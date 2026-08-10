El secreto cromático del tigre: por qué, pese a ser reconocible por los humanos, su camuflaje es ideal en la selva

Un estudio de la Universidad de Bristol concluyó que el color naranja del tigre puede funcionar como camuflaje eficaz para muchas de sus presas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque para el ojo humano resulte fácil de ver entre la vegetación, el color naranja del tigre puede funcionar como camuflaje eficaz para muchas de sus presas.

Esa es la conclusión de un trabajo de la Universidad de Bristol, que volvió sobre una idea instalada en la divulgación animal y la reformuló desde un punto de vista menos intuitivo: el problema no es cómo se ve el felino para las personas, sino cómo lo perciben los mamíferos que suele cazar.

La pregunta tiene alcance más amplio que el caso del tigre. También apunta a un tema central en biología de la visión y evolución animal: qué colores ayudan a pasar inadvertido en un ambiente dado y hasta qué punto esa ventaja cambia según el sistema visual del observador.

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En un estudio publicado en la revista Journal of The Royal Society Interface, el equipo propuso un método para calcular qué tonos ocultan mejor o vuelven más visible a un objetivo en distintos paisajes.

El trabajo publicado en Journal of The Royal Society Interface propuso un método para calcular qué colores ocultan mejor o vuelven más visible a un objetivo en distintos paisajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance adquiere interés porque corrige una lectura muy extendida, basada en parámetros humanos, sobre cómo opera el camuflaje en la naturaleza. El hallazgo central indica que la eficacia de un color no depende solo del fondo sobre el que aparece, sino también de la visión de la especie que lo detecta.

Bajo esa lógica, el pelaje del tigre no necesita parecer verde para mezclarse con el bosque si los animales que lo observan no distinguen con claridad entre los tonos naranjas y los verdes.

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Qué cambia cuando se deja de mirar con ojos humanos

El comunicado de la Universidad de Bristol explicó que muchas presas de los tigres, entre ellas ciervos, jabalíes y otros ungulados, tienen visión dicromática, un sistema visual con dos tipos de receptores de color.

El estudio indicó que la eficacia del camuflaje cambia según el sistema visual del observador y no solo según el fondo del ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa condición dificulta diferenciar de manera fiable varios tonos rojoanaranjados de los verdes del entorno. Para una persona, el contraste resulta evidente; para esos mamíferos, no necesariamente.

La diferencia con la visión humana ayuda a entender la aparente paradoja. Las personas tienen visión tricromática, una forma de percepción cromática basada en tres tipos de receptores, que permite separar mejor los colores del espectro rojo y verde.

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Por eso el tigre destaca para un observador humano mucho más de lo que destaca para un ciervo. El comunicado institucional resume esa idea con una imagen simple: el animal que parece llamativo para las personas puede encajar bastante bien en el paisaje para sus presas.

Las presas del tigre, como ciervos, jabalíes y otros ungulados, tienen visión dicromática y distinguen peor los tonos rojoanaranjados de los verdes (EFE/EPA/HARISH TYAGI)

El estudio respalda esa explicación al señalar que el tiempo de detección cambia de forma marcada según el sistema visual del observador. “Encontramos que, para observadores dicromáticos simulados, el color afectó de manera marcada el tiempo de detección en ambos ambientes”, según se detalla en el estudio.

A la vez, el paper indica que los observadores tricromáticos lograron romper el camuflaje con mayor eficacia, un contraste que ordena todo el argumento del trabajo.

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Un método para medir qué colores ocultan mejor

El trabajo no se centró solo en los tigres. También presentó un procedimiento para estimar qué colores minimizan o maximizan la visibilidad de un objetivo insertado en escenas naturales.

La visión tricromática humana permite separar mejor los colores rojo y verde, por lo que el tigre destaca más para las personas que para un ciervo (EFE/Oscar Rivera)

Para hacerlo, el equipo combinó procesamiento de imágenes, psicofísica, disciplina que estudia la relación entre los estímulos físicos y la percepción, y redes neuronales profundas, modelos computacionales entrenados para reconocer patrones y proyectar resultados a partir de muestras limitadas.

Según el comunicado de Bristol, el método se probó en dos ambientes, un bosque templado y un desierto semiárido. Con un número acotado de muestras, el sistema permitió predecir cuáles eran los colores más eficaces para ocultarse y cuáles aumentaban la facilidad de detección.

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Esa parte del estudio desplaza el interés del caso del tigre a una pregunta más general sobre percepción animal, evolución del color y análisis del camuflaje en condiciones cercanas al mundo real.

El equipo de Bristol combinó procesamiento de imágenes, psicofísica y redes neuronales profundas para analizar el camuflaje animal en un bosque templado y un desierto semiárido (Photo by ULISES RUIZ / AFP)

El paper lo presenta como una propuesta metodológica de alcance más amplio. “Por primera vez, al usar técnicas de procesamiento de imágenes para insertar objetivos en entornos realistas, junto con psicofísica para estimar la detectabilidad y redes neuronales profundas para interpolar entre colores muestreados, proponemos un método para identificar el color óptimo que minimiza o maximiza la visibilidad”, según se detalla en el estudio.

La formulación técnica apunta a una idea concreta: el camuflaje puede estudiarse como una relación entre ambiente, color y observador, no como una propiedad fija del animal.

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Por qué el hallazgo importa más allá de una curiosidad sobre tigres

La investigación también ofrece una clave para leer la evolución del pelaje animal sin tomar la percepción humana como medida universal. Si la especie que debe detectar a un depredador no separa con claridad el naranja del verde, la presión para adquirir una coloración verde puede ser baja. En esos casos, lo decisivo no es el color en términos absolutos, sino cómo lo procesa el sistema visual del receptor.

La investigación sobre evolución animal sostuvo que los tigres enfrentan una presión limitada para desarrollar un pelaje verde si sus presas no diferencian con claridad el naranja del verde (Photo by ULISES RUIZ / AFP)

Según se detalla en el estudio, esa lógica ayuda a explicar por qué depredadores como los tigres, cuyas principales presas son otros mamíferos, enfrentan una presión limitada para evolucionar hacia un pelaje verde.

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El comunicado institucional lo tradujo en una frase concreta: para un ciervo, el naranja del tigre puede parecerse mucho más al verde del bosque de lo que parece para una persona. Ese cambio de enfoque vuelve más relevante un hallazgo que, presentado solo como rareza visual, podría quedar reducido a una curiosidad.

El trabajo de la Universidad de Bristol propone otra lectura: la naturaleza no se organiza según la percepción humana, y evaluar el camuflaje exige reconstruir cómo ven el mundo las especies que intervienen en esa relación. En el caso del tigre, esa diferencia altera la pregunta inicial y también la respuesta.

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