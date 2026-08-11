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Actualización de Android 17 a celulares Motorola: lista completa

Esta actualización incorpora mejoras de multitarea, gestión de ventanas y compatibilidad con teléfonos plegables

Motorola confirmó la lista oficial de 52 celulares que recibirán la actualización a Android 17.
Motorola confirmó la lista oficial de 52 celulares que recibirán la actualización a Android 17.
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Motorola ha confirmado oficialmente cuáles de sus dispositivos recibirán la actualización a Android 17. La publicación de la lista, detallada en el blog de la marca, tiene 52 teléfonos, incluidos algunos lanzados hace dos años.

Además, la compañía dio a conocer los detalles de cómo será el proceso de actualización y el cronograma que deben tener presente los usuarios para recibir las mejoras en sus celulares.

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La lista completa de celulares Motorola que recibirán Android 17

Motorola ha publicado la lista definitiva de los modelos que recibirán la actualización. Si tu dispositivo aparece aquí, recibirás Android 17 de forma oficial y estable. En cambio, los equipos no incluidos se quedarán en la versión actual de Android y no tendrán acceso a las novedades de este año.

Serie Razr

  • Razr 70 Ultra
  • Razr 70 Plus
  • Razr 70
  • Razr Ultra 2026
  • Razr Plus 2026
  • Razr 2026
  • Razr Fold 2026
  • Razr Fold 2025
  • Razr 60 Ultra
  • Razr 60s
  • Razr 60d
  • Razr 60
  • Razr Ultra 2025
  • Razr Plus 2025
  • Razr 2025
  • Razr 50 Ultra
  • Razr Plus 2024
Los Motorola Razr plegables y los Edge de última generación serán los primeros en acceder a Android 17. (MOTOROLA)
Los Motorola Razr plegables y los Edge de última generación serán los primeros en acceder a Android 17. (MOTOROLA)

Serie Edge

  • Edge 2026
  • Edge 70 Pro Plus
  • Edge 70 Pro
  • Edge 70 Max
  • Edge 70 Neo
  • Edge 70 Plus
  • Edge 70 Fusion Plus
  • Edge 70 Fusion
  • Edge 70
  • Edge 2025
  • Edge 60
  • Edge 60 Pro
  • Edge 60 Fusion
  • Edge 50 Ultra
  • Edge 60 Stylus

Serie Moto G

  • Moto G Stylus 2026
  • Moto G Power 2026
  • Moto G Play 2026
  • Moto G 2026
  • Moto G 2025
  • Moto G Power 2025
  • Moto G Stylus 2025
  • Moto G Max
  • Moto G87
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Moto G77
  • Moto G77 Power
  • Moto G67
  • Moto G57
  • Moto G57 Power
  • Moto G47
  • Moto G37
  • Moto G37 Power

Cómo y cuándo llegará Android 17 a los móviles Motorola

Motorola ha aclarado que no existe una fecha exacta única para todos los modelos. El proceso será prolongado y escalonado, con prioridad para los móviles más recientes y los de gama alta. Los dispositivos plegables de la familia Razr y los modelos Edge de última generación serán los primeros en acceder a la nueva versión del sistema operativo.

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Los usuarios de estos equipos pueden esperar la notificación de descarga en un plazo breve. En cambio, los dueños de modelos menos actuales, especialmente los Moto G de años anteriores, deberán aguardar algunos meses. En general, la empresa estima que toda la lista recibirá Android 17 antes de finalizar 2026, aunque la mayoría lo hará mucho antes.

Android 17 incorpora mejoras de multitarea, gestión de ventanas y compatibilidad con formatos flexibles en celulares Motorola. (GOOGLE)
Android 17 incorpora mejoras de multitarea, gestión de ventanas y compatibilidad con formatos flexibles en celulares Motorola. (GOOGLE)

La actualización se va liberando de manera gradual según la antigüedad y la gama del dispositivo. Los equipos más modestos suelen tener cierta demora, así que la paciencia será clave para quienes tengan móviles de generaciones previas.

Android 17 trae varias mejoras, especialmente para los dispositivos con pantallas grandes y plegables. Los avances en multitarea, gestión de ventanas y compatibilidad con formatos flexibles permitirán a los usuarios aprovechar mejor las características de sus terminales.

Recomendaciones para usuarios que esperan la actualización

Para recibir Android 17, los usuarios deben estar atentos a la notificación de actualización en su dispositivo. Es recomendable dejar suficiente espacio de almacenamiento y preparar el equipo antes de iniciar la descarga. Mantener el móvil cargado, conectar a una red WiFi estable y realizar una copia de seguridad de los datos son pasos aconsejados para evitar inconvenientes durante el proceso.

Motorola recomienda revisar Ajustes y Actualizaciones del sistema, liberar espacio, usar WiFi y hacer una copia de seguridad antes de instalar Android 17. (MOTOROLA)
Motorola recomienda revisar Ajustes y Actualizaciones del sistema, liberar espacio, usar WiFi y hacer una copia de seguridad antes de instalar Android 17. (MOTOROLA)

Para comprobar si la actualización ya está disponible, se debe ingresar en el menú de Ajustes, seleccionar Sistema y luego Actualizaciones del sistema. El sistema informará si ya puede descargarse Android 17 o si aún hay que esperar. Estas precauciones ayudan a asegurar una transición fluida al nuevo sistema operativo.

Motorola enfatiza que los usuarios de modelos fuera de la lista oficial no recibirán la actualización. Estos equipos permanecerán en la versión de Android que tienen actualmente, sin acceso a las novedades y mejoras que Google ha preparado para este año.

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