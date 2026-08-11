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Fabricar el iPhone 18 Pro le costaría a Apple un 40% más por costos altos de producción: la memoria RAM

Tim Cook había advertido del aumento, aunque la empresa tendría un plan para evitar el impacto en el precio del producto

El iPhone 18 Pro sería más caro de fabricar para Apple y ese aumento podría impactar en el precio final para los consumidores. (REUTERS/Maxim Shemetov)
El iPhone 18 Pro sería más caro de fabricar para Apple y ese aumento podría impactar en el precio final para los consumidores. (REUTERS/Maxim Shemetov)
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El iPhone 18 Pro, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre, estaría siendo más caro de fabricar para Apple, una situación que podría impactar el precio final que llegue a los consumidores.

Según un informe de TrendForce, consultora que tiene datos de la cadena de suministro de la empresa, el alto costo de la memoria RAM estaría aumentando la producción del celular en un 38%

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El aumento de precios de la memoria se explica por la creciente demanda de inteligencia artificial y centros de datos, algo que ha afectado a la mayoría de empresas de tecnología.

Por qué el costo de fabricar un iPhone 18 Pro se dispara

La consultora estima que el costo de materiales del iPhone 18 Pro con 256 GB de almacenamiento será un 38% más alto que el modelo anterior, el iPhone 17 Pro. Este salto significa un cambio abrupto en la economía interna de Apple, que hasta ahora había logrado sortear la transferencia de estos incrementos al precio final de sus teléfonos.

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El iPhone 18 Pro de 256 GB tendría un costo de materiales 38% superior al del iPhone 17 Pro, según la consultora TrendForce. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
El iPhone 18 Pro de 256 GB tendría un costo de materiales 38% superior al del iPhone 17 Pro, según la consultora TrendForce. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Hasta mediados de año, Apple había mantenido los precios de los iPhone estables, pese a haber ajustado recientemente el valor de otros productos como el iPad, MacBook, HomePod y Apple TV. Sin embargo, con un aumento tan pronunciado en los costes de fabricación, la firma enfrenta el dilema de absorber parte del sobrecosto o trasladarlo en gran medida a los consumidores.

La memoria, que hace apenas un año representaba apenas el 10% del coste de producción de un iPhone, hoy consume el 34% del presupuesto de fabricación y se prevé que supere el 40% en el primer semestre de 2027. Este giro ha relegado al procesador y la pantalla, tradicionalmente los componentes más costosos, a un segundo plano.

La advertencia de Tim Cook sobre el aumento de los precios

El CEO de Apple, Tim Cook, confirmó en entrevista con el Wall Street Journal en junio de 2026 que los consumidores tendrán que prepararse para un incremento en el precio de los nuevos iPhone.

Cook explicó que la situación se ha tornado insostenible debido al encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento, impactados por la demanda explosiva de la inteligencia artificial.

Tim Cook advirtió que el encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento hará subir el precio de los nuevos iPhone. (REUTERS/David Swanson)
Tim Cook advirtió que el encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento hará subir el precio de los nuevos iPhone. (REUTERS/David Swanson)

“Lamentablemente, las subidas de precios son inevitables. Estamos haciendo todo lo posible por mitigar los enormes incrementos que se nos están trasladando y hemos intentado proteger a nuestros clientes de estas subidas, pero la situación se ha vuelto insostenible”, aseguró el directivo.

De acuerdo con cálculos publicados por el Wall Street Journal, el iPhone 18 Pro podría costar 1.299 dólares en Estados Unidos, 200 dólares más que el precio base del iPhone 17 Pro en su versión de 256 GB. En Europa, el impacto sería aún mayor: el precio podría superar los 1.500 euros, mientras que el modelo Pro Max rozaría los 2.000 euros.

Cuál sería el plan de Apple para evitar precios elevados en el iPhone 18

Hasta ahora, Apple se había resistido a modificar los precios de su producto estrella, que representa cerca del 50% de sus ingresos globales. Sin embargo, el impacto de esta crisis la obliga a replantear su estrategia. Según TrendForce, la empresa intentará amortiguar parte de la subida sacrificando parte de su margen de beneficio, uno de los más elevados del sector.

Apple buscaría amortiguar la suba del iPhone 18 con menor margen de beneficio y posibles ajustes en el precio del iPhone 17. (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)
Apple buscaría amortiguar la suba del iPhone 18 con menor margen de beneficio y posibles ajustes en el precio del iPhone 17. (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

El informe anticipa que Apple podría replicar la táctica aplicada en los últimos lanzamientos de MacBook, donde la compañía absorbió una porción de los costes para evitar una caída en las ventas. No obstante, también se contempla la posibilidad de ajustes en el precio de modelos anteriores, como el iPhone 17, para compensar el encarecimiento generalizado de la memoria.

Para los consumidores, esto significa que la era de los iPhone “congelados” en precio llega a su fin. Las previsiones más pesimistas señalan que la situación podría no mejorar hasta 2028, con años de subidas en el horizonte y una competencia que tampoco podrá ofrecer alternativas significativamente más accesibles.

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