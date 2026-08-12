Trump confirmó que cambió de avión por una amenaza iraní tras la cumbre de la OTAN y minimizó la situación: “No me preocupa nada”

Trump confirmó que cambió de avión por una amenaza iraní tras la cumbre de la OTAN (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes por la noche que cambió en secreto de aeronave durante su viaje a Turquía del pasado 8 de julio debido a una amenaza de asesinato, después de que The Washington Post revelara que el mandatario abandonó el Air Force One dentro de un camión de catering y fue trasladado a un avión más pequeño de la Fuerza Aérea estadounidense.

El operativo se produjo mientras Trump se encontraba en Turquía para participar de la cumbre de la OTAN. Según el reporte del periódico, el equipo de seguridad presidencial puso en marcha un plan para evitar una posible amenaza contra el mandatario. Un funcionario estadounidense citado por The Washington Post señaló que existía una “amenaza creíble” de origen iraní contra Trump.

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El propio presidente confirmó que recibió instrucciones de su equipo de seguridad para utilizar otra aeronave. “Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen”, declaró Trump ante periodistas.

El mandatario también reconoció que conocía la existencia de una amenaza, aunque afirmó que no pidió detalles sobre su naturaleza. “Supongo que había una amenaza por ahí. Realmente no pregunté demasiado al respecto”, sostuvo.

De acuerdo con los reportes, Trump subió inicialmente al Air Force One ante las cámaras de televisión y los fotógrafos que acompañaban la cobertura del viaje.

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Después, el presidente abandonó la aeronave y entró en uno de los contenedores de carga para acceder a una aeronave más pequeña de la Fuerza Aérea que se encontraba cerca. El procedimiento permitió que Trump saliera de la zona sin que su desplazamiento hacia el segundo avión quedara expuesto de forma directa.

Trump subió inicialmente al Air Force One ante las cámaras de televisión y los fotógrafos que acompañaban la cobertura del viaje (REUTERS)

Trump afirmó que el avión presidencial también podía representar un riesgo en esas circunstancias. “Creo que, en realidad, el avión en el que viajé estaba en mayor riesgo”, declaró. “Porque ese sería el avión que, creo, ellos elegirían probablemente como objetivo”, agregó.

El operativo generó cuestionamientos entre los periodistas que viajaban con el presidente. Una docena de reporteros permaneció en una sección separada del Air Force One y no tuvo acceso a Trump durante el cambio de aeronave. Los periodistas desconocían la modificación y finalmente abandonaron Turquía a bordo del avión presidencial, pese a la existencia de la amenaza que, según el funcionario citado por The Washington Post, estaba relacionada con Irán.

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La situación provocó reclamos de parte de algunos medios, cuyos trabajadores consideraron que fueron utilizados sin conocimiento como señuelos dentro del avión presidencial. Otros periodistas cuestionaron la falta de información y comunicación por parte de la Casa Blanca sobre las medidas de seguridad adoptadas durante el traslado.

Trump restó importancia a las amenazas contra los presidentes estadounidenses y afirmó que su actitud frente a esos riesgos no cambió. “Todo presidente importante recibe muchas amenazas”, señaló.

El mandatario también sostuvo: “La verdad, no me preocupa nada. Sea lo que sea, ya conocen mi actitud: ‘Me da igual’”.

El episodio ocurrió durante un viaje que ya había generado atención por la utilización de un Boeing 747 entregado por Catar para uso presidencial. La aeronave, reacondicionada para transportar al presidente, fue utilizada durante parte del recorrido, aunque no contaba con los sistemas de seguridad antimisiles que dispone el Air Force One.

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Trump restó importancia a las amenazas contra los presidentes estadounidenses y afirmó que su actitud frente a esos riesgos no cambió. “Todo presidente importante recibe muchas amenazas”, señaló (EP)

Por ese motivo, Trump recurrió al avión presidencial tradicional durante su llegada a Turquía. En una escala posterior en Reino Unido, regresó a la aeronave entregada por Catar para el vuelo de regreso a Washington.

Durante el viaje, Trump también fue consultado por la decisión de pedir a los periodistas que bajaran las persianas de las ventanas del avión durante el despegue. En ese momento, respondió: “Porque probablemente están en un vuelo peligroso debido a los sacos de inmundicia con los que tenemos que lidiar”.

En otro intercambio con los periodistas, Trump señaló: “Si yo me voy, ustedes se van. ¿Verdad?”. Luego agregó: “Quizá algún día quieran cambiar de profesión”.

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El cambio secreto de aeronave durante el viaje a Turquía tiene antecedentes en otros desplazamientos presidenciales estadounidenses. En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton cambió de avión en el último momento durante su viaje de India a Pakistán. En aquella ocasión, una aeronave señuelo transportó a agentes del Servicio Secreto.

En 2023, el viaje del entonces presidente Joe Biden a Ucrania también estuvo rodeado de estrictas medidas de secreto. El desplazamiento incluyó un extenso trayecto por avión y tren y contó con la presencia de un reportero y un fotógrafo.

(Con información de AFP)