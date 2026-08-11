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Del móvil a la mesa: cómo la app de la freidora de aire evita que se queme la cena

Este aparato funciona a altas temperaturas, entre 180 y 200 grados Celsius, y la diferencia entre un alimento dorado y uno quemado puede depender de minutos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las distracciones son el principal enemigo cuando se utiliza una freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La integración de conectividad Wi-Fi en electrodomésticos como la freidora de aire ha transformado la experiencia de cocinar en casa. Más allá de la apariencia de sofisticación tecnológica, la verdadera utilidad de estas aplicaciones radica en su capacidad para reducir los errores más habituales en la cocina, especialmente aquellos derivados de la distracción o el descuido.

Gracias a la combinación de sensores internos y notificaciones inteligentes, estos sistemas llegan a convertirse en asistentes reales que ayudan a conseguir alimentos bien cocidos y evitan que la comida termine pasada o quemada.

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Notificaciones inteligentes para evitar errores al cocinar

Las distracciones son el principal enemigo cuando se utiliza una freidora de aire. Estos aparatos funcionan a altas temperaturas, entre 180 y 200 grados Celsius, y la diferencia entre un alimento dorado y uno quemado puede depender de minutos. Si el usuario se aleja de la cocina para realizar otras actividades, existe el riesgo de no escuchar el aviso tradicional del electrodoméstico, lo que puede comprometer el resultado de la comida.

Una pastafrola de membrillo dentro de la canasta de una freidora de aire negra y plateada sobre una encimera de madera junto a una ventana.
Si el usuario se aleja de la cocina para realizar otras actividades, existe el riesgo de no escuchar el aviso tradicional del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los pitidos convencionales, las aplicaciones conectadas envían alertas directas al teléfono móvil o al reloj inteligente del usuario. Este sistema garantiza que el aviso llegue en el momento preciso, incluso si la persona está en otra habitación. Una de las funciones más útiles es el aviso para agitar la cesta.

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Dado que la cocción en la freidora depende del flujo de aire, agitar los alimentos a tiempo evita que una parte quede cruda y otra se queme. Además, la aplicación informa cuando finaliza el ciclo de cocción, y en algunos modelos, incluso puede detener el calentamiento de forma automática o activar un modo de mantenimiento templado para evitar el sobrecalentamiento.

Automatización de perfiles de cocción y ajustes de temperatura

Ciertos alimentos requieren cambios de temperatura durante la cocción para lograr la textura y el sabor deseados. Por ejemplo, unas alitas de pollo pueden necesitar una fase inicial a temperatura media y un aumento al final para dorar la piel.

Primer plano de manos enguantadas de amarillo limpiando una freidora de aire negra con una esponjilla metálica, con espuma y salpicaduras de agua en un fregadero.
Una persona con guantes amarillos limpia diligentemente una freidora de aire negra con una esponjilla metálica, destacando la importancia del cuidado y la higiene de los electrodomésticos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones permiten seleccionar recetas preconfiguradas, de modo que el electrodoméstico ajusta automáticamente los parámetros sin necesidad de intervención manual. Este tipo de automatización elimina el margen de error y hace que el proceso sea más fiable, especialmente para quienes no tienen experiencia en la cocina.

Monitoreo remoto y reducción de pérdida de calor

Uno de los problemas frecuentes al usar freidoras de aire es la tendencia a abrir la cesta para verificar la cocción. Cada vez que esto ocurre, se pierde entre 20 y 40 grados Celsius de temperatura interna, lo que puede afectar el tiempo de cocción y secar el alimento.

Las aplicaciones permiten comprobar en tiempo real el estado de la cocción, la temperatura y el tiempo restante desde el teléfono, sin necesidad de abrir el aparato. Esto contribuye a mantener la temperatura estable y mejora el resultado final, ya que se reduce el riesgo de alterar el proceso por intervenciones innecesarias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dado que la cocción en la freidora depende del flujo de aire, agitar los alimentos a tiempo evita que una parte quede cruda y otra se queme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para aprovechar la app de la freidora de aire

Para sacar el máximo partido a estas funciones, es recomendable asegurarse de que la aplicación tenga permisos para enviar notificaciones de alta prioridad, incluso si el teléfono está en modo “No molestar”.

Utilizar las recetas predefinidas que vienen con la aplicación también ayuda, ya que estos ajustes están diseñados específicamente para el modelo y la potencia de la freidora, eliminando la necesidad de buscar tiempos y temperaturas en internet.

Además, la sincronización con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant permite recibir avisos en cualquier parte de la casa, incluso si no se tiene el teléfono a mano. De esta manera, la experiencia de cocinar se vuelve más sencilla y segura, reduciendo los errores por distracción y mejorando los resultados en la mesa.

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