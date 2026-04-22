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La nueva era de Google Cloud: agentes autónomos y procesamiento avanzado para todos

La transformación tecnológica empresarial abarca desde la gestión de datos hasta la defensa y optimización de procesos, permitiendo la evolución hacia modelos colaborativos más inteligentes y adaptables

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Google quiere un mundo corporativo con agentes de IA.
Google quiere un mundo corporativo con agentes de IA.

La presentación de la Era de las empresas agénticas en Las Vegas, Estados Unidos, señala un cambio fundamental en la estrategia tecnológica de Google Cloud. El anuncio destaca una suite de innovaciones que habilitan la transición de las organizaciones desde los chatbots convencionales hacia agentes autónomos que perciben el entorno, razonan y actúan para obtener resultados tangibles en diversos sectores.

Google impulsa la evolución hacia la empresa agéntica mediante una arquitectura tecnológica unificada. Integra nuevas unidades de procesamiento tensorial (TPUs de 8ª generación), la plataforma Gemini Enterprise y herramientas de inteligencia artificial que transforman los servicios, productos y procesos organizacionales a gran escala.

Las soluciones de la empresa agéntica van más allá del paradigma de los chatbots. Mientras los sistemas tradicionales se limitan a ejecutar órdenes simples, los agentes autónomos analizan información, toman decisiones complejas y alinean sus acciones con objetivos empresariales. Este enfoque permite delegar tareas críticas a la inteligencia artificial y adaptar las operaciones en tiempo real.

Generación Z - IA - jóvenes - tecnología - 19 de abril
La empresa agéntica supera a los chatbots tradicionales al permitir a los agentes analizar datos, tomar decisiones y alinear acciones con objetivos de negocio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo anterior es real, y personalmente fue un choque entre lo que conoco de tecnología y lo que escuchamos en el día a día, porque el detrás de la tecnologíade Google, pocos lo conocemos. Así que estar en el Google Next ayudó a entender y a contarles qué pasa en el cerebro de una de las compañías más valiosas del mundo.

Google ayuda a crear agentes personalizados en las empresas, como un humano más

Google ha diseñado su ecosistema con la idea de que cada compañía pueda desarrollar agentes personalizados e integrarlos en todas sus operaciones, mejorando la productividad, seguridad y eficiencia.

La transformación es global: en los últimos 12 meses, 330 clientes procesaron más de mil millones de tokens cada uno utilizando inteligencia artificial y 35 clientes alcanzaron los 10 billones de tokens procesados en aplicaciones de negocio. Más de 500 organizaciones de todo el mundo ya han comenzado la transición agéntica, destacando casos como Kavak y Laboratorio Médico del Chopo.

La arquitectura de inteligencia artificial de Google integra las nuevas TPU 8ª generación y la plataforma Gemini Enterprise para optimizar operaciones corporativas.
La arquitectura de inteligencia artificial de Google integra las nuevas TPU 8ª generación y la plataforma Gemini Enterprise para optimizar operaciones corporativas.

Gemini Enterprise y nuevas tecnologías para la empresa agéntica

El núcleo de la propuesta es la plataforma Gemini Enterprise Agent Platform, que centraliza la construcción, gobernanza y optimización de agentes autónomos. La plataforma facilita la integración de estos agentes con las operaciones de TI y ofrece acceso a más de 200 modelos líderes, sumando avances de IA generativa propios y de terceros.

La nueva generación de unidades de procesamiento tensorial —TPU 8t para entrenamiento y TPU 8i para razonamiento y respuesta instantánea— incrementa la capacidad de análisis y la velocidad operativa para empresas que manejan grandes volúmenes de información. Estas TPUs mejoran el rendimiento por dólar en un 80% respecto a la versión anterior, permitiendo escalar el servicio a casi el doble de usuarios sin aumentar costos.

La plataforma de datos de Google otorga un contexto profundo a todos los procesos, facilitando la selección del modelo de inteligencia artificial más adecuado según los requerimientos particulares de cada cliente.

Un pasillo en un centro de datos con filas de servidores iluminados en azul. Hay gráficos digitales superpuestos que muestran datos, esquemas y candados rojos.
La seguridad agéntica eleva la defensa digital con agentes de ciberseguridad, integración multicloud y protección avanzada contra amenazas y fraudes online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad agéntica y defensa para la nueva era de la IA

La seguridad es uno de los pilares de este ecosistema. O por lo menos así lo dijo Google en el Google Next, donde Infobae participó y donde se presentó una plataforma de ciberseguridad impulsada por IA que integra inteligencia contra amenazas y defensa en la nube. Esta plataforma, en colaboración con la plataforma de seguridad de Wiz, garantiza protección en entornos multicloud y ofrece compatibilidad tanto con proveedores líderes como con nuevos entornos corporativos.

Entre las innovaciones destacan los agentes para triaje e investigación, que han gestionado más de 5 millones de alertas y han reducido los tiempos de análisis de media hora a apenas un minuto. Nuevas herramientas permiten la búsqueda proactiva de amenazas, la ingeniería automatizada de reglas de detección y el seguimiento de riesgos a través de inteligencia en la web oscura.

La protección también se extiende al comercio digital. El tradicional reCAPTCHA se ha convertido en una defensa integral contra fraudes basada en IA, capaz de distinguir entre bots, humanos y agentes, asegurando todo el proceso de compra en línea.

Productividad aumentada con Workspace Intelligence y agentes en la operación diaria

La innovación también se refleja en el entorno de trabajo digital con Workspace Intelligence. Esta capa de inteligencia artificial sincroniza información de correos, archivos y reuniones, y facilita la gestión eficiente de tareas y proyectos.

El agente de Workspace puede ejecutar procedimientos complejos en todas las aplicaciones laborales, mientras que funciones como el asistente de bandeja de entrada y los resúmenes con IA en Gmail transforman la organización y la síntesis del correo electrónico. Gemini facilita la consulta y el análisis de proyectos en Google Chat y potencia la creación automática de documentos en Docs, Sheets y Slides, aprovechando el contexto organizacional del usuario.

Los proyectos inteligentes en Drive permiten la organización automática de materiales y comunicaciones, favoreciendo la colaboración y el trabajo en equipo.

Transformación agéntica: ejemplos en distintas industrias

La empresa agéntica ya tiene presencia en sectores como el financiero, el comercio, la salud y la industria manufacturera, con empresas que optimizan operaciones, atención al cliente y gestión de riesgos. Además de los referentes globales, empresas latinoamericanas y españolas empiezan a adoptar estos agentes para transformar sus modelos de negocio.

Casos como Kavak y Laboratorio Médico del Chopo exponen los avances en este cambio tecnológico, demostrando el impacto de la inteligencia artificial en la reestructuración de los procesos y las relaciones de trabajo.

El modelo de empresa agéntica impulsado por Google Cloud plantea una nueva etapa en la digitalización corporativa. La integración de agentes autónomos convierte los datos en acciones, potencia la colaboración humana y fortalece la defensa digital, consolidando la innovación como motor de crecimiento para las organizaciones.

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