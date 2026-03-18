La IA llegó para dar empleo: este es el cargo que creció más del 200% en el último año

El cargo de entrenador de inteligencia artificial experimenta un crecimiento del 238% en demanda global, según el informe 2024 de Deel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cargo de entrenador de inteligencia artificial ha surgido como uno de los más buscados en el marcado laboral en el último año. En 2025, la consolidación de este perfil responde a la aceleración de la adopción de tecnologías inteligentes en empresas de múltiples sectores y geografías.

Actualmente, más de 70 mil personas desempeñan funciones de entrenador de IA en unas 600 empresas alrededor del mundo, según datos recopilados por Deel en su más reciente informe global, lo que representa un crecimiento del 238% respecto al año anterior, cuando este rol apenas se asomaba en el reporte.

Esta tendencia no solo marca un cambio en la estructura de los equipos y procesos dentro de las organizaciones, sino que ejemplifica cómo la IA también se convierte en una posibilidad para cambiar la mentalidad laboral y usarla como el camino para abrirse nuevos roles.

Qué hace un entrenador de IA en el mundo laboral

El rol de entrenador de IA consiste en guiar, supervisar y alimentar los sistemas inteligentes para que aprendan a ejecutar tareas con mayor precisión y eficiencia. Estas personas interactúan con modelos de inteligencia artificial, proporcionándoles datos, corrigiendo errores, ajustando respuestas y asegurando que los algoritmos evolucionen conforme a los objetivos de negocio.

El rol de entrenador de IA abarca la supervisión, alimentación y mejora de sistemas inteligentes para garantizar precisión y eficiencia en los resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, parte del trabajo implica crear y validar conjuntos de datos, diseñar escenarios de entrenamiento para los modelos, y establecer parámetros de calidad para los resultados generados por la IA. Las actividades van desde la supervisión de chatbots y asistentes virtuales hasta la formación de algoritmos para el procesamiento de lenguaje natural, visión computacional o análisis predictivo.

De acuerdo con los registros de Deel, el crecimiento del cargo de entrenador de IA ha sido especialmente acelerado en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Kenia y Brasil.

En cuando a la remuneración de los entrenadores de inteligencia artificial cambia según el nivel de especialización y la complejidad de las tareas asignadas. Según el reporte de la compañái, el 30,3 % de estos profesionales se ubica en el rango de $15 a $20 dólares por hora, mientras que un 19,1 % accede a tarifas que van de $50 a $75 dólares por hora.

En el extremo superior, el 6,1 % supera los $100 dólares por hora, concentrando a quienes poseen experiencia avanzada o conocimientos en dominios especializados.

Las tareas de un entrenador de inteligencia artificial incluyen la creación de conjuntos de datos, validación de procesos y control de calidad de los algoritmos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué crece tanto la demanda de entrenadores de IA

Lo primero es el avance en la madurez tecnológica de las empresas, que incorporan inteligencia artificial no solo como una herramienta experimental, sino como parte integral de sus procesos clave. Organizaciones de todos los tamaños, incluidas multinacionales y empresas medianas con visión global, han acelerado su digitalización y buscan talento capaz de garantizar que la IA sea útil, confiable y adaptable a distintos mercados.

Otro factor es el surgimiento de necesidades específicas ligadas al entrenamiento y supervisión de los sistemas inteligentes. A medida que la IA se vuelve más compleja, requiere una guía humana para cumplir criterios éticos, lingüísticos y culturales, así como para mantener la calidad en la toma de decisiones algorítmica.

Latinoamérica es uno de las principales regiones que aporta entrenadores de IA

Latinoamérica ha ganado visibilidad como fuente de talento en el área de inteligencia artificial y, en particular, en el desarrollo de entrenadores de IA. Países como Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina figuran entre los mercados donde el número de profesionales en este campo ha crecido de forma notoria.

Latinoamérica, con países como Colombia, Brasil y México, se consolida como una región clave en la formación y exportación de entrenadores de IA a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Colombia, el país se ubica entre los primeros en la región por densidad y volumen de entrenadores de IA en plataformas globales. Según los el reporte anual, Colombia comparte niveles similares a los de México y el Reino Unido en cuanto a concentración de estos perfiles.

“Lo que hay detrás de ese avance es una combinación muy concreta de factores: talento calificado, cercanía horaria con mercados clave, mayor madurez digital y condiciones operativas que permiten a las compañías escalar equipos con más agilidad”, explicó Natalia Jiménez, directora de desarrollo de negocios para Latinoamérica en Deel, sobre el impacto de la región en este mercado.

Lo que ha permitido que Latam deje ser vista solo como una fuente de talento para Estados Unidos y “está ganando peso como una plataforma real para acompañar la expansión internacional”.