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Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

El capitán del Inter Miami había arribado a la Argentina el sábado. Se espera que arribe a Estados Unidos en la mañana de este miércoles

El capitán de la selección argentina dejó su ciudad natal cerca de la medianoche luego de pasar las últimas horas junto a su familia en el funeral de su papá en Funes
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Luego de atravesar horas dolorosas en su Rosario natal, Lionel Messi emprendió su regreso a Miami, tras la despedida a su padre, Jorge, quien falleció el sábado por la madrugada. El avión privado partió a las 22.53 desde el Aeropuerto Islas Malvinas y, según el plan de vuelo, tiene previsto aterrizar en Fort Lauderdale a las 6, hora de Florida.

El momento de la partida fue captado por las cámaras de TN. Tras llegar a su ciudad, Messi y Antonela Rocuzzo participaron de la ceremonia y luego se instalaron en su casa en el barrio cerrado Kentucky, ubicado en la localidad de Funes, aledaña a Rosario. El último adiós se llevó a cabo en el cementerio El Prado, en la ciudad de Pérez (a 20 minutos de la casa del country), contó con la presencia del círculo íntimo de los Messi.

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El próximo partido del Inter Miami será este miércoles, a partir de las 20:30, ante León de México por la tercera y última jornada de la Leagues Cup, donde al elenco de Florida solamente le servirá ganar por una diferencia de gol importante para quedar entre los primeros cuatro de la tabla de equipos de la MLS que se clasificarán a los cuartos de final del certamen. Posteriormente, el sábado 15, las Garzas visitarán a Nashville por la MLS. Aún no existe confirmación respecto de cuándo volverá a jugar el capitán de la selección argentina.

En la reja de ingreso del cementerio El Prado, en la localidad de Pérez, se pegaron varios carteles de apoyo a Messi y su familia (REUTERS/Agustin Marcarian)
En la reja de ingreso del cementerio El Prado, en la localidad de Pérez, se pegaron varios carteles de apoyo a Messi y su familia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Al margen de los distintos homenajes que se hicieron en honor a la memoria de Jorge Messi este fin de semana en el fútbol argentino, donde se llevó a cabo un minuto de silencio en cada partido de cada categoría y además los futbolistas llevaron un brazalete en señal de luto, Inter Miami también realizó 60 segundos de silencio antes de su último cotejo y Rodrigo De Paul le dedicó su gol a su amigo íntimo Lionel mostrando una camiseta con el número 10.

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“Sabemos lo que sucedió con Leo y es un dolor muy grande, lo hemos sufrido mucho”, lo respaldó Ángel Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, en conferencia de prensa. Además, reveló cómo está el ánimo del plantel, luego de recibir esta triste noticia: “Es obvio que ha sido duro, muy duro. Muchas veces no hay palabras para eso. Y cuando uno vive esa dureza, cuesta recuperarse. Pero nos pasa a todos. Nunca aprendemos de eso, porque realmente es muy doloroso”.

Country Kentucky - Rosario
La puerta del barrio cerrado en el que vive la familia Messi en Funes (RSFotos)

El defensor Facundo Mura también le mandó un mensaje al capitán y campeón del mundo: “Nosotros sentimos todo lo que pasó. Acompañamos en este difícil momento a Leo a la distancia, sabemos lo que él está pasando y le hacemos saber nuestro apoyo y acompañamiento como personas, y ni hablar como compañeros de trabajo, como equipo, como club. Todos sentimos lo que pasó. Cuando él sienta y decida volver, acá estaremos para seguir acompañándolo en todo lo que está por venir”.

Jorge Messi arrastraba desde hacía largos meses una enfermedad conocida en su entorno más próximo, aunque nunca había alcanzado difusión masiva. Esa reserva se sostuvo incluso durante la Copa del Mundo, cuando Lionel jugó mientras su padre había cancelado a último momento un viaje por su estado de salud. La relación entre ambos estuvo ligada al fútbol desde el inicio. Jorge dirigió a su hijo cuando era niño en Abanderado Grandoli, lo acompañó en su crecimiento en el predio Malvinas de Newell’s y fue una referencia permanente desde sus primeros pasos en Barcelona y la selección argentina hasta sus últimos días. Messi había retratado ese vínculo al recordar un gol ante Uruguay en 2008, cuando le dedicó una remera con la inscripción “Te amo papi”. En esa ocasión dijo: “Sé lo que él disfruta con el fútbol, viéndome jugar, sufriendo muchísimo”.

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