La vida en OnlyFans: “Me piden fotos pisando uvas”, Donna Mills a sus 85 años

Donna Mills abrió una cuenta en OnlyFans a los 85 años después de una carrera marcada por películas como Play Misty for Me junto a Clint Eastwood. (Instagram)

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La actriz Donna Mills hizo historia en películas como Play Misty for Me (Escalofrío en la noche de 1971) junto a Clint Eastwood y a sus 85 años decidió crear una cuenta en OnlyFans, lo que ha sido la puerta de entrada a una larga lista de solicitudes extrañas por parte de sus seguidores, como fotos pisando uvas.

Lejos de buscar la polémica, Mills ha encontrado en esta nueva etapa una vía para conectar de manera más personal con quienes la han acompañado durante más de cinco décadas de carrera.

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En sus propias palabras a Entertainment Tonight, la actriz asegura que nunca ha sentido la necesidad de ajustarse a lo que se espera de una mujer de su generación y que cumplir 85 años no ha cambiado la forma en la que se percibe a sí misma. “No me siento mayor. No creo que lo parezca”, ha afirmado en varias entrevistas recientes.

Por qué Donna Mills eligió OnlyFans

La llegada de Mills en OnlyFans no fue un acto impulsivo ni motivado por la búsqueda de controversia. Según ha relatado, desconocía por completo de qué se trataba la plataforma cuando recibió la propuesta para unirse.

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Donna Mills afirmó que su llegada a OnlyFans no buscó polémica y que al principio no conocía el funcionamiento de la plataforma. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de consultar con su representante y reunirse con ejecutivos de la empresa, comprendió que podía utilizar su espacio de manera libre, sin la obligación de compartir contenido sexual o explícito. “No tienes que desnudarte. Hazlo como quieras”, fue el mensaje que recibió de la compañía.

Eso le permitió sentirse cómoda con la decisión y apostar por una nueva forma de interacción con sus seguidores.

La actriz ha subrayado que su principal motivación es la posibilidad de compartir momentos de su vida diaria, mostrar detalles detrás de cámaras de sus proyectos y mantener una relación más cercana con quienes la han apoyado durante años.

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Mills considera que OnlyFans es simplemente otra plataforma para pasar tiempo de calidad con su audiencia, sin dejar de ser fiel a quien es. “Me hace ilusión interactuar con los fans. Cuando cumplí 85 años pensé: ‘Dios mío, ya soy una anciana’. Pero no lo soy. No me siento mayor. No creo que lo parezca. Y si esto es tener 85 años, adelante, lo acepto encantada”, ha declarado.

OnlyFans le confirmó a Donna Mills que podía usar la plataforma sin publicar contenido sexual o explícito y con libertad sobre lo que comparte. (REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo)

Las peticiones más insólitas que le han hecho a Donna Mills

Desde el momento en que se anunció su presencia en la plataforma, Mills comenzó a recibir cientos de mensajes y solicitudes por parte de sus seguidores. Entre todas, hubo una que rápidamente captó su atención y se convirtió en la más comentada: la petición de grabarse pisando uvas en un viñedo.

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“Me piden fotos pisando uvas”, relató Mills entre risas durante una entrevista. La actriz, lejos de rechazar la idea, respondió con naturalidad y apertura: está dispuesta a cumplirla. “Por supuesto”, confirmó, reconociendo que este tipo de solicitudes le resultan curiosas y que entiende que detrás de ellas suele haber una fascinación por los pies.

Mills, además, es copropietaria de Mandeville Vineyards, un viñedo boutique en las colinas de Brentwood, Los Ángeles, donde reside junto a su pareja, el actor Larry Gilman.

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Donna Mills dijo que está dispuesta a cumplir la petición de pisar uvas, una solicitud vinculada a la fascinación por los pies. (Instagram)

La actriz ha compartido que esta no es la única petición extraña que ha recibido, aunque prefirió no desvelar otras por respeto a la privacidad de quienes las envían.

La propia Mills ha afirmado que no se siente diferente a otras mujeres más jóvenes y que la edad solo es un número. Ella utiliza activamente Instagram para compartir mensajes de empoderamiento y autodefinición, y su llegada a OnlyFans refuerza esa línea discursiva. La actriz defiende que la edad no es un impedimento para explorar nuevos caminos ni para disfrutar de la vida plenamente.

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