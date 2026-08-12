10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, analizó lo que dejó un nuevo partido de su equipo en el ámbito continental con victoria 3-1 ante Recoleta, que terminó con nueve jugadores, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en la cancha de Huracán.

Uno de los temas destacados pasó por la decisión de hacer ingresar a Sebastián Villa en lugar de Lautaro Blanco durante el entretiempo, ya que el colombiano brindó las dos primeras asistencias para la remontada del equipo en dos minutos. “Con su ingreso, buscamos ese 1 vs 1 para tratar de hacer la diferencia por los costados. De entrada, hizo la diferencia. Después, jugamos mucho por derecha, pero tendríamos que haber jugado con Sebastián que estaba complicado. Estamos contentos con él, trabaja muy bien y esperemos seguir así con todo el equipo”, aseguró sobre una de las deudas pendientes del equipo para aprovechar el rendimiento del atacante.

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Por otro lado, evitó recaer en la figura de Miguel Merentiel, a quien le cuesta convertir en estos últimos partidos, y se permitió una broma con la Bestia: “No está en racha. Está en racha en el truco. Al truco sí me gana... liga bastante, pero en el partido hace todo. Estuvo activo, le anularon un gol. Sé que no es la posición más cómoda para él, pero se acomoda a eso. No me gusta hablar mucho de los jugadores, pero es un chico que suma mucho y me hubiese gustado que convirtiese porque todo delantero necesita el gol. Pero trabaja muy bien y ya vendrá el momento. No tiene que apurarse o desesperarse”.

En este sentido, se refirió a las situaciones de Adam Bareiro, quien se recupera de una lesión, y el reciente refuerzo Enner Valencia: “Adam está en proceso de recuperación. Lo veo mucho en el vestuario, lo veo en el entrenamiento, sé que trabaja, todavía va lento. Pero va bien, saben que es una lesión complicada. Un día puede estar bien y otro mal. Está con el grupo, esperemos poder tenerlo pronto, pero es una cuestión médica. Y Enner está trabajando bien, llegó hace poco y el primer día tuvo que hacer un trabajito extra de físico. Hoy ha hecho unos estudios y está bien. Está trabajando con el grupo y, a la vez, hace una parte específica. Yo quiero que esté en condiciones de poder estar a la altura de lo que está el equipo y tampoco apurarlo, exigirlo y lesionarlo. Si bien es profesional y ha trabajado, ha estado 10 días de vacaciones y lo llevaremos de a poco si podemos”.

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Boca Juniors volverá a jugar este sábado a las 21:15 (hora argentina) ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura, en el que ocupa el octavo lugar de la Zona A con 5 puntos, a 5 del puntero Vélez y en zona de clasificación a los octavos de final. Además, permanece en el cuarto lugar de la Tabla Anual a 3 unidades del boleto al Repechaje de la Copa Libertadores y a 6 del pasaje directo a la fase de grupos.

*Arruabarrena se marchó conforme con el equipo

Con vistas a ese duelo, confirmó que realizará una rotación de futbolistas en la alineación: “Sí, vamos a ir viendo en estos días, iremos charlando, alguna rotación va a haber. Llevamos cuatro partidos con los mismos jugadores, pero no sé. Todos quieren estar y los chicos que no entraron sé que se sienten con rabia y molestos. Eso me gusta. Pero lo analizaremos. Hay que ver mañana a Platense (juega mañana ante Coquimbo Unido por los octavos de la Copa Libertadores), veremos qué es lo mejor para enfrentarlo. Y trataré de poner lo que yo crea mejor”.

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La revancha de esta llave continental ante Recoleta se producirá el próximo martes desde las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en Paraguay. El vencedor de la eliminatoria se cruzará con el ganador de Bolívar de Bolivia y Sao Paulo de Brasil.

MÁS DECLARACIONES DE ARRUABARRENA

Santiago Ascacíbar volvió a convertir un gol y pisó mucho el área: “Hablo lo poco y suficiente. Mostramos algunos videos de errores y virtudes. Igual que el Chelo (Delgado), que hoy hizo un gol de cabeza. Está ahí, me interesa eso, que aproveche. Y lo mismo con el Ruso. Los equipos que defienden descuidan muchas veces la llegada de jugadores de segunda línea, y el Ruso tiene olfato e intuición. Espero que siga por mucho más”.

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¿Cómo planteará la revancha en Paraguay? “Recoleta es un equipo que ha rotado mucho. Si bien el equipo que puso era algo similar a cuando jugó con San Lorenzo, en liga ha rotado y tiene jugadores para suplantarlos con otras características más o menos peligrosos. Ya veremos qué nos conviene en una semana. Sí te aseguro que vamos a tratar de ganar el partido”.

Su análisis del partido: “Felicito a los jugadores, es un triunfo importante. Me hubiese gustado terminar con algún gol más. Empezamos bien, creo que estuvimos acelerados en el primer tiempo por el fervor de la gente y porque veíamos que el partido estaba complicado. Ellos convirtieron el gol, no tuvimos mucha fortuna porque fue un desvío. Después fuimos para adelante. Es un equipo que trata de generar situaciones, de tener diferentes opciones y muchas veces eso nos provoca dejar espacios pero son los riesgos que tenemos que asumir. La expulsión al término del primer tiempo nos ayudó a tener un poco más de control y les pedí paciencia para el segundo tiempo. Por suerte, nos pusimos en ventaja en los primeros minutos. Tuvimos chances para otro gol, pero no se pudo lograr. Hay una seguidilla de partidos, un desgaste, y eso se siente. Ahora, tenemos que descansar y preparar el partido de liga, que es dentro de cuatro días. Tendremos un día más de recuperación que nos vendrá bien”.

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*El Vasco analizó el partido

La mirada sobre el plantel: “Me interesa que la gente se identifique con el equipo. Soy muy exigente y muchas veces tengo el alma de defensor y el cagazo siempre está. Hoy sentía que íbamos a tener chances y opciones de gol, y que ellos iban a tener alguna opción de poder complicarnos en las contras, pero es lo que proponemos y lo asumimos. Hay algunos errores individuales, pero estoy conforme. Ahora, tenemos que tratar de acostumbrarnos a ganar y corregir cosas. Tenemos que seguir así. En todos los torneos, los equipos que son regulares sacan la diferencia tarde o temprano”.

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Los errores en el primer tiempo: “Jugamos de local. Nuestra hinchada nos lleva eso. Nuestra idea también, me gustaría tener un poco más de paciencia, creo que en el ST la tuvimos. No sé si entramos dormidos en el PT, sí tuvimos mala fortuna en la acción del gol. Después, tuvimos algunos minutos que llegamos tarde a las marcas y a los espacios, pero nosotros les provocábamos problemas a ellos en la defensa. Fue un lindo partido para el neutral, y los que estábamos adentro lo sufríamos. Hay cosas para corregir y mucho para trabajar. Esperemos terminar esta seguidilla con la sensación de que el equipo se va encontrando, de que los resultados nos ayuden y ya tendremos tiempo para trabajar”

¿Ser vertical o tener la pelota? “Nosotros tenemos características para ser verticales, pero el mediocampo que tengo es para manejar los partidos con posesiones largas. Hay que saber interpretar porque algunas veces necesitás una cosa u otra. Y más con la seguidilla de partidos que tenemos. Tener el control y la posesión nos beneficia porque descansamos con la pelota, pero sí tengo a (Leonel) Flores, Sebastián (Villa), (Alan) Velasco, son jugadores que te proponen el palo y palo. Y los podemos utilizar dependiendo el partido y las situaciones”.

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El resumen del partido entre Boca Juniors y Recoleta

El cuadro de la Copa Sudamericana

Este es el camino a la final de Copa Sudamericana (Créditos: @Sudamericana/X)