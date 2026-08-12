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La FAO reconoce a la República Dominicana por alcanzar la meta de Hambre Cero

La Presidencia informó que el país salió del Mapa del Hambre tras una baja sostenida de la subalimentación, atribuida por el organismo a la continuidad de políticas públicas aplicadas desde 2020

FAO reconoce a República Dominicana por Hambre Cero, pero el informe oficial oculta un detalle clave del cambio (Foto cortesía INESPRE)
FAO reconoce a República Dominicana por Hambre Cero, pero el informe oficial oculta un detalle clave del cambio (Foto cortesía INESPRE)
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció a la República Dominicana por haber alcanzado la meta de Hambre Cero y salir del Mapa del Hambre, según informó la Presidencia de la República durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), celebrada en Santo Domingo.

De acuerdo con la FAO, este logro responde a la continuidad de políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, lo que permitió reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2,5% de la población, frente al 8,3% registrado en 2020. Rodrigo Castañeda, representante del organismo en el país, afirmó: “Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”.

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Durante el acto inaugural, el presidente Abinader subrayó que garantizar el acceso permanente a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad constituye una responsabilidad vinculada con la dignidad y la justicia social. El mandatario puntualizó: “Hablar de seguridad alimentaria no es hablar solamente de producción o de abastecimiento. Es hablar de dignidad. Es hablar de justicia social”.

La reunión regional en Santo Domingo

El evento, organizado por el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y la FAO, reúne del 11 al 13 de agosto a delegaciones de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Los representantes debaten políticas públicas, buenas prácticas y estrategias para fortalecer el abastecimiento y mejorar el acceso a los alimentos en la región.

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El encuentro, organizado por el Inespre y la FAO del 11 al 13 de agosto, revisa estrategias de compras públicas y cooperación para proteger avances ante crisis climáticas, económicas y geopolíticas en la región (Foto cortesía INESPRE)
El encuentro, organizado por el Inespre y la FAO del 11 al 13 de agosto, revisa estrategias de compras públicas y cooperación para proteger avances ante crisis climáticas, económicas y geopolíticas en la región (Foto cortesía INESPRE)

El presidente Abinader hizo un llamado a fortalecer la cooperación regional para proteger los avances alcanzados ante crisis económicas, climáticas y geopolíticas. Advirtió que fenómenos extremos y fluctuaciones en los precios de los alimentos pueden poner en riesgo los logros recientes, por lo que propuso contar con “Estados más preparados, instituciones más fuertes y sistemas de abastecimiento más eficientes”.

Las definiciones de los funcionarios

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó el liderazgo del presidente Abinader y lo ubicó entre las prioridades nacionales. Espaillat atribuyó el avance a la voluntad política, la planificación y la coordinación entre gobierno, productores y actores de la cadena agroalimentaria. David Herrera Díaz, director ejecutivo del Inespre, detalló que la República Dominicana produce actualmente el 87% de los alimentos que consume y entregó un reconocimiento al jefe de Estado por el respaldo a los productores agrícolas y el logro de la meta de Hambre Cero.

Durante la reunión, los participantes analizan experiencias y políticas que han permitido combatir el hambre y consolidar sistemas de abastecimiento público. También se hizo énfasis en la importancia de las compras públicas para dinamizar comunidades rurales y fortalecer la producción nacional.

Castañeda señaló que el avance dominicano responde a una combinación de crecimiento económico, ampliación de la protección social, aumento en la producción y el abastecimiento, así como a un liderazgo institucional sostenido. Subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad, el marco normativo y los programas de alimentación escolar y nutricional, además de abordar desafíos como la obesidad en adultos y el costo de una dieta saludable.

Abinader ante la FAO: Hambre Cero, “dignidad” y justicia social, mientras la Red SPAA debate compras públicas y acceso a alimentos (Foto cortesía INESPRE)
Abinader ante la FAO: Hambre Cero, “dignidad” y justicia social, mientras la Red SPAA debate compras públicas y acceso a alimentos (Foto cortesía INESPRE)

Por su parte, Eric Moura, jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, felicitó al país caribeño y abogó por consolidar la Red SPAA como un espacio de cooperación regional para combatir el hambre y promover la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

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