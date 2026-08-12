Capturaron a madre e hijo en Guatemala por lavado de dinero y narcomenudeo

La Policía Nacional Civil capturó en Monjas, Jalapa, a “Fantasma”, presunto integrante del Barrio 18, y a su madre Lesly “N” en un operativo contra estructuras criminales. (PNC de Guatemala)

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Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a un adolescente presunto integrante del Barrio 18, conocido como “Fantasma”, y a su madre, Lesly “N”, por delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de dinero.

El operativo se realizó en la colonia Entre Ríos, del municipio de Monjas, Jalapa, donde unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a los implicados durante una intervención focalizada contra estructuras criminales.

El despliegue policial permitió ubicar a “Fantasma”, de 17 años, quien fue identificado como miembro activo del Barrio 18. Durante el registro, los agentes incautaron diez bolsas plásticas con polvo blanco con características similares a la cocaína, lo que motivó la remisión inmediata del menor a la instancia judicial correspondiente. Lo incautado coincide con los denominados “colmillos”, modalidad frecuente en el narcomenudeo local.

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En el mismo procedimiento, las autoridades solicitaron la solvencia de la madre del adolescente, identificada como Lesly “N”, de 38 años.

Al constatar la identidad de la mujer, los oficiales verificaron que figuraba como requerida por un juzgado del departamento de Guatemala desde diciembre de 2021, bajo cargos por lavado de dinero y otros activos. El sistema de antecedentes policiales reveló además registros previos contra Lesly “N” por obstrucción extorsiva de tránsito y asociaciones ilícitas.

Lesly “N” era requerida por un juzgado del departamento de Guatemala desde diciembre de 2021 por lavado de dinero y otros activos. (PNC de Guatemala)

Vínculos familiares y antecedentes criminales

Las investigaciones preliminares de la PNC apuntan a que ambos capturados son originarios de Santa Catarina Pinula. El vínculo familiar y el historial delictivo de la madre refuerzan la hipótesis de una operación criminal conjunta. En este caso, la capturada ha sido señalada en casos previos por su presunta participación en actividades de encubrimiento y manejo de fondos derivados de extorsiones.

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Según datos del Ministerio de Gobernación, el 45% de los familiares capturados junto a pandilleros están involucrados en operaciones de lavado de dinero, empleadas para blanquear recursos obtenidos de actividades ilícitas.

En el caso de “Fantasma”, su primo, alias “Guasón”, también figura entre los detenidos recientes por hechos armados en la región, lo que evidencia la operatividad familiar dentro de estas estructuras.

Estadísticas sobre narcomenudeo y capturas recientes

El narcomenudeo constituye uno de los principales motores económicos de las maras y pandillas en el país. ElPeriódico reportó que las capturas por tráfico de drogas al menudeo aumentaron un 15% respecto al año anterior. Además, el 22% de las remisiones de menores de edad por estos delitos involucran a integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

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Durante 2026, la PNC ha decomisado más de 35,000 envoltorios de sustancias ilícitas —principalmente cocaína, crack y marihuana— en operativos urbanos y departamentales. Las cifras oficiales también reflejan que el 30% de las aprehensiones de familiares directos (madres, hermanos o parejas) corresponden a delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva.

Las autoridades remitieron al adolescente de 17 años a la instancia judicial tras identificarlo como miembro activo del Barrio 18, quien llevaba varios "colmillos" con presunta cocaína. (PNC de Guatemala)

Proyecciones y operatividad de estructuras familiares

Especialistas en investigación antiextorsiones sostienen que el 25% de las estructuras criminales operan bajo esquemas de relevo familiar y protección logística en comunidades vulnerables. Según Prensa Libre, la tendencia a incorporar a miembros del núcleo familiar responde a estrategias de encubrimiento y continuidad operativa, dificultando el desmantelamiento total de estas redes.

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La detención de “Fantasma” y su madre en Jalapa se suma a una serie de acciones coordinadas para debilitar las finanzas y la capacidad logística de las pandillas en Guatemala. Las autoridades mantienen bajo custodia a ambos implicados mientras continúan las investigaciones para identificar posibles ramificaciones de la estructura criminal.