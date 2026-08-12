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El Tribunal Supremo Electoral reporta 20 comités en formación activos en Guatemala

La autoridad electoral precisó que estos grupos disponen de dos años para lograr su inscripción definitiva, con un piso de 24.000 adherentes y una expansión mínima en 12 departamentos y 50 municipios

Infografía que muestra manos depositando papeles en urnas, un edificio gubernamental con personas, y gráficos con datos de afiliación para partidos políticos.
La infografía ilustra el estado de los veinte comités para la formación de partidos políticos en Guatemala, señalando cuántos cumplen los requisitos de afiliación al 3 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que 20 comités proformación de partidos siguen activos al 3 de agosto de 2026, en una carrera definida por un requisito central: reunir al menos 24.000 afiliados en dos años, además de acreditar presencia en 12 departamentos y 50 municipios para obtener el registro como partido político y competir en futuras elecciones.

Ese umbral equivale a cerca del 0,30% del padrón electoral nacional, según la actualización oficial del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE. La mayoría de los comités inscritos en 2025 agotará su período de organización en 2027, de modo que el próximo año será decisivo para su continuidad o cancelación automática.

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La respuesta más directa al avance de la contienda es esta: varios proyectos ya superaron la meta mínima de afiliación, mientras otros siguen muy rezagados.

Entre los que ya rebasaron el piso legal figuran RAÍCES, con 41.972 afiliados; SOMOS DIGNIDAD GUATEMALA, con 27.778; XGUATE, con 32.021; MOVIMIENTO ÚNICO CHAPÍN, con 28.150; PARTIDO NUESTRA LIBERTAD, con 24.547; DIGNIDAD, con 29.473; CHAPÍN, con 30.662; y TRANSFORMACIÓN NACIONAL, con 25.677.

RAÍCES es el comité con la cifra más alta del reporte oficial y está encabezado por Samuel Andrés Pérez Álvarez. Le siguen XGUATE, dirigido por Manuel Haroldo Castillo Reyna, y CHAPÍN, que también aparece entre las estructuras con mayor capacidad de movilización de adherentes.

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Monitor, teclado, ratón, lámpara de escritorio y planta sobre un escritorio, mostrando una infografía sobre comités electorales en Guatemala.
Un monitor muestra un panel de datos del Tribunal Supremo Electoral que reporta 20 comités en formación activos en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho comités ya superan el piso legal y uno quedó cerca de alcanzarlo

Otro de los casos que resalta la actualización del TSE es SOMOS DIGNIDAD GUATEMALA, liderado por María Guadalupe Milian, que ya rebasó el requisito legal. MOVIMIENTO ÚNICO CHAPÍN, representado por Gustavo Juárez Betancourth, también figura por encima de la meta exigida para avanzar hacia la inscripción formal.

En la zona de competencia más ajustada aparece PARTIDO POLÍTICO RECONSTRUCCIÓN TOTAL, con 22.371 afiliados, todavía por debajo del mínimo, pero cerca de alcanzarlo. El dato lo ubica entre los proyectos que aún pueden entrar al grupo de comités con opción real de completar el trámite dentro del plazo vigente.

La legislación no exige solo una cifra de afiliados. El proceso también obliga a demostrar una implantación territorial amplia, con presencia en al menos 12 departamentos y 50 municipios, una condición que convierte la organización local y la verificación de registros en una parte central de la formación partidaria.

Según el organismo electoral, ese control incluye monitoreo constante y publicaciones periódicas para evitar duplicidades o irregularidades en las afiliaciones. El TSE presenta esas revisiones como una garantía de legitimidad en la creación de nuevas fuerzas políticas.

Los comités más rezagados enfrentan el riesgo de quedarse fuera

En el extremo opuesto del listado aparecen los grupos con menor avance. DÉMOSLE reporta 1.046 afiliados y UNIÓN suma 1.686, dos cifras que los mantienen lejos del requisito legal cuando el calendario ya empezó a correr hacia 2027.

La actualización oficial también ubica en la parte baja a ALTERNATIVA POLÍTICA, con 4.049 afiliados; PROYECTO DE IDEAS QUE LOGRAN AVANCES SIGNIFICATIVOS, con 3.837; y DESPIERTA GT, con 3.895. FORTALEZA & EQUIDAD POR GUATEMALA aparece con 11.500, todavía a distancia del mínimo.

Entre las organizaciones que siguen en fase de crecimiento está el PARTIDO LIBERAL GUATEMALTECO, con 9.494 afiliados. El informe menciona además al FRENTE DE INTEGRACIÓN NACIONAL y a -PARE- PARTIDO REFORMADOR como parte de la diversidad de propuestas que buscan convertirse en partidos.

El cuadro que difundió el TSE muestra así una oferta partidaria en formación con ritmos muy desiguales: un grupo que ya cumplió el requisito numérico, otro que se acerca y varios que deberán acelerar la captación de adherentes si quieren evitar que venza su inscripción provisional sin llegar al registro definitivo.

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