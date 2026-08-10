Crimen y Justicia
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Femicidio en Luján: la autopsia reveló que Daniela Armoa recibió 35 puñaladas

Diez de las heridas eran penetrantes. El ataque le provocó una fractura de cráneo y lesiones en varios órganos internos. Emanuel César Quiroz, su pareja, se negó a declarar y continúa detenido

Femicidio Luján
La víctima presentaba 35 heridas cortopunzantes
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La autopsia al cuerpo de Daniela Natalia Armoa, la joven de 26 años asesinada frente a sus tres hijos en Luján, reveló la violencia del ataque: recibió 35 heridas cortopunzantes, diez de ellas penetrantes.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae que las lesiones le provocaron una fractura de cráneo y daños en varios órganos internos. De acuerdo con los resultados de la necropsia, Armoa murió como consecuencia de una falla multiorgánica y un shock hipovolémico.

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Por el femicidio está detenido Emanuel César Quiroz (30), pareja de la víctima, que trabaja como carnicero.

La investigación se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Germán Pettoello, quien investiga el caso como femicidio.

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Luego de ser aprehendido, Quiroz fue indagado por el fiscal y se negó a declarar. Posteriormente, quedó detenido y fue trasladado a una comisaría de Marcos Paz, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, los investigadores continúan buscando el arma utilizada en el crimen, que hasta el momento no fue encontrada.

Luján femicidio
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos celulares y muestras de material orgánico y genético

El caso

El femicidio ocurrió el pasado viernes 7 de agosto, alrededor de las 14.30, en un domicilio ubicado en El Progreso al 1600, entre Ciudadela y Patricios, en el barrio Lanusse, de Luján.

Según pudo reconstruir Infobae, la joven fue atacada con un arma blanca tipo cuchilla frente a sus tres hijos. A pesar de que no existían denuncias judiciales previas, fuentes del caso indicaron a este medio que en el entorno familiar había antecedentes de situaciones de violencia de género.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas se presentó en el lugar. También acudieron los Bomberos de Luján, que ingresaron a la vivienda y trasladaron a la víctima de urgencia al hospital local. Armoa presentaba múltiples heridas y murió poco después de ingresar a la guardia.

Los efectivos llevaron a cabo allanamientos en la casa donde ocurrió el crimen y el domicilio donde se escondía el agresor

Tras el ataque, Quiroz escapó de la vivienda. Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se había refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.

Hasta allí llegaron los agentes del GTO y lograron detenerlo. Al momento de su captura, Quiroz presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su vestimenta.

La fiscalía ordenó entonces un allanamiento de urgencia en esa propiedad para buscar el arma utilizada en el femicidio, pero el procedimiento dio resultado negativo. Durante las primeras tareas periciales, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y muestras de material orgánico y genético, que quedaron a disposición de la Justicia.

Luján femicidio
Quiroz se negó a declarar y permanece detenido

Una realidad que estremece

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

Femicidios en Argentina entre el 1° enero 31 de julio
Femicidios en Argentina entre el 1° enero 31 de julio

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.

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