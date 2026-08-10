Jornada financiera: la Bolsa argentina cortó la racha bajista, pero el riesgo país subió por quinto día seguido

El riesgo país argentino alcanzó un nivel máximo desde el 10 de junio.

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Un clima financiero adverso en el exterior, junto con el rebote de los precios del petróleo, llevó a la baja de los títulos públicos argentinos y a una suba del riesgo país por quinta sesión consecutiva. Mejor reaccionaron las acciones, con un S&P Merval que rebotó y cortó la racha bajista que se había extendido durante la primera semana de agosto.

Los índices de Wall Street negociaron con tendencia negativa este lunes y el panel tecnológico Nasdaq recortó un 0,3%, mientras que las cotizaciones del petróleo crudo emprendieron nuevamente el alza, cercana al 5 por ciento.

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Con dicho trasfondo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo un loable desempeño: cerró con ganancia de 1,1% pesos, en los 3.122.065 puntos, para cortar una racha de seis ruedas negativas consecutivas.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- recortaron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan -que mide el diferencial de tasas de los bonos del Tesoro de EE.UU. con similares emisiones emergentes- avanzó 13 unidades para la Argentina, en los 465 puntos básicos, en lo más alto desde el 10 de junio de este año.

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“El mercado seguirá atento a la licitación del miércoles, cuando el Tesoro enfrentará vencimientos por aproximadamente $4,5 billones. La presión reciente sobre las tasas respondió, en buena medida, a la última licitación, en la que el rollover superó el 100% y profundizó la absorción de liquidez del sistema. Esta vez, el foco estará puesto en el nivel de renovación, un rollover inferior al 100% liberaría pesos y podría contribuir a descomprimir las tasas. También será central el dato de inflación de julio, que se conocerá el jueves nuestra proyección se mantiene en 2,0%”, aportó Jerónimo Bardin, Head Sales Trader de Inversiones Retail en Balanz.

“En el ámbito local, en la antesala de la publicación del IPC del INDEC y el reciente impulso bajista en la deuda pública, el indicador de riesgo país acumuló un salto de casi el 13% en cinco sesiones, ubicándose por encima de los 460 puntos básicos”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo más altas que bajas, encabezadas por Bioceres (+4%), Vista Energy (+3,5%) y Globant (+2,8%).

“Recomendaciones: para los amantes del riesgo, el camino son las acciones. Para los más conservadores bonos en dólares de corto plazo. Comprar dólares billetes no es una opción, es el camino a perder poder adquisitivo”, afirmó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

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Los precios del crudo subieron ante la insistencia de Irán en que Estados Unidos debe cumplir varias exigencias antes de que se pueda reabrir la vía navegable.

Los futuros del Brent ganaron 4,8%, a USD 87,58 el barril para entregar en octubre, y los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos avanzaron 5%, a USD 82,07 el barril para septiembre.

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“El débil reporte de empleo del viernes modificó rápidamente las expectativas sobre la Reserva Federal de EEUU. Actualmente, el mercado asigna aproximadamente un 44% de probabilidad a una subida de tasas en septiembre, frente al 67% registrado hace una semana. Esa corrección ha debilitado al dólar y moderado los rendimientos del Tesoro, dos variables particularmente relevantes para el comportamiento del oro”, comentó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

Mínima baja para el dólar mayorista

Con un monto de USD 367 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista volvió a negociar oscilante, para terminar con mínima baja luego de testear el umbral de los 1.500 pesos, límite que no consigue superar por el efecto de intervenciones oficiales, ya sea con ventas de contratos en la plaza de dólar futuro y de títulos dólar linked, así como ventas ocasionales en el mercado de cambios, donde sostiene el saldo neto comprador.

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El tipo de cambio oficial descontó tres pesos o 0,2%, a $1.495,50, en la segunda baja consecutiva.

Así, la divisa comercial mantiene una ganancia de 10,50 pesos o 0,7% en agosto, mientras que a lo largo de 2026 avanza 40,50 pesos o 2,8 por ciento. El dólar mayorista cerró a un máximo nominal de $1.499,50 el jueves 6 de agosto.

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Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, precisó que “la divisa abrió en niveles del cierre anterior, a $1.499, y hoy, tras un comienzo algo retrasado en cuanto a la operatoria, se movió con una leve tendencia bajista”, mientras que destacó el leve saldo comprador del BCRA “aun habiéndose confirmado que estuvo presente conteniendo la cotización con algunas ventas”.

La autoridad monetaria compró USD 13 millones en el spot, el 13% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a USD 49.567 millones, con el aporte adicional del incremento del precio del oro (+1,1%), a USD 4.447,30 la onza.

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Además, el BCRA fijó el techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.856,10, cifra que dejó al dólar mayorista a 360,60 pesos o 24,1% de esa marca teórica para la libre flotación, el rango más grade desde el 16 de junio (24,3%).

El dólar al público continuó sin variantes y según la referencia del Banco Nación cerró por cuarta rueda seguida ofrecido a $1.520 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,43 para la venta y $1.470,06 para la compra.

En tanto, el dólar blue ganó diez pesos o 0,7%, a $1.535 para la venta, con lo que cortó una serie de siete días operativos seguidos en baja.

En cuanto a los negocios de dólar futuro, todos los contratos operaron con bajas marginales en un rango de 0,1% a 0,3% y con un monto operado equivalente a USD 1.061,6 millones, según datos de A3 Mercados. Como es habitual, concentró la operatoria el contrato con vencimiento más cercano, para el cierre de agosto, que cedió 4,50 pesos, a 1.509,50 pesos.