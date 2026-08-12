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Agricultor arriesga su producción por seguir el consejo de la IA y lo pierde todo

La aplicación recomendó una combinación de productos químicos que terminó afectando gravemente tanto a las malezas como a las plántulas de sésamo

Hombre con sombrero de paja y pala en un campo de cultivo seco con tierra agrietada y plantas pequeñas. Fondo con vegetación y cielo.
El productor consultó una aplicación de inteligencia artificial para diseñar un tratamiento contra las malezas y plagas en sus campos de sésamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un agricultor de 67 años perdió casi 25 acres de cultivos de sésamo después de aplicar un plan de control de malezas propuesto por una herramienta de inteligencia artificial. El incidente, ocurrido tras un año de uso creciente de esta tecnología, encendió alarmas sobre los límites y riesgos de confiar en sistemas automatizados para la gestión agrícola.

La aplicación recomendó una combinación de productos químicos que terminó afectando gravemente tanto a las malezas como a las plántulas de sésamo, lo que derivó en una pérdida significativa para el productor.

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Cuáles son los riesgos y consecuencias de seguir las recomendaciones de la IA en la agricultura

El productor consultó una aplicación de inteligencia artificial para diseñar un tratamiento contra las malezas y plagas en sus campos de sésamo. La herramienta, cuyo nombre no se ha dado a conocer, generó un plan químico que fue aplicado sobre aproximadamente 150 mu (unidad tradicional china de superficie), una superficie equivalente a unos 24,7 acres.

Hombre con sombrero de paja y ropa clara camina por un campo de maíz. Las plantas de maíz tienen hojas secas y amarillentas.
Buscando entender lo ocurrido, el agricultor volvió a consultar la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confianza en el sistema se había construido a lo largo de un año de uso, durante el cual el agricultor comprobó la utilidad de las respuestas en diversas situaciones menores.

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Sin embargo, el resultado en esta ocasión fue desastroso. Tras rociar la mezcla recomendada, el agricultor observó al día siguiente que las plántulas de sésamo comenzaban a morir junto con las malezas. Así lo dio a conocer CTWANT. El daño fue casi inmediato y total. Según el propio afectado, “si lo rocías, al día siguiente las plántulas no sobrevivirán. Tanto el césped como las plántulas morirán, y las plántulas morirán aún más rápido”.

Buscando entender lo ocurrido, el agricultor volvió a consultar la inteligencia artificial. En esa segunda interacción, el sistema sugirió que uno de los herbicidas recomendados, identificado como “flusulfasulfaether”, podría haber sido el causante principal de la destrucción de las plantas de sésamo.

Un hombre con sombrero de paja y mochila pulverizadora rocía un campo de fresas. Se ven hileras de plantas verdes con frutos rojos bajo un cielo azul.
Tras rociar la mezcla recomendada, el agricultor observó al día siguiente que las plántulas de sésamo comenzaban a morir junto con las malezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, la respuesta tardía dejó en evidencia la falta de precisión y contextualización de las recomendaciones iniciales.

El papel de los químicos agrícolas y la relevancia del cultivo

Expertos agrícolas explicaron que el químico en cuestión está formulado principalmente para eliminar malezas de hoja ancha en cultivos de soja. El sésamo, al estar en la misma categoría botánica, resulta igual de vulnerable al compuesto.

Además, la práctica recomendada para el uso de este herbicida es aplicarlo únicamente en áreas específicas donde la proliferación de malezas sea notoria, y nunca rociarlo en la totalidad del campo como hizo el agricultor.

Hombre con sombrero "Pinales de Santa Clara" y camiseta roja se inclina para recoger brotes de piña en un campo. El cielo azul con nubes y árboles son visibles.
El agricultor recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para obtener un plan de control de malezas y plagas en sus cultivos de sésamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de advertencias específicas sobre los riesgos de aplicar el compuesto sobre el sésamo agravó el daño. Aunque la interfaz de la aplicación mostraba una advertencia general acerca de la posibilidad de errores en la generación de respuestas por parte de la inteligencia artificial —“La generación de la IA puede ser incorrecta; verifique la información”—, no hubo una alerta concreta sobre los efectos colaterales del químico sugerido en ese cultivo.

Confianza en la IA: de la desconfianza inicial al uso sin reservas

El caso ilustra cómo la percepción de utilidad de la inteligencia artificial puede transformar la actitud de los usuarios ante el riesgo. En un principio, el agricultor se mostró escéptico frente a la tecnología y limitó su uso a cuestiones menores.

Sin embargo, la experiencia positiva acumulada durante un año propició que, llegado el momento crítico, delegara en la aplicación el diseño integral del plan de control de malezas para una cosecha de alto valor.

Vista de la silueta de un agricultor con sombrero trabajando en un campo arado con una azada, con un sol grande y brillante naranja de fondo.
Aunque la aplicación incluía una advertencia sobre la posible inexactitud de sus respuestas, esta resultó insuficiente para evitar la catástrofe en el terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia de esa confianza fue la pérdida casi total de la producción en los 24,7 acres tratados, evidenciando que la utilidad cotidiana de la inteligencia artificial en tareas simples no garantiza su fiabilidad en decisiones complejas o de mayor impacto económico.

Aunque la aplicación incluía una advertencia sobre la posible inexactitud de sus respuestas, esta resultó insuficiente para evitar la catástrofe en el terreno. La advertencia genérica, visible en la interfaz, no sustituyó la necesidad de una alerta concreta y adaptada al contexto agrícola específico, como la incompatibilidad del químico con cultivos de sésamo.

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