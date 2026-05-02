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El truco definitivo para lograr papas fritas más crocantes en la freidora de aire

Un ingrediente común de cocina está revolucionando la preparación de papas fritas en freidora de aire al mejorar su textura y lograr un acabado mucho más crocante

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Cómo calentar patatas en la freidora de aire
Papas crocantes se pueden lograr con la freidora de aire. (Adobe Stock)

Conseguir papas fritas realmente crocantes en una freidora de aire puede parecer complicado, incluso utilizando buenos ingredientes o equipos modernos. Sin embargo, un sencillo ingrediente que suele estar presente en casi cualquier cocina está ganando protagonismo por su capacidad para transformar por completo la textura de este popular acompañamiento: el bicarbonato de sodio.

Aunque normalmente se asocia con la repostería y otras preparaciones domésticas, el bicarbonato puede convertirse en un aliado clave para quienes buscan unas papas doradas, crujientes por fuera y suaves por dentro. El truco consiste en utilizarlo durante una etapa previa a la cocción final, específicamente al hervir las papas en agua alcalina antes de llevarlas a la freidora de aire.

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Este método no solo mejora el acabado exterior, sino que también modifica la textura interna de la papa. El resultado es una combinación muy buscada en la cocina: una capa crocante y dorada que recubre un interior tierno y esponjoso.

Patatas fritas en la freidora de aire (AdobeStock)
Papas fritas en la freidora de aire. (AdobeStock)

La técnica se basa en una reacción química sencilla. Al añadir bicarbonato de sodio al agua de cocción, se eleva el nivel de alcalinidad. Esto provoca que la superficie de la papa se descomponga ligeramente más rápido durante el hervor. Cuando posteriormente se cocina en la freidora de aire, esa capa exterior se vuelve mucho más crujiente que en una preparación tradicional.

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El bicarbonato de sodio es un compuesto ampliamente utilizado en la cocina gracias a sus propiedades químicas. En la elaboración de postres suele emplearse como agente leudante, pero en este caso cumple una función completamente distinta: alterar la estructura superficial de la papa para mejorar su textura final.

Este procedimiento se ha popularizado especialmente entre usuarios de freidoras de aire, ya que estos dispositivos cocinan con menos aceite y muchas veces resulta más difícil alcanzar una textura similar a la de las papas fritas tradicionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Usando bicarbonato de sodio se pueden lograr papas fritas crocantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar papas fritas más crocantes

El proceso comienza cortando las papas en bastones de tamaño uniforme, idealmente de aproximadamente un centímetro de grosor. Mantener medidas similares permite que todas las piezas se cocinen de forma pareja.

Luego, se debe preparar una olla con agua y añadir una cucharada de bicarbonato de sodio. Una vez que el agua hierva, se incorporan las papas y se cocinan durante unos diez minutos. El objetivo no es cocinarlas por completo, sino ablandarlas ligeramente sin que pierdan firmeza.

Después del hervor llega uno de los pasos más importantes: secarlas correctamente. Retirar toda la humedad superficial es fundamental para conseguir el efecto crocante durante la cocción final. Para ello pueden utilizarse servilletas de cocina o paños limpios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La freidora de aire se puede usar para lograr papas fritas crocantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las papas ya secas, se colocan en la freidora de aire y se cocinan a unos 200 grados Celsius durante aproximadamente 15 o 20 minutos. El tiempo exacto dependerá del grosor de las papas y de la potencia del aparato. Finalmente, solo queda añadir sal u otros condimentos al gusto y servir inmediatamente.

Por qué la freidora de aire se volvió tan popular

En los últimos años, la freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados dentro del hogar gracias a su capacidad para cocinar alimentos utilizando menos aceite que una fritura convencional.

Su funcionamiento se basa en la circulación rápida de aire caliente, lo que permite dorar y cocinar distintos productos sin necesidad de sumergirlos completamente en aceite. Esto la ha transformado en una alternativa atractiva para quienes buscan preparaciones más ligeras sin renunciar a ciertas texturas características de la comida frita.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con la freidora de aire no es necesario freír las papas en abundante aceite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, uno de los desafíos más frecuentes entre los usuarios sigue siendo lograr papas realmente crocantes. Por eso, técnicas como la del bicarbonato han ganado popularidad en redes sociales y comunidades de cocina.

Aunque el método es sencillo, el cambio en el resultado puede ser notable. La combinación entre el hervor alcalino y la cocción con aire caliente permite obtener unas papas mucho más cercanas a las de restaurante, pero utilizando menos grasa y con ingredientes accesibles.

Con pequeños ajustes como este, las freidoras de aire continúan ampliando sus posibilidades dentro de la cocina diaria, demostrando que incluso una receta tan conocida como las papas fritas todavía puede mejorar con ayuda de la química culinaria.

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