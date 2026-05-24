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La batería de un celular Android dura poco: así puedes mejorar su autonomía en pocos pasos

Ajustar el brillo, restringir apps que consumen mucha energía y evitar mantener la pantalla encendida por largos periodos son algunas medidas sugeridas

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Manos sostienen un smartphone Android horizontal que muestra un ícono rojo de batería baja con 5% en pantalla oscura. Una persona con ceño fruncido está en el fondo.
La descarga rápida del dispositivo genera frustración y limita actividades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En distintos momentos, los usuarios de teléfonos Android perciben que la batería de sus dispositivos se agota con rapidez, incluso cuando la actividad diaria no parece haber cambiado. Esta situación genera inquietud, sobre todo para quienes necesitan permanecer conectados durante largas jornadas.

Según el centro de ayuda de Android, existen diversas causas que explican la disminución de la autonomía, pero múltiples pautas para revertir este escenario.

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Muchas de estas soluciones no requieren conocimientos técnicos ni modificaciones complejas, solo la aplicación de ajustes y hábitos cotidianos para optimizar el rendimiento energético del dispositivo.

Cuál es el primer factor a considerar para evitar problemas en la batería

Un cargador blanco con un cable conectado a un enchufe de pared blanco; una luz roja y líneas onduladas sugieren sobrecalentamiento.
El uso de cargadores no originales puede afectar la eficiencia y la vida útil de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de adaptador de alimentación utilizado puede marcar una diferencia en el desempeño de la batería. El uso de cargadores no originales o incompatibles puede traducirse en una carga más lenta e incluso en la imposibilidad de completar el ciclo de energía.

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La pauta principal es emplear siempre el cargador suministrado por el fabricante del dispositivo. Si surge la necesidad de reemplazarlo, es aconsejable adquirir uno certificado o sugerido por la marca.

De acuerdo con el centro de ayuda de Android, ante dudas sobre la compatibilidad de un cargador, lo más apropiado es consultar con el fabricante para evitar riesgos y mantener la autonomía original del celular.

Cómo la temperatura ambiente afecta el rendimiento de la batería

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sobrecalentamiento acelera el consumo energético y puede dañar el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición del dispositivo a altas temperaturas impacta directamente en la rapidez con la que se descarga la batería. El centro de ayuda de Android advierte que el calor acelera el consumo energético, incluso cuando el teléfono no está en uso. Mantener el celular en lugares frescos contribuye a prolongar su autonomía y evita daños internos.

No solo los ambientes externos influyen en el sobrecalentamiento. Realizar tareas pesadas mientras el celular está conectado a la corriente o dejarlo bajo el sol inciden negativamente en la vida útil de la batería.

Por esta razón, Android sugiere evitar situaciones de calor extremo, especialmente cuando la batería alcanzó su carga máxima, para preservar tanto la autonomía diaria como la longevidad del dispositivo.

Qué configuraciones simples pueden reducir el consumo de energía

celulares - Android - carga - tecnología - 8 de marzo
Pequeños ajustes en la pantalla y las aplicaciones ayudan a optimizar el uso de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar ciertos parámetros del teléfono permite reducir el gasto de batería. Entre las acciones sugeridas por el centro de ayuda de Android se encuentran disminuir el brillo de la pantalla, activar el brillo automático y configurar el tiempo de apagado automático para que la pantalla se apague tras cortos periodos de inactividad.

Además, otras sugerencias son desactivar los sonidos o vibraciones del teclado y restringir aplicaciones con alto consumo energético. La activación del Tema oscuro y la opción de batería adaptable son otras alternativas que Android sugiere para maximizar la eficiencia sin alterar el funcionamiento general del teléfono.

Eliminar cuentas innecesarias evita procesos en segundo plano y, en consecuencia, reduce el gasto energético. Estas medidas, accesibles desde el menú de configuración, no requieren intervención técnica ni aplicaciones adicionales.

Cuáles hábitos diarios ayudan a evitar que la pantalla consuma mucha batería

Una mujer de cabello castaño sentada en un sillón gris claro, sonríe mientras juega un videojuego en su iPhone, con una estantería y plantas al fondo.
Es clave limitar el tiempo que se pasa reproduciendo videojuegos o contenido con alta demanda de recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pantalla representa uno de los componentes que más energía demanda durante el uso cotidiano. El centro de ayuda de Android aconseja evitar acciones prolongadas que mantengan la pantalla encendida, como la navegación extensiva, la visualización de videos o el uso de juegos con gráficos avanzados.

Es clave reducir el tiempo de exposición de la pantalla y priorizar el uso eficiente de las aplicaciones, hechos que contribuyen a preservar la autonomía.

Asimismo, Android sugiere restringir las conexiones constantes, como el uso de hotspots, el GPS durante largos períodos o la transmisión continua de música y video. Minimizar estos comportamientos cotidianos permite que la batería conserve energía para funciones esenciales, alargando el tiempo entre cargas.

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