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El Salvador firmó un acuerdo para facilitar empleo, educación y salud a connacionales en Arkansas

La viceministra Patricia Godínez selló el convenio con Arkansas Human Development Corporation durante una misión oficial en Springdale, según informó la Cancillería de El Salvador

La firma entre Patricia Godínez y Clevon Young abre una ruta para ampliar oportunidades y reducir barreras, con un programa ya activo como base y una promesa de respaldo más cercano (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La firma entre Patricia Godínez y Clevon Young abre una ruta para ampliar oportunidades y reducir barreras, con un programa ya activo como base y una promesa de respaldo más cercano (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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Durante una misión oficial en Springdale, en el estado de Arkansas, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Patricia Godínez, suscribió un acuerdo de cooperación con Arkansas Human Development Corporation para impulsar el acceso a empleo, educación y atención médica de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. La firma del convenio se realizó junto al director ejecutivo de la AHDC, Clevon Young.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la Arkansas Human Development Corporation es una organización sin fines de lucro que apoya a trabajadores agrícolas migrantes y de temporada mediante programas de capacitación ocupacional, formación en el empleo y servicios de salud y vivienda. El acuerdo formaliza la colaboración entre ambas entidades para promover iniciativas que permitan a los salvadoreños acceder a servicios esenciales y mejorar sus condiciones de vida.

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De acuerdo con el reporte oficial, Godínez manifestó que “este acuerdo representa un paso significativo para fortalecer los lazos de cooperación en beneficio de nuestros trabajadores agrícolas, así como de sus familias”. La funcionaria también señaló que la alianza se basa en la confianza, el respeto mutuo y el compromiso con el bienestar de la población salvadoreña en el exterior.

Alcance del convenio

La funcionaria de la Cancillería salvadoreña detalló que la suscripción del convenio “refleja la importancia de sumar esfuerzos para garantizar que nuestros connacionales puedan acceder a oportunidades que contribuyan a mejorar su calidad de vida”. El documento establece un marco de cooperación para promover acciones dirigidas a facilitar el acceso a empleo, educación y atención médica, así como otros servicios básicos, en favor de la comunidad salvadoreña en Arkansas.

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La funcionaria afirmó que la alianza se enfocará en connacionales y sus familias, con respaldo de programas como el National Farmworker Jobs Program, para ampliar oportunidades y reducir barreras de acceso a servicios esenciales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La funcionaria afirmó que la alianza se enfocará en connacionales y sus familias, con respaldo de programas como el National Farmworker Jobs Program, para ampliar oportunidades y reducir barreras de acceso a servicios esenciales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Además, Godínez destacó la labor de la Arkansas Human Development Corporation a través del National Farmworker Jobs Program, que brinda apoyo a trabajadores agrícolas y a sus familias. Según la funcionaria, la alianza institucional permitirá ampliar oportunidades, reducir barreras de acceso a servicios y ofrecer acompañamiento más cercano a la diáspora salvadoreña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador reiteró el compromiso de seguir impulsando iniciativas para fortalecer las redes de apoyo a los salvadoreños en el exterior.

Emisión inmediata del DUI a los connacionales

El Gobierno de El Salvador puso en marcha la ampliación del servicio de emisión inmediata del Documento Único de Identidad (DUI) en cinco consulados de Estados Unidos, lo que permitirá a más de 236.000 salvadoreños acceder a este documento esencial sin demoras y cerca de sus lugares de residencia.

La medida, destacada este domingo en un reporte oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a una demanda histórica de la diáspora.

El convenio con la Arkansas Human Development Corporation, suscrito en Springdale, busca facilitar a los salvadoreños en Estados Unidos el acceso a trabajo, formación académica y servicios sanitarios, según la Cancillería. (RNPN)
El convenio con la Arkansas Human Development Corporation, suscrito en Springdale, busca facilitar a los salvadoreños en Estados Unidos el acceso a trabajo, formación académica y servicios sanitarios, según la Cancillería. (RNPN)

La inauguración de este servicio tuvo lugar en la sede consular de Chicago, Illinois. De forma simultánea, el trámite también quedó habilitado en los consulados de Aurora (Colorado) y Charlotte (Carolina del Norte). Según el reporte ministerial, la facilidad se extenderá en los próximos días a las sedes de Springdale (Arkansas) y Doral(Florida), lo que amplía la cobertura en puntos estratégicos de la geografía estadounidense donde reside una parte significativa de la comunidad salvadoreña.

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