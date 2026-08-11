Cómo cargar un celular Android o iPhone cuando no hay luz en casa

Las opciones inalámbricas o que no requieren un enchufe son útiles en emergencias. (Foto: Europa Press)

Guardar

El reciente terremoto en Colombia provocó una serie de cortes de energía en las principales ciudades afectadas. En este contexto, la necesidad de alternativas que no requieran un enchufe de pared para cargar celulares Android o iPhone se vuelve prioritaria.

Existen métodos para cargar un celular sin acceso a electricidad convencional. Entre las opciones más prácticas se encuentran las baterías portátiles, conocidas como power banks.

PUBLICIDAD

Las baterías portátiles pueden marcar la diferencia durante una contingencia; su correcto uso garantiza que la comunicación personal y la recepción de alertas oficiales no se interrumpan.

Qué considerar al comprar una batería portátil

La capacidad y el tamaño de la batería portátil definen cuántas veces se puede cargar un teléfono y su facilidad de transporte. (Foto: Europa Press)

Según fabricantes como Lenovo, antes de adquirir una batería portátil, conviene analizar su capacidad, tamaño y velocidad de carga. La capacidad, expresada en miliamperios-hora (mAh), determina cuántas veces podrá cargar un teléfono.

PUBLICIDAD

Se sugiere elegir un modelo que permita al menos una carga completa del dispositivo habitual. Un diseño compacto y liviano facilita el transporte, sobre todo cuando la movilidad se ve restringida.

Otra característica clave es la presencia de tecnologías de carga rápida, que permiten reponer la batería del teléfono en menos tiempo. Algunos modelos incluyen protecciones contra sobrecarga y fluctuaciones eléctricas, lo que resulta útil para preservar la integridad tanto del power bank como del dispositivo que se conecta.

PUBLICIDAD

Cómo cargar un celular con una batería portátil

El proceso de carga del celular con una batería portátil requiere un cable en buenas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar una batería portátil y cargar un celular, el primer paso consiste en asegurarse de que la power bank esté completamente cargada antes de cualquier emergencia. Esto se logra conectándola a una fuente de energía mediante el cable adecuado y esperando a que los indicadores luminosos confirmen la carga completa.

Una vez lista, se debe elegir el cable compatible con el teléfono, conectarlo a la salida USB de la batería portátil y luego al puerto de carga del dispositivo. Durante la carga, es clave vigilar los indicadores tanto del teléfono como de la batería portátil para comprobar que la transferencia de energía ocurre correctamente.

PUBLICIDAD

Si la batería portátil cuenta con varias salidas, se pueden cargar otros dispositivos de manera simultánea, siempre que la capacidad lo permita. Al finalizar, conviene desconectar el celular para evitar sobrecargas y conservar la vida útil de ambos aparatos.

Una ventaja de las baterías portátiles es que pueden llevarse a cualquier lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, para obtener el máximo rendimiento, es necesario asegurarse de que el cable soporte el voltaje y la corriente que el teléfono y la batería portátil pueden manejar. Revisar las especificaciones técnicas de cada componente antes de conectarlos ayuda a prevenir contratiempos y posibles daños.

PUBLICIDAD

De qué forma es posible cargar varios dispositivos al mismo tiempo

Muchas baterías portátiles cuentan con más de un puerto USB. Esta función permite cargar simultáneamente varios dispositivos, como teléfonos, tabletas o linternas LED. En contextos de emergencia, resulta práctico que toda una familia puedan usar el mismo power bank para mantener sus dispositivos activos.

Es necesario verificar que la demanda total de energía no supere la capacidad máxima del power bank. Si se conectan varios dispositivos de alta demanda, la velocidad de carga puede disminuir.

PUBLICIDAD

Es clave verificar que la power bank esté cargada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere alternar la carga entre dispositivos o priorizar aquellos que requieran mayor autonomía, como los teléfonos usados para coordinar ayuda o comunicarse con servicios de emergencia.

Cómo cargar un teléfono inteligente en el auto

En situaciones donde la red eléctrica no está disponible, el vehículo puede ofrecer una alternativa para cargar dispositivos. La mayoría de los autos modernos incluyen puertos USB integrados, que permiten conectar el teléfono con el cable habitual. Esta opción es práctica porque no requiere adaptadores adicionales.

PUBLICIDAD

No obstante, la potencia de estos puertos es limitada, aproximadamente 5 vatios. Esto implica que la carga será lenta, sobre todo si el teléfono se utiliza para aplicaciones que consumen mucha energía. En esos casos, conviene apagar funciones no esenciales para maximizar la autonomía mientras se carga el dispositivo.