiten recargar el celular directamente. Para que el proceso sea efectivo, el motor debe estar encendido, por lo que conviene emplear esta alternativa solo el tiempo necesario y evitar un gasto excesivo de combustible, sobre todo si los recursos son limitados.

PUBLICIDAD

Cargadores solares: independencia energética para el celular

Los cargadores solares han ganado popularidad entre quienes buscan alternativas sostenibles para mantener sus dispositivos operativos fuera de la red eléctrica. Estos aparatos capturan la radiación solar y la convierten en energía utilizable para recargar teléfonos y otros dispositivos.

La principal limitación de esta tecnología radica en su dependencia de las condiciones climáticas. Los días nublados o lluviosos pueden reducir notablemente la velocidad de carga. Sin embargo, en lugares con buena exposición al sol, los cargadores solares ofrecen una opción eficaz y ecológica para quienes desean estar preparados ante cortes de luz prolongados.

PUBLICIDAD

Los cargadores solares han ganado popularidad entre quienes buscan alternativas sostenibles para mantener sus dispositivos operativos fuera de la red eléctrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Usar laptops y tabletas como fuente de carga para el celular

Cuando se produce un apagón, las computadoras portátiles y las tabletas pueden funcionar como fuente secundaria de energía. Si estos dispositivos cuentan con batería suficiente, es posible conectar el teléfono mediante un cable USB y aprovechar la carga restante.

Algunas laptops mantienen activos los puertos USB incluso estando apagadas o en suspensión, lo que amplía las posibilidades de recargar el celular en caso de emergencia.

PUBLICIDAD

Generadores termoeléctricos: energía a partir del calor

Una alternativa menos común pero muy útil en contextos específicos es el generador termoeléctrico. Este dispositivo transforma el calor directo de una fuente, como una estufa alimentada por ramas o biomasa, en electricidad.

Una alternativa menos común pero muy útil en contextos específicos es el generador termoeléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso se basa en el llamado “Efecto Seebeck”, que genera corriente eléctrica al crear una diferencia de temperatura entre dos lados de un módulo semiconductor. El calor del fuego activa el sistema, permitiendo cargar el celular a través de un puerto USB, incluso durante la noche, con lluvia o nieve, y sin depender de la luz solar ni del esfuerzo físico.

PUBLICIDAD

Anticiparse a los apagones es clave para mantener la comunicación en todo momento. Mantener una batería portátil cargada y conocer las alternativas disponibles, como el uso del automóvil o los cargadores solares, puede evitar inconvenientes cuando el suministro eléctrico falla. Disponer de estas opciones reduce el riesgo de quedarse sin acceso al teléfono móvil, una herramienta indispensable en situaciones de emergencia.