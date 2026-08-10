Cómo usar la papelera de WhatsApp para ahorrar almacenamiento en el celular

WhatsApp incluye una herramienta para gestionar el almacenamiento del celular y eliminar archivos que saturan la memoria interna. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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En muchos dispositivos, el uso cotidiano de WhatsApp genera una acumulación de archivos que puede saturar rápidamente la memoria interna y para eso existe una herramienta que permite gestionar el almacenamiento del celular.

La app de Meta integra una función que cumple un rol similar y permite gestionar de forma práctica los archivos que ocupan más espacio, optimizando así el rendimiento del celular.

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Dónde encontrar la “papelera” de WhatsApp y cómo acceder a ella

El concepto de papelera en WhatsApp responde más a una función de organización y eliminación que a un espacio donde los archivos eliminados esperan ser restaurados.

Para ubicar esta herramienta, el usuario debe abrir la aplicación y seguir una ruta concreta: ingresar en “Ajustes”, luego seleccionar “Almacenamiento y datos”, y finalmente entrar en “Administración de almacenamiento”.

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La sección Revisa y elimina elementos de WhatsApp agrupa fotos, videos, audios y documentos que ocupan más espacio en el dispositivo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Al acceder, se despliega una sección denominada “Revisa y elimina elementos” donde la plataforma agrupa los archivos más pesados de los chats. Esta selección incluye fotos, videos, audios y documentos que, por su tamaño, tienen mayor impacto en la memoria del dispositivo. Desde allí, es posible pulsar “Seleccionar”, marcar los archivos a borrar y tocar el ícono de la papelera para eliminarlos definitivamente.

Características de la herramienta de administración de almacenamiento

La función “Administración de almacenamiento” está diseñada para facilitar la identificación y eliminación de archivos que ocupan gran cantidad de espacio. WhatsApp destaca los elementos de mayor peso y permite filtrarlos según el tipo de archivo o el tamaño, lo cual agiliza el proceso de limpieza sin necesidad de revisar cada conversación de manera individual.

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En la parte superior de esta sección, se muestra la cantidad total de espacio que ocupa WhatsApp en el dispositivo. Además, el usuario puede ordenar los archivos por “Más reciente”, “Más antiguo” o “De mayor tamaño” gracias al ícono de filtros. Cada archivo muestra su tamaño específico en la esquina superior, permitiendo priorizar la eliminación de los más voluminosos.

Cómo borrar los archivos más grandes y liberar memoria

WhatsApp facilita la eliminación de archivos grandes mediante la opción “De más de 5 MB” en la administración de almacenamiento. Esta función es útil para identificar rápidamente aquellos elementos que más memoria consumen. Para eliminar estos archivos, el usuario debe seleccionar la categoría correspondiente, marcar los que desea borrar y confirmar la eliminación tocando el ícono de la papelera.

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WhatsApp muestra cuánto espacio ocupa en el celular y permite ordenar los archivos por más reciente, más antiguo o de mayor tamaño.(EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

El proceso puede realizarse tanto desde la sección general de almacenamiento como desde cada chat individual. Al ingresar al perfil de un chat, se puede acceder a la opción “Administrar almacenamiento” y ver el desglose de archivos multimedia ordenados de mayor a menor tamaño. Así, resulta sencillo liberar espacio sin perder información relevante, ya que solo se eliminan los archivos en la memoria y no el contenido original del chat, que podrá volver a descargarse si es necesario.

La eliminación de archivos puede ser selectiva: se pueden borrar fotos, videos, documentos o audios específicos, o bien seleccionar todos los elementos de una categoría para un borrado masivo. Además, WhatsApp permite eliminar archivos duplicados, lo que resulta clave para maximizar el espacio disponible.

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Por qué WhatsApp puede ocupar tanto espacio en tu teléfono

El crecimiento del almacenamiento utilizado por WhatsApp responde principalmente a la descarga automática de fotos, videos, audios y documentos. Cuando esta función está activa, los archivos se guardan de manera continua, tanto a través de datos móviles como por WiFi.

WhatsApp permite eliminar archivos desde la administración general o desde cada chat sin borrar el contenido original, que puede volver a descargarse. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Los grupos con alta actividad suelen incrementar este fenómeno, ya que el intercambio constante de contenido multimedia genera acumulaciones rápidas.

Otro factor relevante es la existencia de archivos duplicados. Es habitual recibir una misma foto o video en distintos chats, lo que deriva en varias copias almacenadas. Además, videos extensos y mensajes de voz largos pueden llegar a ocupar decenas o cientos de megabytes, especialmente si se almacenan durante largos periodos.

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