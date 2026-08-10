El cruce entre Luis Caputo y la diputada Marcela Pagano por el destino de fondos del Tesoro

Pagano presentó una denuncia penal por la presunta salida de $4 billones del circuito legal del Tesoro

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La diputada Marcela Pagano y el ministro de Economía Luis Caputo protagonizaron este lunes un cruce por el destino de aproximadamente $4 billones de pesos del Tesoro Nacional que, según la legisladora, quedaron sin trazabilidad pública tras una licitación de deuda. Desde Economía explicaron que los fondos se depositaron en las cuentas que el Tesoro tiene en bancos comerciales para evitar una suba abrupta de las tasas de interés.

“La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, escribió Pagano en la red social X. La réplica de Caputo fue directa y no tardó en llegar: “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias”.

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Según publicó Pagano en X, la denuncia fue presentada contra Caputo y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili —y otros funcionarios de Hacienda, Finanzas y la Tesorería— por malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta agravada y, subsidiariamente, peculado.

El episodio que derivó en la denuncia tuvo como punto de partida una conferencia de prensa del BCRA en la que Bausili no supo precisar el paradero de esos fondos. “Es una pregunta que corresponde al Tesoro, no creo que hayan desaparecido, puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”, declaró el titular del organismo monetario. Pagano tomó esa respuesta como evidencia de lo que describió como una administración opaca de fondos públicos y formalizó la denuncia ante la Justicia.

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El escrito judicial imputa a Caputo y Bausili —y a otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General de la Nación— por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio (arts. 248 y 249), defraudación por administración fraudulenta agravada (art. 173, inc. 7°, en función del art. 174, inc. 5°), y subsidiariamente peculado (art. 261) y malversación culposa (art. 262).

El cruce en redes sociales entre el ministro de Economía y Marcela Pagano

Desde el Ministerio de Economía ya habían señalado, antes de la denuncia, que los excedentes obtenidos en licitaciones se incorporan al flujo de caja general y pueden utilizarse para cubrir obligaciones corrientes, financiar programas presupuestarios y reforzar la liquidez ante futuros vencimientos.

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En efecto, fuentes de Economía explicaron a Infobae que depositaron ese excedente obtenido en la última licitación de deuda en las cuentas del Tesoro en bancos comerciales, con el objetivo de evitar un impacto negativo en la liquidez del sistema que derive en un aumento de las tasas de interés.

Caputo dijo que iniciará acciones legales contra la legisladora: “Por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”, escribió el ministro en X.

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Según el escrito judicial, los hechos que motivan la denuncia consisten en “la salida del circuito legal de administración financiera —la cuenta del Tesoro Nacional radicada en el Banco Central de la República Argentina— de una masa de fondos públicos de aproximadamente $4 billones”.

La causa queda ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si los movimientos cuestionados por Pagano constituyen irregularidades penales o se encuadran dentro de la operatoria habitual de administración del Tesoro.

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Pagano llegó al Congreso en 2023 de la mano de La Libertad Avanza (LLA), el espacio político de Javier Milei, como una de las caras visibles de la boleta en la provincia de Buenos Aires. Periodista de profesión, explicó en su momento que su ingreso a la política respondió a un quiebre con el periodismo tras experimentar presiones en los medios donde trabajaba, vinculadas a la dependencia de la pauta pública.

La relación con el oficialismo se deterioró desde los primeros meses de gobierno. Uno de los episodios que marcó el distanciamiento fue en abril de 2024, cuando fue designada presidenta de la Comisión de Juicio Político en una reunión avalada por el entonces jefe de bloque, Oscar Zago, designación que el presidente de la Cámara, Martín Menem, nunca reconoció. En agosto de 2025, Pagano votó a favor de la insistencia contra el veto presidencial a la Ley de Discapacidad, en contra de la posición de Milei, y formalizó su salida del bloque junto a otros tres legisladores para conformar el espacio “Coherencia”. Hoy conduce un monobloque propio.

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