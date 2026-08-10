El gobierno de Guatemala habilita un número de emergencia consular tras el sismo en Colombia

Guatemala habilitó un número de emergencia consular tras el terremoto de 7,4 en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala habilitó un número de emergencia consular, luego del terremoto de 7.4 en Colombia.

Según la información consular, se tiene un registro de 600 guatemaltecos residentes o como turistas en tierra colombiana.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la cancillería guatemalteca informó que los connacionales que necesiten comunicarse con sus familiares o requieran de ayuda, pueden comunicarse vía telefónica o por correo electrónico con autoridades de la Embajada de Guatemala en Colombia.

Número de teléfono : +57 311 2228161

Correo electrónico: embcolombia@minex.gob.gt

Al mismo tiempo, el Minex informó que la Embajada de Guatemala en ese país ha mantenido contacto con algunos connacionales que han llamado al número de emergencia habilitado; asimismo, por correo electrónico se les ha contactado, y han manifestado encontrarse bien.

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El Minex informó que hay un registro de 600 guatemaltecos residentes o turistas en Colombia. (Cancillería)

“También se mantiene monitoreo para conocer la situación de los demás guatemaltecos con los que hasta el momento no se ha tenido comunicación, ya que en algunos lugares los servicios están suspendidos, lo que dificulta el contacto, se está a la espera de cifras oficiales”, detallaron.

De igual forma recomendaron a la comunidad de guatemaltecos en Colombia estar atentos a las indicaciones de las autoridades y seguir las noticias de medios oficiales.

Solidaridad con el pueblo colombiano

Luego de un mensaje del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia.

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Reconocieron que el incidente registrado en el departamento del Chocó, ha causado pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales en distintas regiones del país.

“Guatemala expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y acompaña al pueblo colombiano en esta emergencia, al tiempo que reitera su disposición de brindar el apoyo que se estime necesario”, manifestó el Gobierno guatemalteco a través de su cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad y condolencias con el pueblo y el Gobierno de Colombia por las pérdidas humanas y los daños materiales. (Cancillería)

Por su parte, el mandatario guatemalteco afirmó: “Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo de esta mañana en la República de Colombia. Le enviamos al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano, en nombre propio y del pueblo de Guatemala, toda nuestra solidaridad”.

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De igual manera, el Gobierno guatemalteco ofreció ayuda logística a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) la cual cuenta con el Grupo Nacional Especializado en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR-GUA) para misiones de asistencia técnica en el extranjero.

Este grupo está formado por personal capacitado de distintas instituciones de primera respuesta, entre ellos los Bomberos Municipales, Voluntarios y Municipales Departamentales, la Cruz Roja Guatemalteca y la Unidad de Respuesta Humanitaria del Ejército (UHR).

Al mismo tiempo, cuenta con especialistas dedicados a la localización de víctimas atrapadas bajo los escombros quienes emplean tanto búsqueda técnica (con cámaras de inspección, sensores de movimiento y equipos acústicos) como búsqueda canina (utilizando binomios K9 entrenados para detectar personas con vida).

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