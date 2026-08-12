Conoce para qué sirven todos los tipos de puertos de un Smart TV

La variedad de puertos en un Smart TV determina su funcionalidad y versatilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al comprar un Smart TV, la atención suele centrarse en el tamaño de la pantalla, la resolución 4K o el sistema operativo. Sin embargo, en la parte trasera o lateral del televisor se encuentra un panel lleno de conexiones que determina qué tan versátil puede ser el equipo.

Muchos usuarios utilizan solo uno o dos conectores por desconocimiento. A continuación, desglosamos la función de cada puerto de tu televisor inteligente y cómo sacarle el verdadero provecho a tu centro de entretenimiento.

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1. HDMI: el estándar imprescindible para audio y video

El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es la conexión más importante del televisor. Transmite video de alta definición y audio digital no comprimido mediante un solo cable. Es donde se conectan las consolas de videojuegos, los decodificadores de cable, las computadoras y los dispositivos de streaming como Chromecast o Fire TV.

HDMI ARC y eARC permiten enviar audio de alta calidad a barras de sonido sin cables adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la familia HDMI existen variantes clave que debes identificar:

HDMI ARC / eARC (Audio Return Channel): suele estar etiquetado en uno de los puertos. Permite que el televisor envíe el audio hacia una barra de sonido o equipo de música sin necesidad de un cable de audio adicional. La versión eARC (mejorada) soporta formatos de sonido envolvente de alta resolución como Dolby Atmos .

HDMI 2.1: presente en los televisores más modernos. Soporta transmisiones en 4K a 120 Hz y tasa de refresco variable (VRR), características indispensables para aprovechar al máximo consolas de última generación como PlayStation 5 o Xbox Series X.

2. USB: almacenamiento, energía y periféricos

Los puertos USB transforman la pantalla en un centro multimedia independiente. Aunque la mayoría de las personas los asocian solo con reproducir fotos o videos almacenados en un pendrive o disco duro externo, tienen otros usos prácticos:

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Los puertos USB sirven tanto para reproducir archivos multimedia como para conectar periféricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación eléctrica : suministran energía a reproductores de streaming pequeños para evitar conectarlos a la pared.

Periféricos: permiten conectar teclados, ratones o mandos para navegar con mayor comodidad por las aplicaciones e internet.

Consejo técnico: Si vas a reproducir películas pesadas en formato 4K desde un disco duro, asegúrate de conectarlo a un puerto USB 3.0 (reconocible por el color azul en su interior), ya que ofrece una velocidad de lectura muy superior a la del tradicional USB 2.0.

3. Ethernet / LAN: internet ultraestable por cable

Aunque todos los Smart TV cuentan con conexión Wi-Fi integrada, el puerto Ethernet (RJ-45) permite conectar el televisor directamente al router mediante un cable de red.

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El puerto Ethernet ofrece una conexión a internet más estable que el Wi-Fi para streaming en 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta conexión física elimina las interferencias del Wi-Fi, reduce la latencia y garantiza el ancho de banda constante que requiere el consumo de contenido en streaming en 4K HDR a través de plataformas como Netflix, Prime Video o YouTube.

4. Salida Óptica Digital y Jack de 3.5 mm: las alternativas de audio

Para quienes buscan mejorar el sonido integrado del televisor, existen dos puertos dedicados exclusivamente al audio:

Salida Óptica (Toslink) : utiliza impulsos de luz mediante fibra óptica para transmitir audio digital multicanal. Es la mejor alternativa para conectar barras de sonido o sistemas de cine en casa (Home Theater) que no dispongan de puerto HDMI ARC .

Jack de 3.5 mm: es la entrada auxiliar convencional de audífonos. Sirve para conectar auriculares con cable o altavoces analógicos antiguos.

La salida óptica digital y el jack de 3.5 mm permiten mejorar la experiencia de audio del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Antena coaxial y conexiones analógicas (RCA)

Para la televisión tradicional y los dispositivos de generaciones anteriores, los Smart TV siguen incluyendo puertos clásicos:

Entrada de Antena / Coaxial (RF) : permite conectar una antena para sintonizar los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) o la señal de cable coaxial básico.

Entradas AV (RCA - Amarillo, Blanco y Rojo): permiten conectar reproductores de DVD antiguos, videocaseteras VHS o consolas retro. En los televisores ultradelgados actuales, este puerto suele reducirse a un único conector mini-jack que requiere un cable adaptador.

Los conectores coaxial y RCA mantienen la compatibilidad con señales de televisión tradicional y equipos antiguos. (LG)

6. Puerto RS-232 / SERVICE: uso exclusivo técnico

Es habitual encontrar un conector etiquetado como SERVICE o RS-232. Este puerto no está diseñado para el usuario común; es utilizado por el servicio técnico autorizado para realizar diagnósticos profundos, reparar fallas del sistema operativo cuando la pantalla no enciende o integrar el televisor en sistemas profesionales de automatización del hogar.

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