Juicio por Loan: la audiencia de este miércoles tendrá a dos policías y una experta en delitos informáticos como testigos

El juicio por la desaparición de Loan comenzó en junio

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles desde las 9.30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con la declaración de otros tres testigos.

Para esta jornada, están citados Eduardo Rafael Torres, Leslie Yuliana Rolón y Luis Eduardo Cavalieri, tres funcionarios que participaron en distintos momentos de la investigación tras la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024.

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El primero en testimoniar será Eduardo Rafael Torres, oficial subayudante de la Policía de Corrientes y secretario de actuaciones bajo las órdenes del ex comisario Walter Maciel —uno de los acusados— en la comisaría de 9 de Julio.

Torres estuvo presente durante el ingreso al monte la noche en que se perdió el rastro de Loan, intervino en el secuestro de prendas, teléfonos y vehículos de los primeros señalados (Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava) y participó de los allanamientos y de las pruebas de olor con canes.

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En el sumario figura un horario de toma de conocimiento del hecho que difiere del que Torres declaró haber registrado, por indicación directa de Maciel.

Además, surgió de un informe de entrevista que Torres confeccionó y firmó cédulas de citación para personas que participaron de marchas de protesta en la mencionada localidad, creyendo que se trataba de instrucciones de la Fiscalía transmitidas por Maciel, diligencias que finalmente no fueron dispuestas por el Ministerio Público.

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Walter Maciel, ex comisario e imputado por la desaparición de Loan

La segunda convocada es Leslie Yuliana Rolón, quien se desempeñaba en el área de Delitos Complejos y Delitos Informáticos.

Su intervención en la causa estuvo vinculada principalmente a la manipulación de teléfonos celulares en busca de pruebas: recibió tres aparatos el 25 de junio de 2024, realizó copias forenses de la información utilizando la herramienta Mobile Edit Forensic y remitió los datos extraídos a la Fiscalía a través de un Drive compartido.

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Se espera que su testimonio aporte detalles sobre la localización de dispositivos y la extracción de secuencias fílmicas de cámaras de seguridad.

Por último, el tribunal escuchará a Luis Eduardo Cavalieri, cabo primero de la Policía Federal Argentina, con aproximadamente un año de antigüedad en la división de investigaciones al momento de los hechos.

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Cavalieri integraba un grupo de 11 efectivos bajo el mando del subinspector Hernán Paul Alfonzo y su relevancia en el expediente se desprende de dos intervenciones. Por un lado, participó en allanamientos en el marco de la causa contra una banda narco local de Goya liderada por Javier “Cabeza” López, entre ellos, un procedimiento llevado a cabo un día antes de la desaparición de Loan.

Por otra parte, colaboró con la División de Trata de Personas de la PFA en el allanamiento realizado el 22 de julio de 2024 en la vivienda del ex comisario mayor Roque Báez.

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Según declaró, no mantuvo vínculo alguno ni recibió comentarios sobre Maciel, y dijo desconocer si este último intentó obstaculizar alguna investigación.

El tribunal está encabezado por el juez Fermín Amado Ceroleni

Ayer, en el debate, declaró María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), quien señaló ante el tribunal las dificultades que encontró su equipo para intervenir en la investigación.

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Risco apuntó contra Maciel, a quien responsabilizó por limitar el acceso del SIFEBU a las actuaciones y recursos de la causa. La ex funcionaria relató que la negativa a colaborar se repitió con otros responsables policiales.

Durante la audiencia también declararon Cinthia Andrea Grimaldi, médica ginecóloga que atendió a Caillava al día siguiente de la desaparición de Loan, y Carlos Moreira, vecino que participó en los primeros rastrillajes y registró huellas durante la búsqueda.

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Grimaldi explicó que Caillava era su paciente desde 2022 y detalló la consulta realizada en Corrientes capital. Por su parte, Moreira relató ante el tribunal el hallazgo de dos huellas pequeñas, las tareas de rastreo y su contacto con el viceintendente de 9 de Julio.

Cerró la jornada el testimonio de Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina, quien informó sobre la participación de la fuerza en el comando unificado y descartó vínculos de la desaparición con delitos como trata de personas, drogas o explotación infantil.