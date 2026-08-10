Asalto armado en altamar deja dos pescadores heridos en Honduras

El reporte preliminar indicó que seis hombres armados participaron en el ataque contra la embarcación pesquera Lucky Trap.

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Un violento asalto en altamar dejó a dos pescadores heridos y una embarcación con alrededor de 15 impactos de bala, luego de que la lancha fuera interceptada por un grupo de hombres armados en las cercanías de Guanaja, Islas de la Bahía.

El ataque fue confirmado por el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera, quien detalló que la embarcación fue inspeccionada por elementos de la Fuerza Naval después de ponerse a salvo.

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes se movilizaban en una lancha equipada con dos motores y eran seis personas. Dos de ellos portaban armas de fuego, mientras que los otros cuatro utilizaban armas blancas.

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Durante el asalto, los delincuentes amenazaron a la tripulación, se llevaron equipos, objetos personales y parte del producto que transportaba la embarcación, y dejaron a dos miembros de la tripulación con heridas de arma de fuego.

Tras la pista de los responsables

Uno de los pescadores recibió dos disparos en el antebrazo, mientras que el segundo resultó herido en el tobillo derecho. Ambos fueron reportados como estables por las autoridades.

Entre los objetos sustraídos durante el asalto se encuentran dos radios de comunicación, teléfonos celulares y una antena de internet utilizada por la embarcación.

Las Fuerzas Armadas anuncian más patrullajes navales tras el ataque a una lancha pesquera.

Los atacantes también se llevaron aproximadamente 50 bolsas de langosta y tres sacos con un peso aproximado de 30 libras cada uno.

La embarcación Lucky Trap recibió alrededor de 15 impactos de bala durante el ataque. Pese a los disparos, la embarcación logró continuar navegando y consiguió ponerse a salvo.

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La Fuerza Naval realizó una inspección de la embarcación para documentar las condiciones en las que llegó después del ataque y recopilar información sobre lo ocurrido.

Ante los recientes incidentes, las Fuerzas Armadas anunciaron un incremento de los patrullajes de la Fuerza Naval en la zona.

El objetivo será aumentar la vigilancia sobre las embarcaciones que realizan actividades de pesca y navegación, mejorar las condiciones de seguridad para las tripulaciones que se desplazan por las aguas cercanas a Guanaja y detectar movimientos sospechosos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer mayores detalles sobre el ataque sufrido por la Lucky Trap y determinar si existe información que permita identificar a los responsables.

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El asalto armado en altamar deja a dos pescadores heridos cerca de Guanaja.

La ubicación de las embarcaciones también representa un desafío para las autoridades, debido a las distancias que deben recorrer las unidades navales cuando reciben reportes de emergencia. Por ello, el fortalecimiento de la vigilancia busca mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos incidentes y disuadir la presencia de grupos dedicados al robo de embarcaciones, equipos o productos de pesca.

El caso también podría generar nuevas medidas de coordinación entre los pescadores y las autoridades encargadas de la seguridad marítima. El intercambio de información sobre movimientos sospechosos, rutas utilizadas y sectores considerados de mayor riesgo puede facilitar la reacción ante futuras emergencias y contribuir a proteger a las personas que dependen de las actividades pesqueras en las aguas del Caribe hondureño.

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El incidente vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad en las zonas marítimas donde se desarrollan actividades de pesca comercial y artesanal. Para las tripulaciones, permanecer durante varias horas en altamar implica depender de sistemas de comunicación y de la presencia de patrullajes para reportar situaciones de riesgo o solicitar asistencia.