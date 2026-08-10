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Gobiernos de Centroamérica ofrecen apoyo a Colombia tras el terremoto

Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y República Dominicana enviaron mensajes de solidaridad y ofrecieron cooperación, mientras el país reporta 111 muertos y daños en carreteras, aeropuertos, escuelas y centros de salud

Rescue workers and residents stand atop a collapsed building in the aftermath of an earthquake in Cali, Colombia, August 10, 2026 in this screengrab taken from a video. REUTERS/Reuters TV
Rescue workers and residents stand atop a collapsed building in the aftermath of an earthquake in Cali, Colombia, August 10, 2026 in this screengrab taken from a video. REUTERS/Reuters TV
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Los gobiernos de Centroamérica y el Caribe expresaron este lunes su apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud de 7,4 que dejó al menos 111 fallecidos. El Ejecutivo declaró el desastre nacional, mientras se reportaban daños en viviendas, edificios, carreteras, aeropuertos, centros de salud y escuelas.

El saldo oficial difundido por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, incluyó 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados y 52 centros educativos con daños. El mandatario dijo en Bogotá que esa era una cifra preliminar y que se preveía un aumento en las próximas horas.

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De la Espriella afirmó que al menos 5 departamentos sufrieron una gran destrucción. Añadió que 18 carreteras resultaron afectadas y que 7 aeropuertos —Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura— quedaron cerrados y sin operación para vuelos comerciales por daños en su infraestructura.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro estuvo en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sobre la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros (51 millas). En Quibdó, la capital departamental y ciudad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones.

En Cali se reportaron 20 edificios colapsados, de acuerdo con informes de la Alcaldía de Cali y de la Aeronáutica Civil citados por la agencia. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el movimiento telúrico.

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Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP
Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP

Costa Rica expresó su solidaridad por medio de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores. “El Gobierno y el pueblo de la República de Costa Rica expresan sus más profundos sentimientos de solidaridad al Gobierno y al pueblo de Colombia ante la emergencia provocada por el terremoto”, señaló la Cancillería.

La cartera también indicó que no se registran costarricenses entre los afectados. Explicó que su Consulado General en Colombia mantiene seguimiento permanente de la situación y tiene habilitadas sus líneas telefónicas y correo electrónico para atender solicitudes de asistencia consular.

Según los registros consulares, cerca de 2,000 costarricenses residen en Colombia. El gobierno costarricense además transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó la pronta recuperación del país.

Los vecinos rebuscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Camilo Rodríguez
Los vecinos rebuscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Camilo Rodríguez

El presidente de El Salvador Nayib Bukele ofreció este lunes el envío inmediato de equipos de rescate, personal médico, paramédicos e insumos a Colombia tras el terremoto.

Bukele informó en un comunicado difundido a través de su cuenta de X que su gobierno seguía de cerca las consecuencias del terremoto. El mandatario afirmó: “Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia”.

Añadió que su país está “en comunicación y listo para apoyar de inmediato” con los recursos que las autoridades colombianas consideren necesarios. También reconoció la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia colombianos y señaló que El Salvador permanece en alerta para actuar sin demora si recibe una solicitud formal.

Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana ofrecieron ayuda

También el régimen de Nicaragua envió un mensaje firmado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. “En estos momentos trágicos enviamos a ustedes, a nombre del pueblo nicaragüense y en nuestro propio nombre, nuestra solidaridad y oraciones, confiando en Dios que muy pronto se recuperará la normalidad”, escribieron en una carta.

Además dirigieron un mensaje a quienes perdieron familiares y a las comunidades golpeadas por la destrucción de sus medios de vida. En esa comunicación enviaron un “abrazo fraternal” y plegarias por consuelo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, dijo en su rueda de prensa habitual en el Palacio Nacional de la Cultura que seguía “con mucha preocupación y pesar” lo ocurrido en Colombia. Señaló que ya trasladó al presidente colombiano la solidaridad de su país y que ofreció el apoyo que sea necesario.

Arévalo añadió que la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, está en contacto con su contraparte colombiana para determinar cuándo podría activarse una solicitud internacional de ayuda. La Cancillería guatemalteca, según la publicación, también informó que mantiene contacto con algunos connacionales radicados en territorio colombiano, aunque sin datos completos sobre el estado de la mayoría.

Desde Honduras, el presidente Nasry “Tito” Asfura expresó en X su “solidaridad” y “fraternidad” con Colombia. El titular del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, manifestó a De la Espriella y a las familias afectadas su “cercanía y empatía” y afirmó que los vínculos históricos entre ambos países “hoy esa hermandad se hace más fuerte”.

Residents and emergency personnel dig through the debris of a partially collapsed building after an earthquake, in Pereira, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Stringer
Residents and emergency personnel dig through the debris of a partially collapsed building after an earthquake, in Pereira, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Stringer

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció colaboración “dentro de nuestra capacidad”. En territorio panameño, el sismo sacudió el este del país y obligó a evacuar de forma preventiva decenas de edificios de oficinas y apartamentos en la capital, así como hospitales de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, las vibraciones se prolongaron entre 40 segundos y 1 minuto y se sintieron en Darién, la comarca Guna Yala y otras zonas del este panameño. El director del instituto, Néstor Luque, explicó citado por Agencia EFE que el terremoto se originó “en una zona tectónica de contacto entre la falla El Garrapata y la falla El Cinturón Deformado del Este de Panamá”.

La República Dominicana también expresó su respaldo. La Cancillería dominicana lamentó “profundamente las víctimas y los daños ocasionados” y afirmó que sigue de cerca la evolución de la situación, mientras que el presidente Luis Abinader aseguró que su país “permanece” dispuesto a brindar el apoyo y la asistencia que sean necesarios.

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