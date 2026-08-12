La FAO reconoce a la República Dominicana por alcanzar la meta de Hambre Cero

FAO reconoce a República Dominicana por Hambre Cero, pero el informe oficial oculta un detalle clave del cambio (Foto cortesía INESPRE)

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció a la República Dominicana por haber alcanzado la meta de Hambre Cero y salir del Mapa del Hambre, según informó la Presidencia de la República durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), celebrada en Santo Domingo.

De acuerdo con la FAO, este logro responde a la continuidad de políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, lo que permitió reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2,5% de la población, frente al 8,3% registrado en 2020. Rodrigo Castañeda, representante del organismo en el país, afirmó: “Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”.

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Durante el acto inaugural, el presidente Abinader subrayó que garantizar el acceso permanente a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad constituye una responsabilidad vinculada con la dignidad y la justicia social. El mandatario puntualizó: “Hablar de seguridad alimentaria no es hablar solamente de producción o de abastecimiento. Es hablar de dignidad. Es hablar de justicia social”.

La reunión regional en Santo Domingo

El evento, organizado por el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y la FAO, reúne del 11 al 13 de agosto a delegaciones de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Los representantes debaten políticas públicas, buenas prácticas y estrategias para fortalecer el abastecimiento y mejorar el acceso a los alimentos en la región.

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El encuentro, organizado por el Inespre y la FAO del 11 al 13 de agosto, revisa estrategias de compras públicas y cooperación para proteger avances ante crisis climáticas, económicas y geopolíticas en la región (Foto cortesía INESPRE)

El presidente Abinader hizo un llamado a fortalecer la cooperación regional para proteger los avances alcanzados ante crisis económicas, climáticas y geopolíticas. Advirtió que fenómenos extremos y fluctuaciones en los precios de los alimentos pueden poner en riesgo los logros recientes, por lo que propuso contar con “Estados más preparados, instituciones más fuertes y sistemas de abastecimiento más eficientes”.

Las definiciones de los funcionarios

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó el liderazgo del presidente Abinader y lo ubicó entre las prioridades nacionales. Espaillat atribuyó el avance a la voluntad política, la planificación y la coordinación entre gobierno, productores y actores de la cadena agroalimentaria. David Herrera Díaz, director ejecutivo del Inespre, detalló que la República Dominicana produce actualmente el 87% de los alimentos que consume y entregó un reconocimiento al jefe de Estado por el respaldo a los productores agrícolas y el logro de la meta de Hambre Cero.

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Durante la reunión, los participantes analizan experiencias y políticas que han permitido combatir el hambre y consolidar sistemas de abastecimiento público. También se hizo énfasis en la importancia de las compras públicas para dinamizar comunidades rurales y fortalecer la producción nacional.

Castañeda señaló que el avance dominicano responde a una combinación de crecimiento económico, ampliación de la protección social, aumento en la producción y el abastecimiento, así como a un liderazgo institucional sostenido. Subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad, el marco normativo y los programas de alimentación escolar y nutricional, además de abordar desafíos como la obesidad en adultos y el costo de una dieta saludable.

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Abinader ante la FAO: Hambre Cero, “dignidad” y justicia social, mientras la Red SPAA debate compras públicas y acceso a alimentos (Foto cortesía INESPRE)

Por su parte, Eric Moura, jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, felicitó al país caribeño y abogó por consolidar la Red SPAA como un espacio de cooperación regional para combatir el hambre y promover la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.