Mario Kart Tour desaparecerá para siempre: así será el fin del juego para celulares de Nintendo

Mario Kart Tour llega a su final. Nintendo ha confirmado que uno de sus títulos más descargados dejará de estar disponible en celulares después de siete años de contenido continuo.

El anuncio también detalla cómo se gestionará la transición, qué sucederá con las suscripciones y objetos virtuales, ya que la base de este juego era monetizar a través de suscripciones y contenido premium de pago.

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Cuándo es el cierre de Mario Kart Tour

La compañía japonesa ha fijado el 30 de septiembre de 2026 como la fecha definitiva en la que Mario Kart Tour dejará de funcionar en todo el mundo. Ese día, a las 8:00 (hora de Europa Central), los servidores se apagarán y nadie podrá volver a iniciar una carrera. Desde el 8 de julio de 2026, se han suspendido todas las ventas de rubíes, la moneda digital utilizada para adquirir contenido dentro del juego.

Esta decisión elimina cualquier posibilidad de seguir comprando objetos o ventajas antes de la clausura. Los jugadores que aún tengan rubíes podrán gastarlos en las últimas semanas, tanto en la tienda de destacados como en la de trajes y la modalidad Fiebre del oro, pero deben hacerlo antes del cierre definitivo.

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Mario Kart Tour. (foto: UnoCero)

Respecto al Pase Dorado, la suscripción mensual que otorgaba recompensas y ventajas cosméticas, Nintendo también ha puesto fin a las nuevas altas y renovaciones automáticas desde el 8 de julio.

Quienes mantengan una suscripción activa continuarán disfrutando de sus beneficios hasta la fecha de cierre. A partir del 5 de agosto comenzará la denominada “temporada de vacaciones”, durante la cual todos los jugadores tendrán acceso gratuito a las ventajas del Pase Dorado, independientemente de si eran suscriptores o no.

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Muchos usuarios han solicitado que Nintendo ofrezca una alternativa para jugar Mario Kart Tour sin conexión después del cierre, como ocurrió en su momento con Animal Crossing: Pocket Camp.

Sin embargo, la compañía no tiene planes de lanzar una edición offline ni de mantener ninguna funcionalidad accesible tras el apagón de los servidores. El 30 de septiembre de 2026 será, definitivamente, el punto final para el título.

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Cuál fue el impacto de Mario Kart Tour

Mario Kart Tour fue lanzado en septiembre de 2019 y rápidamente se transformó en un fenómeno de masas. Alcanzó 90 millones de descargas en su primera semana y superó los 290 millones de instalaciones a lo largo de su vida útil, lo que lo convirtió en el lanzamiento móvil de Nintendo con el crecimiento más veloz.

A nivel económico, el juego generó más de 270 millones de dólares en ingresos. Gran parte de esta recaudación provino de su modelo de suscripción Gold Pass, que costaba $4,99 dólares al mes, y de las primeras mecánicas de micropagos basadas en el sistema “gacha”, donde los usuarios pagaban para obtener recompensas aleatorias.

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El título no solo fue un éxito en descargas y recaudación, también sirvió como escaparate permanente para la franquicia, ya que muchas de sus pistas fueron luego llevadas a Mario Kart 8 Deluxe, el juego de Nintendo Switch.

Sin embargo, el agresivo sistema de microtransacciones y la mecánica de recompensas aleatorias generaron controversia desde el inicio. El sistema de “tuberías” fue considerado por muchos jugadores como una forma de juego de azar, lo que atrajo la atención de reguladores en varios países. En Brasil, por ejemplo, el juego pasó a clasificarse para mayores de 18 años por este motivo.

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En 2022, Nintendo eliminó el sistema de tuberías aleatorias para adaptarse a las nuevas normativas y responder a la presión de la comunidad. Esta transformación marcó un cambio en la estrategia de la compañía respecto a la monetización en plataformas móviles.

En cuanto a la jugabilidad, Mario Kart Tour adaptó la experiencia tradicional de la saga a un formato vertical y controles con un solo dedo, eliminando la posibilidad de salirse de la pista y automatizando la aceleración. Este diseño hizo el juego más accesible para nuevos usuarios, aunque decepcionó a los jugadores más competitivos y exigentes.

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