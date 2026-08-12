En video queda registrado mortal asalto en una tienda de Honduras y capturan a supuesto responsable

La Policía informó que ya tiene identificado al sospechoso del mortal asalto. (FOTO: Tu Nota)

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La Policía Nacional de Honduras informó que ya tiene identificado al presunto responsable del violento asalto registrado en un establecimiento comercial de Olanchito, Yoro, donde murió Roberto Chavarría Moreno, un adulto mayor que resultó gravemente herido durante el ataque ocurrido la tarde-noche del lunes 10 de agosto.

El director de Comunicaciones de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, aseguró que investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cuentan con indicios que permitirían avanzar en la identificación y eventual localización del sospechoso, cuya imagen también ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales.

El alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, aseguró por su parte que habitantes de la ciudad también habrían reconocido al supuesto atacante y pidió a las autoridades fortalecer sus estrategias de seguridad ante los recientes hechos violentos registrados en el municipio.

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Policía asegura tener indicios sobre el sospechoso

Mayes Ríos explicó que mantiene comunicación con las autoridades policiales de la zona y que la investigación ha permitido recopilar elementos que podrían ser presentados ante los órganos de justicia.

“Ya tenemos comunicación directa con el jefe regional y él me comentó que ya tiene la Dirección Policial de Investigación los indicios racionales para poder ventilar el caso ante las autoridades de justicia”, manifestó.

El portavoz policial confirmó, al ser consultado sobre una fotografía mostrada durante una transmisión televisiva, que se trataría del individuo investigado por el ataque.

Asimismo, solicitó la colaboración de la ciudadanía para establecer el paradero del sospechoso y de otras personas que eventualmente pudieran estar relacionadas con el hecho.

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Imágenes del sospechoso comenzaron a circular en redes sociales. (FOTO: Tu Nota)

El alcalde Juan Carlos Molina afirmó que la imagen del supuesto responsable se ha difundido entre los habitantes de Olanchito y en diferentes plataformas digitales.

“La Policía tiene que replantear sus estrategias, algo no está bien. Este joven está plenamente identificado ya por toda la ciudad de Olanchito, ya está en las redes”, declaró.

Molina también señaló que el individuo habría sido detenido anteriormente por un supuesto delito relacionado con drogas y posteriormente puesto en libertad. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.

En redes sociales también circula un supuesto alias atribuido al hombre, pero la Policía Nacional no ha divulgado oficialmente su identidad ni confirmado ese sobrenombre, por lo que las autoridades mantienen el caso bajo investigación.

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Ataque quedó registrado en video

El asalto ocurrió cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y comenzó a intimidar a empleados y clientes que se encontraban en el interior.

Parte de lo sucedido quedó registrado en un video difundido posteriormente en redes sociales. Las imágenes muestran la tensión entre las personas presentes ante la irrupción del sujeto armado.

En determinado momento, uno de los clientes intercambia palabras con el asaltante y posteriormente se escuchan varias detonaciones.

Durante el incidente, Roberto Chavarría Moreno, residente de la colonia Murillo Soto, recibió heridas de gravedad. El propietario del establecimiento también resultó lesionado.

Ambos fueron trasladados al Hospital Aníbal Murillo Escobar para recibir atención médica.

Video de vigilancia muestra el asalto a un minimercado. Un hombre es abordado por un individuo con casco que empuña un objeto, causando que la víctima caiga al suelo. Otro individuo se encuentra cerca mientras el asaltante sale del establecimiento. El incidente fue registrado por las cámaras del local.

Chavarría murió en el hospital

Pese a los esfuerzos médicos, Chavarría falleció minutos después de ingresar al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

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La Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, determinar la participación del sospechoso y establecer si otras personas estuvieron involucradas.

Las autoridades también buscan ubicar al individuo señalado para ponerlo a disposición de los órganos judiciales, mientras solicitan que cualquier información sobre su paradero sea proporcionada mediante los canales oficiales.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Olanchito, municipio que recientemente ha enfrentado otros episodios de violencia.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán hasta establecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el alcalde Molina insiste en la necesidad de revisar las estrategias de seguridad implementadas en la zona.

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