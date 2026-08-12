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Mujer de 31 años fue hallada muerta dentro de un carro en Costa Rica: autoridades investigan un posible femicidio

Diana Michelle Muñoz Briceño era madre de dos niñas y, según personas cercanas, habría mantenido una relación marcada por episodios de violencia y posesividad. Un hombre de 45 años permanece detenido como principal sospechoso.

Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, fue encontrada sin vida dentro de un vehículo en La Roxana de Pococí, luego de una persecución policial de aproximadamente 30 kilómetros. (cortesía)
Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, fue encontrada sin vida dentro de un vehículo en La Roxana de Pococí, luego de una persecución policial de aproximadamente 30 kilómetros. (cortesía)
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El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un vehículo, tras una persecución policial de aproximadamente 30 kilómetros, abrió una investigación por un posible femicidio en el sector de La Roxana de Pococí, Limón.

La víctima fue identificada como Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, quien era madre de dos niñas, de 7 y 11 años.

Por el caso permanece detenido un hombre de apellido Herrera Zúñiga, de 45 años, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras la Fiscalía analiza la solicitud de medidas cautelares.

El caso es investigado por la Fiscalía de Género y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que intenta reconstruir las últimas horas de vida de la mujer y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

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Cuerpo estaba cubierto con sábanas

La investigación comenzó cuando oficiales de la Fuerza Pública observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vía en La Roxana.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil tenía el motor encendido, pero permanecía con las luces apagadas. Los policías se acercaron al conductor para solicitarle sus documentos y, durante la interacción, percibieron un fuerte olor a licor.

Los oficiales también observaron en el vehículo una cobija o sábanas y una pala, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.

Cuando los policías preguntaron al conductor qué transportaba, este habría indicado que llevaba sábanas. Sin embargo, al intentar realizar una revisión del automóvil, el hombre aceleró y escapó.

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La situación provocó una persecución policial que se extendió por aproximadamente 30 kilómetros.

Durante la huida, el vehículo terminó colisionando contra una patrulla. Los oficiales lograron detener al conductor y posteriormente realizaron una inspección del automóvil.

Fue entonces cuando encontraron el cuerpo de una mujer cubierto con sábanas y con una bolsa en la cabeza.

Un hombre en un coche detenido por dos policías, con luces de patrulla encendidas y una bolsa de basura con huesos en el asiento trasero durante la noche.
El cuerpo de la mujer fue localizado cubierto con sábanas y con una bolsa en la cabeza, durante la inspección del automóvil realizada por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OIJ investiga una posible discusión por celos

Las primeras diligencias realizadas por los investigadores apuntan a que una discusión aparentemente relacionada con celos podría estar vinculada con el homicidio.

La hipótesis preliminar señala que Diana Michelle Muñoz y Herrera Zúñiga se habrían encontrado durante el fin de semana y posteriormente se trasladaron hasta un hotel ubicado en el Valle Central.

El OIJ analiza la posibilidad de que el homicidio haya ocurrido en ese establecimiento y que posteriormente el sospechoso trasladara el cuerpo hasta Pococí.

Según la línea de investigación, el hombre habría utilizado su vehículo para transportar el cuerpo hacia la zona de La Roxana, donde presuntamente pretendía llevarlo hasta un terreno.

La presencia de una pala dentro del automóvil forma parte de las evidencias que ahora son analizadas por los investigadores para determinar cuál era la intención del sospechoso y si efectivamente planeaba ocultar el cuerpo.

Víctima presentaba golpes y signos de asfixia

Los datos preliminares de las autoridades judiciales señalan que Diana presentaba golpes contusos en la cabeza y signos de asfixia.

La investigación deberá determinar cuáles lesiones provocaron su muerte y establecer la secuencia exacta de los acontecimientos.

Los agentes también deben determinar si existió una agresión previa, dónde ocurrió exactamente y cuál fue la participación del hombre detenido.

El OIJ mantiene abiertas distintas diligencias para recolectar evidencia física y testimonial que permita esclarecer el caso.

Familia habló sobre la relación de la víctima

Una de las hermanas de Diana Michelle confirmó su identidad y conversó con medios nacionales sobre el caso.

La familiar aseguró que no conocía al hombre detenido como sospechoso del crimen.

“No conozco absolutamente nada de él. Yo sí sabía que ella tenía una relación complicada con alguien, pero no sé quién era”, manifestó.

De acuerdo con testimonios difundidos posteriormente por Noticias Repretel, Diana y el sospechoso habrían mantenido una relación durante aproximadamente tres años.

Personas cercanas a la mujer describieron ese vínculo como tormentoso y marcado por episodios de posesividad y violencia, elementos que ahora son considerados dentro de las líneas de investigación.

Las autoridades deberán determinar si esos antecedentes tuvieron relación directa con el crimen y si existían señales previas de violencia contra la víctima.

Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
Un hombre de apellido Herrera Zúñiga, de 45 años, permanece detenido como sospechoso del crimen mientras la Fiscalía analiza las medidas cautelares en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allanamientos en una vivienda y un hotel

Como parte de las diligencias posteriores al hallazgo del cuerpo, agentes del OIJ realizaron allanamientos en una vivienda vinculada con el sospechoso en Moravia y en el hotel donde, según la hipótesis de los investigadores, habría ocurrido el homicidio.

Los operativos tienen como objetivo localizar evidencia que permita establecer qué ocurrió antes, durante y después de la muerte de Diana Michelle.

Los investigadores también buscan reconstruir el recorrido realizado por el vehículo desde el Valle Central hasta Pococí. La hipótesis establece que el automóvil habría pasado por el peaje y atravesado el Zurquí, por la Ruta 32, antes de llegar a la zona del Caribe.

El hombre de apellido Herrera Zúñiga permanece detenido mientras la Fiscalía define las medidas cautelares que solicitará ante el juzgado correspondiente.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades judiciales deberán determinar si los elementos recopilados permiten confirmar que se trató de un femicidio, así como establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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