Actualización de Android 17 a celulares Motorola: lista completa

Motorola confirmó la lista oficial de 52 celulares que recibirán la actualización a Android 17.

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Motorola ha confirmado oficialmente cuáles de sus dispositivos recibirán la actualización a Android 17. La publicación de la lista, detallada en el blog de la marca, tiene 52 teléfonos, incluidos algunos lanzados hace dos años.

Además, la compañía dio a conocer los detalles de cómo será el proceso de actualización y el cronograma que deben tener presente los usuarios para recibir las mejoras en sus celulares.

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La lista completa de celulares Motorola que recibirán Android 17

Motorola ha publicado la lista definitiva de los modelos que recibirán la actualización. Si tu dispositivo aparece aquí, recibirás Android 17 de forma oficial y estable. En cambio, los equipos no incluidos se quedarán en la versión actual de Android y no tendrán acceso a las novedades de este año.

Serie Razr

Razr 70 Ultra

Razr 70 Plus

Razr 70

Razr Ultra 2026

Razr Plus 2026

Razr 2026

Razr Fold 2026

Razr Fold 2025

Razr 60 Ultra

Razr 60s

Razr 60d

Razr 60

Razr Ultra 2025

Razr Plus 2025

Razr 2025

Razr 50 Ultra

Razr Plus 2024

Los Motorola Razr plegables y los Edge de última generación serán los primeros en acceder a Android 17. (MOTOROLA)

Serie Edge

Edge 2026

Edge 70 Pro Plus

Edge 70 Pro

Edge 70 Max

Edge 70 Neo

Edge 70 Plus

Edge 70 Fusion Plus

Edge 70 Fusion

Edge 70

Edge 2025

Edge 60

Edge 60 Pro

Edge 60 Fusion

Edge 50 Ultra

Edge 60 Stylus

Serie Moto G

Moto G Stylus 2026

Moto G Power 2026

Moto G Play 2026

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G77

Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

Cómo y cuándo llegará Android 17 a los móviles Motorola

Motorola ha aclarado que no existe una fecha exacta única para todos los modelos. El proceso será prolongado y escalonado, con prioridad para los móviles más recientes y los de gama alta. Los dispositivos plegables de la familia Razr y los modelos Edge de última generación serán los primeros en acceder a la nueva versión del sistema operativo.

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Los usuarios de estos equipos pueden esperar la notificación de descarga en un plazo breve. En cambio, los dueños de modelos menos actuales, especialmente los Moto G de años anteriores, deberán aguardar algunos meses. En general, la empresa estima que toda la lista recibirá Android 17 antes de finalizar 2026, aunque la mayoría lo hará mucho antes.

Android 17 incorpora mejoras de multitarea, gestión de ventanas y compatibilidad con formatos flexibles en celulares Motorola. (GOOGLE)

La actualización se va liberando de manera gradual según la antigüedad y la gama del dispositivo. Los equipos más modestos suelen tener cierta demora, así que la paciencia será clave para quienes tengan móviles de generaciones previas.

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Android 17 trae varias mejoras, especialmente para los dispositivos con pantallas grandes y plegables. Los avances en multitarea, gestión de ventanas y compatibilidad con formatos flexibles permitirán a los usuarios aprovechar mejor las características de sus terminales.

Recomendaciones para usuarios que esperan la actualización

Para recibir Android 17, los usuarios deben estar atentos a la notificación de actualización en su dispositivo. Es recomendable dejar suficiente espacio de almacenamiento y preparar el equipo antes de iniciar la descarga. Mantener el móvil cargado, conectar a una red WiFi estable y realizar una copia de seguridad de los datos son pasos aconsejados para evitar inconvenientes durante el proceso.

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Motorola recomienda revisar Ajustes y Actualizaciones del sistema, liberar espacio, usar WiFi y hacer una copia de seguridad antes de instalar Android 17. (MOTOROLA)

Para comprobar si la actualización ya está disponible, se debe ingresar en el menú de Ajustes, seleccionar Sistema y luego Actualizaciones del sistema. El sistema informará si ya puede descargarse Android 17 o si aún hay que esperar. Estas precauciones ayudan a asegurar una transición fluida al nuevo sistema operativo.

Motorola enfatiza que los usuarios de modelos fuera de la lista oficial no recibirán la actualización. Estos equipos permanecerán en la versión de Android que tienen actualmente, sin acceso a las novedades y mejoras que Google ha preparado para este año.

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