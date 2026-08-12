Coalición regional impulsa nueva ofensiva conjunta contra el narcotráfico en Panamá

Personal de fuerzas especiales participa en un ejercicio de entrenamiento conjunto durante Panamax 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en Ciudad de Panamá, Panamá, el 7 de agosto de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Guardar

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), conocida también como Escudo de las Américas, abrió este martes una reunión en Ciudad de Panamá con un llamado explícito a transformar los discursos políticos en acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado. La cita reúne a ministros, viceministros y altos mandos de seguridad y defensa de la región latinoamericana, según informó la agencia EFE.

El encuentro, que coincide con el ejercicio militar Panamax 2026, marca un intento regional de coordinar respuestas ante la sofisticación de las redes delictivas. En el acto inaugural, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, sostuvo que la coalición “tiene la oportunidad de convertirse en un mecanismo capaz de desarticular las finanzas criminales y proteger a las comunidades de la región”. Ábrego advirtió que las organizaciones del crimen en las Américas “combinan narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas”, y emplean “tecnologías de alta gama y reclutan a menores”, un panorama que exige una respuesta coordinada a nivel regional.

PUBLICIDAD

La A3C fue presentada oficialmente en marzo pasado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump y, según detalló EFE, la semana anterior el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) formalizó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países miembros como parte de la “transición” tras la Operación Lanza del Sur. Esta operación, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), ha interceptado más de 60 embarcaciones y se vincula a la muerte de 221 personas.

Un soldado estadounidense da instrucciones a personal de las fuerzas especiales durante Panamax 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en Ciudad de Panamá, Panamá, el 7 de agosto de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La participación de Estados Unidos

En representación de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene prevista su intervención el miércoles, informó la embajada estadounidense. La presencia del alto funcionario recalca el interés de Washington en fortalecer la cooperación en materia de seguridad hemisférica, una prioridad reiterada por el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan.

PUBLICIDAD

Donovan subrayó durante la inauguración que el nuevo grupo será “el brazo ejecutor” de Southcom “para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio”. El general insistió en que la coalición “debe ser una organización funcional para luchar contra el enemigo y debe enfocarse en resultados”.

Entre los países que suscribieron en marzo la alianza se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, a los que se sumaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, así como Colombia. EFE reportó que la participación abarca tanto autoridades civiles como mandos militares de alto rango.

PUBLICIDAD

Panamax 2026 y la dimensión operativa

El foro se desarrolla en paralelo al ejercicio multinacional Panamax 2026, que inició la semana pasada y reúne a 1,700 efectivos de élite de 19 países, incluido Estados Unidos. Los países involucrados en Panamax coinciden en buena medida con los de la A3C, lo que refuerza la dimensión operativa de la cooperación regional.

Personal de fuerzas especiales participa en un ejercicio de entrenamiento conjunto durante Panamax 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en Ciudad de Panamá, Panamá, el 7 de agosto de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Ábrego remarcó que, frente a la diversificación de las actividades ilícitas y la capacidad tecnológica de los grupos criminales, “solo unidos” los países podrán anticiparse a las amenazas. “Debemos pasar del discurso político a la acción conjunta”, afirmó el funcionario panameño, según consignó EFE. La expectativa de los organizadores y de los participantes es que la coalición pase de una fase declarativa a una de resultados tangibles en la lucha contra el crimen transnacional.

PUBLICIDAD