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Clubes salvadoreños afrontan una semana decisiva en la Copa Centroamericana

Alianza llega con dos triunfos y defiende la cima de su grupo, mientras FAS intenta sumar tras cinco caídas consecutivas y Firpo busca recuperarse luego de debutar con un revés

Los tres clubes de El Salvador afrontarán una semana decisiva en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. (Cortesía: Alianza/FAS/L.A. Firpo)
Los tres clubes de El Salvador afrontarán una semana decisiva en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. (Cortesía: Alianza/FAS/L.A. Firpo)
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Los clubes salvadoreños intensifican su lucha en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 mientras el torneo avanza en su fase de grupos. Alianza F.C., C.D. FAS y C.D. Luis Ángel Firpo encaran una semana clave en busca de consolidar su presencia en la competencia regional, según informó la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Alianza F.C., dirigido por el argentino Roberto “Tito” Pompei, aparece como el representante salvadoreño de mejor desempeño hasta el momento. El equipo capitalino ha conseguido victorias en sus dos primeras presentaciones frente a Antigua GFC de Guatemala y C.S. Herediano de Costa Rica, lo que le permite llegar a este nuevo compromiso con paso perfecto

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El próximo desafío para los albos será como visitante ante Real Estelí de Nicaragua, encuentro que se disputará este martes y que representa la oportunidad de sostener el liderato en su grupo. El equipo capitalino afrontará este encuentro con las ausencias de Harold Osorio, por acumulación de tarjetas amarillas, y Noel Rivera, quien se encuentra lesionado.

Alianza F.C. defenderá el liderato de su grupo tras ganar sus dos primeros partidos en la Copa Centroamericana. (Cortesía: Alianza)
Alianza F.C. defenderá el liderato de su grupo tras ganar sus dos primeros partidos en la Copa Centroamericana. (Cortesía: Alianza)

Los equipos salvadoreños afrontan la Copa Centroamericana con metas distintas

Por su parte, el C.D. FAS busca revertir su situación en el certamen continental. El conjunto santaneco, que aún no ha conseguido sumar puntos, afrontará su sexto partido en la competencia al recibir al Verdes FC de Belice en el Estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla.

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FAS ha perdido sus cinco encuentros anteriores en la Copa Centroamericana, aunque en su más reciente actuación como local logró anotar dos goles, su mejor registro ofensivo en casa durante el torneo, pese a caer 4-2 frente a Club Olimpia en 2023. Ahora, el equipo dirigido por el mexicano Adrián Sánchez intentará aprovechar su localía para alcanzar su primer triunfo y mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda.

FAS recibirá a Verdes FC de Belice en el Estadio Nacional Las Delicias en su sexto partido de la competencia. (Cortesía: FAS)
FAS recibirá a Verdes FC de Belice en el Estadio Nacional Las Delicias en su sexto partido de la competencia. (Cortesía: FAS)

El tercer representante salvadoreño, Firpo, afrontará su segundo encuentro del grupo este jueves 13 de agosto ante Diriangén de Nicaragua. El partido se disputará a las 21:00 horas (hora local) en el Estadio de Las Delicias, ubicado en Santa Tecla.

El cuadro usuluteco comenzó su participación en la fase de grupos con una derrota 2-1 frente a Plaza Amador de Panamá, y ahora buscará sus primeros puntos en la competencia regional. Tras el compromiso ante Diriangén, Firpo continuará su calendario enfrentando a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica como local y cerrará la fase de grupos de visitante ante Xelajú MC de Guatemala.

Luis Ángel Firpo intentará recuperarse de la derrota 2-1 ante Plaza Amador en su segundo juego del grupo. (Cortesía: Luis Ángel Firpo)
Luis Ángel Firpo intentará recuperarse de la derrota 2-1 ante Plaza Amador en su segundo juego del grupo. (Cortesía: Luis Ángel Firpo)

Los tres equipos salvadoreños llegan a esta nueva jornada de la Copa Centroamericana con objetivos claramente diferenciados. Alianza F.C. aspira a mantener su invicto y asegurar su clasificación a la siguiente etapa. C.D. FAS apunta a sumar sus primeras unidades y romper la racha negativa que arrastra en la competencia internacional. Mientras que Firpo, por su parte, se concentra en obtener resultados positivos tras un debut adverso.

La programación de los partidos y el desempeño de los equipos salvadoreños puede consultarse a través de los canales oficiales de la FESFUT y las plataformas de la Concacaf. El seguimiento a cada jornada mantiene la atención de los aficionados, quienes esperan que los representantes nacionales logren avanzar en la competencia y eleven el nivel del fútbol salvadoreño en el entorno centroamericano.

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