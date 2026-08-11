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Valve alerta de un robo de datos a clientes que reservaron la Steam Machine en Europa

Pese a que los atacantes no obtuvieron contraseñas, la empresa avisó que algunos usuarios podrían recibir correos, SMS o llamadas que simulan envíos y buscan datos personales

El ataque a CEVA Logistics ocurrió entre el 29 de julio y el 1 de agosto, cuando Valve aceptaba reservas de hardware en Europa. (Foto: Europa Press)
El ataque a CEVA Logistics ocurrió entre el 29 de julio y el 1 de agosto, cuando Valve aceptaba reservas de hardware en Europa. (Foto: Europa Press)
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Valve advirtió que un ciberataque contra CEVA Logistics pudo exponer datos personales de clientes en Europa que reservaron recientemente la Steam Machine o el mando de Steam, un incidente que abre la puerta a fraudes por correo, SMS o teléfono, aunque la empresa aseguró que las contraseñas y la información de pago no se vieron afectadas.

El ataque se produjo entre el 29 de julio y el 1 de agosto, el período en el que podían hacerse reservas de esos dispositivos, según un correo de la compañía al que accedió The Verge.

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CEVA, socio logístico de Valve para los envíos de hardware en Europa, conserva la información de los pedidos durante un máximo de 90 días, así que Valve consideró probable que parte de esos registros quedara comprometida.

Cuál información de usuarios de Steam quedó expuesta a ciberdelincuentes

La posible filtración incluye nombre, dirección, código postal, ciudad, teléfono, correo de Steam y datos del producto pedido. (Foto: Europa Press)
La posible filtración incluye nombre, dirección, código postal, ciudad, teléfono, correo de Steam y datos del producto pedido. (Foto: Europa Press)

La información potencialmente filtrada incluye nombre, dirección, código postal, ciudad, número de teléfono, correo vinculado a la cuenta de Steam, sumado al tipo y precio del producto solicitado.

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La empresa precisó que el resto de los datos asociados a la cuenta no resultó afectado porque la empresa de logística no tiene acceso a contraseñas, códigos de Steam Guard ni a información de pago.

Los usuarios afectados podrían recibir mensajes que aparenten proceder de Steam, de Valve o de una empresa de mensajería. En esos contactos, según explicó la empresa, podrían pedir la confirmación de una entrega, el pago de una tasa de aduana o de reenvío, o un inicio de sesión para verificar el pedido.

Ilustración gráfica que muestra un anzuelo con un icono de email como carnada, simbolizando el peligro de los scams y el robo de identidad en internet. Destaca la necesidad de precaución en el uso de tecnología e informática para evitar caer en trampas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
La empresa alertó que los usuarios de Steam afectados podrían recibir fraudes por correo, SMS o teléfono con pedidos falsos de entrega o pago. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Pueden pedirte que confirmes una entrega, que pagues una pequeña tasa de aduana o de reenvío o que inicies sesión en algún sitio para verificar tu pedido. Considéralos todos falsos”, indicó la empresa en el mensaje por correo.

Asimismo, Valve señaló que no es necesario modificar la contraseña ni realizar cambios en la configuración de la cuenta. Mientras tanto, CEVA aisló los sistemas afectados y sigue investigando el incidente con apoyo de empresas externas de seguridad.

Qué otros ciberataques se han presentado recientemente contra usuarios de Steam

El caso de la filtración de datos se suma a otros episodios recientes que afectaron a usuarios de Steam. Un ciberataque consiguió eludir los controles de la plataforma, infectó cerca de 8.000 computadoras y permitió el robo de más de 220.000 de dólares en criptomonedas a jugadores de distintos países.

Otro ataque en Steam infectó cerca de 8.000 computadoras y permitió el robo de más de 220.000 dólares en criptomonedas a jugadores de distintos países. (Foto: Europa Press)
Otro ataque en Steam infectó cerca de 8.000 computadoras y permitió el robo de más de 220.000 dólares en criptomonedas a jugadores de distintos países. (Foto: Europa Press)

Esa operación fue desmantelada tras el arresto de Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, de acuerdo con datos de Eset y documentos judiciales en Estados Unidos.

Durante casi dos años, entre mayo de 2024 y febrero de 2026, el responsable utilizó videojuegos publicados en la plataforma para distribuir un infostealer, un programa diseñado para robar credenciales, contraseñas, tokens de sesión y datos vinculados a billeteras de criptomonedas.

Según el FBI, los títulos afectados incluían BlockBlasters, Chemia, Dashverse, DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi y Tokenova. Esos juegos se promocionaban en comunidades de Discord, Telegram y X para atraer a usuarios y facilitar la instalación del software malicioso.

El FBI informó que juegos maliciosos en Steam se promocionaron en Discord, Telegram y X. (Foto: Europa Press)
El FBI informó que juegos maliciosos en Steam se promocionaron en Discord, Telegram y X. (Foto: Europa Press)

El malware se ejecutaba junto con el juego y daba acceso a información privada, sumado a facilitar el robo de activos digitales. En algunos casos, los atacantes usaban chatbots para detectar perfiles con grandes sumas en criptomonedas y priorizarlos como objetivos.

Por qué genera preocupación la oleada de ciberataques a plataformas digitales

Este tipo de episodios se sitúa dentro de un problema más amplio de seguridad en plataformas digitales, tanto de videojuegos como de servicios.

En 2025, Apple eliminó casi 59.000 aplicaciones que, después de haber sido aprobadas, introdujeron cambios para cometer fraudes, un antecedente que muestra que los sistemas de revisión no son infalibles incluso en las tiendas digitales más conocidas.

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