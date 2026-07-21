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Netflix confirma que ha usado IA en 300 de sus películas y series: “da contenido a menor coste”

The American Experiment, Glory y Brasil 70 son algunas de las producción en las que se usó tecnología

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Netflix reveló que alrededor de 300 títulos de su catálogo usaron inteligencia artificial generativa en alguna etapa de producción.(REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)
Netflix reveló que alrededor de 300 títulos de su catálogo usaron inteligencia artificial generativa en alguna etapa de producción.(REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Netflix ha revelado que alrededor de 300 títulos de su catálogo han utilizado inteligencia artificial generativa en algún punto del proceso de producción.

Este reconocimiento, anunciado en su informe financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026, confirma que la plataforma apuesta por la aplicación de esta tecnología para optimizar tanto la calidad como los costes y los tiempos de entrega de sus contenidos.

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Esta estrategia responde a una necesidad concreta de eficiencia y competitividad en un mercado cada vez más exigente y diversificado. Según datos oficiales, la compañía obtuvo ingresos por 12.560 millones de dólares en los últimos meses y mantiene su objetivo de duplicar los ingresos por publicidad hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares.

Cómo usa Netflix la IA en las películas y series

Netflix ha señalado que la inteligencia artificial generativa permite trabajar “el doble de rápido y a la mitad de coste”. Esta afirmación entregada por Ted Sarandos, co-CEO de la empresa, a The Verge, refleja un cambio de paradigma en la industria audiovisual.

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Netflix vinculó el uso de inteligencia artificial con su estrategia de eficiencia y competitividad en un mercado audiovisual más exigente. (REUTERS/Dado Ruvic)
Netflix vinculó el uso de inteligencia artificial con su estrategia de eficiencia y competitividad en un mercado audiovisual más exigente. (REUTERS/Dado Ruvic)

La IA está presente de principio a fin en las producciones: desde el desarrollo de conceptos iniciales hasta la previsualización, la posproducción y la entrega final.

Un aspecto central de esta transformación es que muchas escenas complejas, que antes requerían grandes equipos y presupuestos elevados, ahora pueden realizarse con mayor agilidad gracias a la automatización de procesos.

Entre las tareas encomendadas a la IA se encuentran la generación de multitudes digitales, la recreación de secuencias históricas y la creación de planos generales para la construcción de mundos ficticios.

La plataforma subraya que, sin estas herramientas, varias de las producciones más ambiciosas habrían tenido que prescindir de secuencias clave por cuestiones de coste o de tiempo.

La IA en Netflix interviene desde el desarrollo de conceptos hasta la previsualización, la posproducción y la entrega final de películas y series. (REUTERS/Daniel Cole//File Photo)
La IA en Netflix interviene desde el desarrollo de conceptos hasta la previsualización, la posproducción y la entrega final de películas y series. (REUTERS/Daniel Cole//File Photo)

Qué producciones de Netflix han usado IA

Entre los ejemplos concretos mencionados por Netflix aparecen la serie documental The American Experiment, el thriller deportivo indio Glory y la miniserie brasileña Brasil 70: A Saga do Tri.

En el caso de The American Experiment, se destaca que 17 minutos de metraje fueron optimizados mediante técnicas de IA para recrear batallas y establecer planos generales. En Brasil 70, la inteligencia artificial permitió llenar estadios de fútbol con públicos digitales hiperrealistas, evitando la necesidad de movilizar a miles de extras.

La compañía ha utilizado IA generativa para crear “secuencias altamente complejas”, incluidas batallas históricas y escenas de multitudes que requieren una gran cantidad de elementos visuales. También se ha recurrido a la IA para la creación de planos de establecimiento, es decir, aquellas imágenes panorámicas que ayudan a contextualizar la acción dentro de los universos narrativos de cada obra.

En otra producción reciente, la serie de ciencia ficción The Eternaut, la inteligencia artificial fue la herramienta elegida para resolver una escena especialmente costosa, tanto en tiempo como en recursos. El propio Sarandos explicó que la tecnología permitió concretar esta secuencia de forma más rápida y económica que con los métodos tradicionales.

Netflix sostuvo que la inteligencia artificial apoya a los creadores, pero que las decisiones artísticas y el talento humano siguen en manos de las personas. (REUTERS/Claudia Greco)
Netflix sostuvo que la inteligencia artificial apoya a los creadores, pero que las decisiones artísticas y el talento humano siguen en manos de las personas. (REUTERS/Claudia Greco)

Netflix no se quiere olvidar de la creatividad humana

A pesar de la creciente automatización, desde la dirección de Netflix insisten en que la IA es una herramienta de apoyo para los creadores, no un sustituto del talento humano.

“Creemos que se necesitan buenos artistas para hacer algo grande y la IA no va a cambiar eso”, ha precisado Sarandos. Según el directivo, la tecnología facilita y potencia el trabajo de los equipos creativos, pero las decisiones clave y el enfoque artístico siguen siendo responsabilidad de las personas.

Netflix defiende que la eficiencia y la rapidez sólo tienen sentido cuando se acompañan del talento y la visión de los creadores. El co-CEO resume esta postura señalando que “no creo que lo más rápido y barato importe si no es, además, mejor”.

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