Lentes Ray-Ban y Oakley Meta: traduce en seis idiomas en tiempo real sin usar las manos

Meta incorporó en sus lentes inteligentes la capacidad de traducir conversaciones en tiempo real. (Composición Infobae: Meta)

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La integración de inteligencia artificial en dispositivos portátiles ha dado paso a una nueva generación de accesorios inteligentes. Los lentes Ray-Ban y Oakley Meta, desarrollados por Meta, representan un avance al ofrecer traducción de audio en tiempo real, conexión inalámbrica, comandos de voz y compatibilidad con aplicaciones móviles especializadas.

Estos dispositivos buscan eliminar las barreras del idioma y facilitar la comunicación global, permitiendo al usuario mantener conversaciones fluidas en distintos idiomas y recibir asistencia inmediata sin necesidad de utilizar las manos.

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Traducción en tiempo real con lentes inteligentes: funcionamiento y lenguajes compatibles

Meta incorporó en sus lentes inteligentes la capacidad de traducir conversaciones en tiempo real. Esta función se activa mediante un comando de voz específico y permite mantener un diálogo bidireccional entre dos idiomas distintos, con resultados que se transmiten directamente a los oídos del usuario a través de bocinas de oído abierto.

Según Meta, estos lentes inteligentes están diseñados para ofrecer una experiencia auditiva cómoda y discreta. (Composición Infobae: Meta)

Los modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta admiten actualmente seis idiomas principales: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Todas las traducciones ocurren de manera instantánea, sin necesidad de conexión Wi-Fi, lo que permite su uso en cualquier entorno, ya sea durante un viaje, una reunión o en situaciones cotidianas.

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El proceso es sencillo: basta con utilizar la expresión “Hey Meta, inicia la traducción en tiempo real” para que el sistema comience a funcionar. Si el usuario aún no ha seleccionado el idioma deseado, puede hacerlo desde la aplicación Meta AI, ajustando las preferencias antes de iniciar la conversación.

Además, la aplicación proporciona una transcripción completa de cada traducción para consulta inmediata, lo que resulta útil tanto en interacciones breves como en conversaciones más extensas.

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Los modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta admiten actualmente seis idiomas principales: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. REUTERS/Daniel Cole

Según Meta, estos lentes inteligentes están diseñados para ofrecer una experiencia auditiva cómoda y discreta. Incorporan micrófonos de alta sensibilidad y bocinas de oído abierto, permitiendo que el usuario escuche el entorno mientras recibe audio claro y sin interferencias.

Los dispositivos se conectan al teléfono móvil mediante Bluetooth, lo que posibilita realizar llamadas de voz a través de plataformas como WhatsApp, Messenger e Instagram, así como controlar la reproducción de audio de forma táctil o por voz.

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Una característica relevante es la compatibilidad con asistentes de voz. Los lentes cuentan con Meta AI integrado, lo que permite recibir asistencia instantánea y personalizada solo con una orden verbal.

Los dispositivos se conectan al teléfono móvil mediante Bluetooth. (Meta)

Además, los lentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta HSTN pueden equiparse con micas graduadas, facilitando su uso a personas con necesidades ópticas específicas. El rango de graduación para las micas Prizm, Prizm Polarized, Clear y Transitions va de -6.00 a +4.00, ampliando el espectro de usuarios potenciales.

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La duración de la batería varía según el modelo. Los Ray-Ban Meta de primera generación ofrecen hasta cuatro horas de autonomía, mientras que la segunda generación y los Oakley Meta HSTN alcanzan hasta ocho horas en condiciones normales de uso. El modelo Oakley Meta Vanguard llega a nueve horas de uso regular o seis de audio continuo, adaptándose a las demandas de quienes requieren largas jornadas de conectividad.

Aplicaciones móviles y conectividad con otros dispositivos

El uso de los lentes Meta requiere la descarga de la aplicación Meta AI, disponible tanto para iOS como para Android. A través de esta app, los usuarios pueden acceder a todas las funciones, desde la configuración inicial hasta la traducción de texto y voz.

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Otra de las ventajas de los lentes con IA de Meta es la capacidad de traducir textos visuales instantáneamente. REUTERS/Carlos Barría

La conexión Bluetooth se realiza siguiendo unos pasos sencillos: encender los lentes, colocarlos en el estuche de carga, esperar la señal luminosa y emparejarlos mediante la aplicación. Para desemparejar los lentes, solo es necesario acceder a la configuración del dispositivo y seleccionar la opción correspondiente.

Una función adicional, exclusiva de los lentes Oakley Meta Vanguard, es la posibilidad de recibir notificaciones verbales sobre el rendimiento físico si se conecta a dispositivos Garmin compatibles. De esta forma, los usuarios pueden monitorear ritmo, esfuerzo y progreso en tiempo real, sin necesidad de consultar una pantalla mientras se ejercitan.

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Otra de las ventajas de los lentes con IA de Meta es la capacidad de traducir textos visuales instantáneamente. El usuario puede leer menús, señalizaciones u otros elementos escritos en el entorno y recibir una traducción inmediata, simplemente con un comando de voz.

Esta función resulta especialmente útil para viajeros o para quienes participan en actividades multiculturales, ya que elimina la dependencia de Wi-Fi y garantiza acceso a la información en cualquier lugar.

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