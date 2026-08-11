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Gafas inteligentes de Meta no se podrán usar en tribunales: Inglaterra empezó la prohibición

Este dispositivo incorpora una cámara de 12 megapíxeles con grabación de video en 1080p

Las gafas inteligentes de Meta quedarán prohibidas en tribunales de Inglaterra y Gales. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Las gafas inteligentes de Meta quedarán prohibidas en tribunales de Inglaterra y Gales. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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Las gafas inteligentes de Meta no podrán usarse en tribunales de Inglaterra y Gales. El servicio judicial dispuso que serán confiscadas a cualquier persona que intente ingresar con esos dispositivos a los edificios y devueltas al momento de salir.

“Hay restricciones claras para tomar imágenes o videos dentro de tribunales, por lo que el uso de las gafas de Meta está prohibido”, sostuvo un portavoz de His Majesty’s Courts & Tribunals Service (HMCTS) en declaraciones a The Guardian.

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Meta, según el medio británico, evitó comentar esta prohibición en tribunales, pero afirmó que, cuando las gafas graban, una luz intermitente resulta visible para quienes están cerca.

Primer plano del rostro de una mujer con cabello oscuro, ojos marrones y gafas de sol negras. Se muerde un guante negro brillante
El servicio judicial ordenó confiscar las gafas a quien intente entrar con ellas y devolverlas al salir. (Meta)

Además agregaron que las gafas integran una tecnología de detección de manipulación para impedir que se cubra esa señal durante las grabaciones.

Por qué se van a prohibir las gafas de Meta en los tribunales

La medida se apoya en las restricciones vigentes para tomar imágenes o grabar videos dentro de edificios judiciales en el Reino Unido sin permiso oficial: esa conducta puede derivar en una acusación por desacato.

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Según el medio británico, aunque abogados y público pueden ingresar con teléfonos inteligentes, el HMCTS dejó claro que no habrá una excepción similar para las gafas inteligentes.

La decisión se basa en las restricciones para filmar o tomar imágenes en edificios judiciales del Reino Unido sin autorización. REUTERS/Carlos Barria
La decisión se basa en las restricciones para filmar o tomar imágenes en edificios judiciales del Reino Unido sin autorización. REUTERS/Carlos Barria

La medida se tomó después de una serie de antecedentes relevantes. Hubo, por ejemplo, una acusación en el High Court por presunto “coaching” o guía durante una declaración.

También se registró un episodio en California: miembros del equipo de seguridad de Mark Zuckerberg fueron vistos usando gafas de Meta durante un juicio, y el tribunal advirtió sobre la posibilidad de desacato si se había grabado el proceso.

No es la primera restricción de este tipo. Tribunales de Nueva York ya anunciaron una prohibición para evitar grabaciones encubiertas de audiencias.

Mujer con gafas de montura negra y lentes transparentes, chaqueta de vinilo y pendientes dorados; a la derecha, gafa de sol negra Ray-Ban con lentes verdes
Meta ofrece tres líneas de gafas inteligentes, con precios, diseño y funciones para distintos usuarios. (Ray-Ban Meta)

En el Reino Unido, además, se habían registrado vetos en restaurantes, teatros y pubs por preocupaciones vinculadas a la privacidad.

Qué características integran las gafas inteligentes de Meta

Las gafas inteligentes de Meta se organizan en tres líneas, con precios, diseño y funciones pensadas para públicos distintos.

La primera de ella es Ray-Ban Meta (segunda generación), lanzada en septiembre de 2025. Se vende entre USD 379 y USD 499 y ofrece varios estilos: Wayfarer, Headliner, Skyler, Blayzer y Scriber. La primera generación todavía se consigue desde USD 224.

Tres pares de gafas inteligentes Ray-Ban Meta: Wayfarer Gen 1, Wayfarer Gen 2 y Blayzer Optics Gen 2, con sus precios en una página web
En todos los modelos, se mantiene la montura Ray-Ban y se incluye una cámara de 12 megapíxeles que graba en 1080p. (Meta)

En todos los casos, mantienen la montura de Ray-Ban e incorporan cámara de 12 megapíxeles con grabación de video en 1080p, altavoces de conducción abierta, micrófonos con cancelación de ruido y el asistente Meta AI con activación por voz.

La autonomía ronda entre cuatro y ocho horas, según el uso, y el estuche de carga cuesta USD 99.

Para un perfil deportivo está la línea Oakley Meta, con dos modelos: HSTN, de estética más casual, y Vanguard, enfocado en atletas. Ambos arrancan en USD 399, mientras que Vanguard sube a USD 499 en su versión completa; con lentes Transitions cuesta USD 579.

Para deporte, Oakley Meta tiene dos versiones: HSTN, más casual, y Vanguard, orientada a atletas. REUTERS/Carlos Barria
Para deporte, Oakley Meta tiene dos versiones: HSTN, más casual, y Vanguard, orientada a atletas. REUTERS/Carlos Barria

Vanguard suma montura envolvente de O Matter, lente único PRIZM para mejorar el contraste en exteriores, certificación IP67 y ajuste de tres puntos con apoyos nasales intercambiables (compatibles con casco y gorra). Incluye cámara de 12 megapíxeles con 122° de campo visual y video en 3K a 30 fps, además de cámara lenta e hiperlapse.

La batería llega a nueve horas y el estuche agrega 36 más. También se integra con Garmin y Strava para métricas por voz.

La más nueva es Meta Glasses by Kylie o Starfire Kylie Edition, hecha junto a Kylie Jenner. Parte de USD 399 y llega a USD 479 con Transitions. Tiene montura oval Y2K (Classic Black o Dark Tortoise), una pequeña gema en un cristal y estuche con espejo.

Su diferencial: permite usar una voz generada por IA basada en Jenner para el asistente Meta AI. Funciona con Muse Spark e incluye cámara de 12 megapíxeles, seis micrófonos, altavoces y más de ocho horas de batería, con estuche que suma hasta 40 horas extra.

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