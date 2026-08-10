Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Lentes Ray-Ban y Oakley Meta: traduce en seis idiomas en tiempo real sin usar las manos

Los dispositivos se conectan al teléfono móvil mediante Bluetooth, lo que posibilita realizar llamadas de voz a través de plataformas como WhatsApp, Messenger e Instagram

Lentes con IA - Ray-Ban Meta - Oakley Meta - Meta - gafas - tecnología - 9 de agosto
Meta incorporó en sus lentes inteligentes la capacidad de traducir conversaciones en tiempo real. (Composición Infobae: Meta)
Guardar

La integración de inteligencia artificial en dispositivos portátiles ha dado paso a una nueva generación de accesorios inteligentes. Los lentes Ray-Ban y Oakley Meta, desarrollados por Meta, representan un avance al ofrecer traducción de audio en tiempo real, conexión inalámbrica, comandos de voz y compatibilidad con aplicaciones móviles especializadas.

Estos dispositivos buscan eliminar las barreras del idioma y facilitar la comunicación global, permitiendo al usuario mantener conversaciones fluidas en distintos idiomas y recibir asistencia inmediata sin necesidad de utilizar las manos.

PUBLICIDAD

Traducción en tiempo real con lentes inteligentes: funcionamiento y lenguajes compatibles

Meta incorporó en sus lentes inteligentes la capacidad de traducir conversaciones en tiempo real. Esta función se activa mediante un comando de voz específico y permite mantener un diálogo bidireccional entre dos idiomas distintos, con resultados que se transmiten directamente a los oídos del usuario a través de bocinas de oído abierto.

Lentes con IA - Ray-Ban Meta - Oakley Meta - Meta - gafas - tecnología - 9 de agosto
Según Meta, estos lentes inteligentes están diseñados para ofrecer una experiencia auditiva cómoda y discreta. (Composición Infobae: Meta)

Los modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta admiten actualmente seis idiomas principales: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Todas las traducciones ocurren de manera instantánea, sin necesidad de conexión Wi-Fi, lo que permite su uso en cualquier entorno, ya sea durante un viaje, una reunión o en situaciones cotidianas.

PUBLICIDAD

El proceso es sencillo: basta con utilizar la expresión “Hey Meta, inicia la traducción en tiempo real” para que el sistema comience a funcionar. Si el usuario aún no ha seleccionado el idioma deseado, puede hacerlo desde la aplicación Meta AI, ajustando las preferencias antes de iniciar la conversación.

Además, la aplicación proporciona una transcripción completa de cada traducción para consulta inmediata, lo que resulta útil tanto en interacciones breves como en conversaciones más extensas.

Los modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta admiten actualmente seis idiomas principales: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. REUTERS/Daniel Cole
Los modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta admiten actualmente seis idiomas principales: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. REUTERS/Daniel Cole

Especificaciones técnicas y funcionalidades de los lentes Meta

Según Meta, estos lentes inteligentes están diseñados para ofrecer una experiencia auditiva cómoda y discreta. Incorporan micrófonos de alta sensibilidad y bocinas de oído abierto, permitiendo que el usuario escuche el entorno mientras recibe audio claro y sin interferencias.

Los dispositivos se conectan al teléfono móvil mediante Bluetooth, lo que posibilita realizar llamadas de voz a través de plataformas como WhatsApp, Messenger e Instagram, así como controlar la reproducción de audio de forma táctil o por voz.

Una característica relevante es la compatibilidad con asistentes de voz. Los lentes cuentan con Meta AI integrado, lo que permite recibir asistencia instantánea y personalizada solo con una orden verbal.

Lentes con IA - Ray-Ban Meta - Oakley Meta - Meta - gafas - tecnología - 9 de agosto
Los dispositivos se conectan al teléfono móvil mediante Bluetooth. (Meta)

Además, los lentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta HSTN pueden equiparse con micas graduadas, facilitando su uso a personas con necesidades ópticas específicas. El rango de graduación para las micas Prizm, Prizm Polarized, Clear y Transitions va de -6.00 a +4.00, ampliando el espectro de usuarios potenciales.

La duración de la batería varía según el modelo. Los Ray-Ban Meta de primera generación ofrecen hasta cuatro horas de autonomía, mientras que la segunda generación y los Oakley Meta HSTN alcanzan hasta ocho horas en condiciones normales de uso. El modelo Oakley Meta Vanguard llega a nueve horas de uso regular o seis de audio continuo, adaptándose a las demandas de quienes requieren largas jornadas de conectividad.

Aplicaciones móviles y conectividad con otros dispositivos

El uso de los lentes Meta requiere la descarga de la aplicación Meta AI, disponible tanto para iOS como para Android. A través de esta app, los usuarios pueden acceder a todas las funciones, desde la configuración inicial hasta la traducción de texto y voz.

Otra de las ventajas de los lentes con IA de Meta es la capacidad de traducir textos visuales instantáneamente. REUTERS/Carlos Barría
Otra de las ventajas de los lentes con IA de Meta es la capacidad de traducir textos visuales instantáneamente. REUTERS/Carlos Barría

La conexión Bluetooth se realiza siguiendo unos pasos sencillos: encender los lentes, colocarlos en el estuche de carga, esperar la señal luminosa y emparejarlos mediante la aplicación. Para desemparejar los lentes, solo es necesario acceder a la configuración del dispositivo y seleccionar la opción correspondiente.

Una función adicional, exclusiva de los lentes Oakley Meta Vanguard, es la posibilidad de recibir notificaciones verbales sobre el rendimiento físico si se conecta a dispositivos Garmin compatibles. De esta forma, los usuarios pueden monitorear ritmo, esfuerzo y progreso en tiempo real, sin necesidad de consultar una pantalla mientras se ejercitan.

Otra de las ventajas de los lentes con IA de Meta es la capacidad de traducir textos visuales instantáneamente. El usuario puede leer menús, señalizaciones u otros elementos escritos en el entorno y recibir una traducción inmediata, simplemente con un comando de voz.

Esta función resulta especialmente útil para viajeros o para quienes participan en actividades multiculturales, ya que elimina la dependencia de Wi-Fi y garantiza acceso a la información en cualquier lugar.

Temas Relacionados

Ray-BanOakley MetaMetaLentes Ray-BanTraducciónTraducción tiempo realIdiomasLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Para qué sirve el ícono de doble WiFi en Android y por qué es recomendable usarlo

El uso del Dual WiFi presenta beneficios claros para los usuarios que requieren una conexión estable y de alta velocidad

Para qué sirve el ícono de doble WiFi en Android y por qué es recomendable usarlo

El menú oculto de Netflix: comprueba la resolución real de tu pantalla en segundos

En ordenadores, tanto en Windows como en Mac, el acceso es sencillo y directo mediante una combinación específica de teclas

El menú oculto de Netflix: comprueba la resolución real de tu pantalla en segundos

Cómo crear un video emotivo para el cumpleaños de mamá y papá desde el smartphone

La aplicación Google Fotos ofrece una opción llamada “Video de recuerdos”, ideal para quienes desean sorprender a sus padres en su cumpleaños con un montaje especial

Cómo crear un video emotivo para el cumpleaños de mamá y papá desde el smartphone

Nuevos inodoros analizan heces y orina en un segundo: sensores y cámaras trabajan con una app

Pacientes con estreñimiento o síndrome del intestino irritable encuentran una solución tecnológica: sensores que registran automáticamente los datos digestivos, librándolos de la molestia de anotar sus síntomas

Nuevos inodoros analizan heces y orina en un segundo: sensores y cámaras trabajan con una app

Andrés Cepeda lanza Big Band 2: “Lo hice sin inteligencia artificial y recuperé la voz de Celia Cruz”

El cantautor e ingeniero de grabación colombiano, Andrés Cepeda, revela cómo la tecnología atraviesa su música: la Hyundai Palisade Híbrida como estudio de escucha final

Andrés Cepeda lanza Big Band 2: “Lo hice sin inteligencia artificial y recuperé la voz de Celia Cruz”

DEPORTES

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

La excéntrica asistencia de lateral que dio la vuelta al mundo: “Es la mejor del año, no busquen más”

La foto del Dibu Martínez mientras disfruta de sus vacaciones que causó furor en las redes y recordó su otra gran pasión

La oferta que recibió un histórico de La Scaloneta para jugar en la Premier League: “Hay cuatro clubes más en la carrera”

La noticia que recibió River Plate y podría ser determinante de cara al debut en los octavos de final de la Sudamericana

TELESHOW

Nancy Dupláa sorprendió con su talento oculto en vivo: “En el Congreso se sigue usando”

Nancy Dupláa sorprendió con su talento oculto en vivo: “En el Congreso se sigue usando”

Yanina Latorre y Wanda Nara se burlaron de Mauro Icardi y la China Suárez: “Muy grasa”

La soñada fiesta de 15 de Brisa, la hija de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli: “Una noche inolvidable”

El romántico mensaje de Jimena Barón para su novio Matías Palleiro por su cumpleaños: “Mi compañero de todo”

El reencuentro de Kike Teruel con Los Nocheros en el escenario a tres años de su salida: “Un placer volvernos a encontrar”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil

La Policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil

Doce comunidades de distintos credos abren sus puertas en Panamá en una gran cita para el fomento del respeto y el conocimiento mutuo

Prohibieron llegar al cráter del volcán de Fuego y reanudaron el senderismo en el Acatenango

Parlamento Centroamericano pidió fortalecer la inclusión indígena y el uso ético de la IA en Centroamérica

¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva