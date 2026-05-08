Hombre se hizo pasar por mujer en OnlyFans con IA y ganó USD $43.000

Un estudiante estadounidense de 21 años creó a Maya, una modelo virtual, desde su dormitorio en Austin. REUTERS/Carlos Barria/

Un estudiante estadounidense de 21 años logró facturar USD $43.000 en 30 días, gracias a que creó una modelo a partir de inteligencia artificial llamada Maya para OnlyFans.

La operación generó 1.247 suscripciones de pago y un ingreso promedio por usuario de USD $34, según una publicación difundida en X por el usuario raytargt.

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El margen de ganancia es considerable: tras descontar USD $400 de inversión mensual en hardware y computación, el estudiante obtiene un beneficio neto de USD $32.710.

En solo 30 días, la cuenta de OnlyFans de Maya generó USD $43.000 en ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los seguidores figura un ingeniero en Berlín que, convencido de que Maya tiene 22 años y reside en Tampa, transfirió USD $1.847 en tres semanas, ignorando que la interacción proviene de un sistema artificial.

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El estudiante le inventó una identidad de Maya: es desertora de psicología de la Universidad de Florida Central (UCF) y hasta una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda.

Todo esto se almacena en cuatro archivos markdown, con apenas 12 KB de peso, alojados en una MacBook usada de USD $400, explica el usuario de X mencionado.

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La operación digital contó con 1.247 suscriptores de pago, sin que ninguno sospechara la ausencia de una persona real. (Foto de ARCHIVO) October 1, 2025, West Java, Indonesia: In this photo illustration ECONOMIA CONTACTO VÍA EUROPA PRESS

Cómo se construyó Maya

La estructura operativa de Maya se apoya en herramientas de inteligencia artificial. Claude Code, un asistente conversacional, redacta los mensajes personalizados para cada suscriptor.

Flux, un generador visual, produce imágenes que simulan escenas domésticas con variaciones realistas: desde un espejo de dormitorio hasta una cocina a las dos de la mañana.

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ElevenLabs, empresa especializada en clonación de voz, creó la identidad sonora a partir de muestras obtenidas en Fiverr por solo USD $40, sin que la actriz original fuera informada del uso final.

Cada uno de los cuatro archivos cumple una función específica. El archivo persona.md contiene una biografía de 1.400 palabras, diseñada para asegurar la coherencia narrativa de Maya y evitar contradicciones a lo largo de las conversaciones.

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Maya existe únicamente como cuatro archivos markdown de 12 KB, gestionados en una MacBook usada de USD $400. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voice.md define la cadencia y los matices de la voz, programados para adaptarse a distintos husos horarios y contextos conversacionales.

Flux.md se ocupa del aspecto visual, utilizando un modelo LoRA con 47 tomas de referencia y tres esquemas de iluminación para garantizar continuidad en los detalles, como la mencionada cicatriz.

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Finalmente, brain.md sirve como memoria dinámica: en formato JSON, almacena información de cada suscriptor para que el sistema recuerde nombres, preferencias y eventos previos, optimizando la personalización de las respuestas.

Cronología de la creación de Maya

El desarrollo de Maya se completó en cuatro semanas. La primera se destinó a la redacción de persona.md, que incluyó la elaboración de una historia de fondo, temas prohibidos y reglas de voz.

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Las respuestas y mensajes de Maya son redactados por la inteligencia artificial Claude Code, mientras que sus imágenes las genera Flux y su voz la produce ElevenLabs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación consistía en responder satisfactoriamente a 20 preguntas aleatorias sobre la vida del personaje, sin titubeos.

La segunda semana se centró en el entrenamiento visual, seleccionando descriptores y generando múltiples variaciones para entrenar el modelo con un costo aproximado de USD $80.

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La tercera semana abordó la síntesis de voz, con 90 segundos de audio limpio y la generación de pruebas para evitar similitudes con introducciones de podcast. La última fase se reservó para la integración y pruebas finales de memoria y flujo conversacional.

El mayor seguidor de Maya, un ingeniero en Berlín, llegó a transferir USD $1.847 en tres semanas, convencido de su autenticidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maya no es la primera modelo hecha con IA

Maya no es la primera modelo creada íntegramente con inteligencia artificial, pero su caso marca un nuevo umbral en la relación entre tecnología y economía digital.

Desde 2022, han surgido figuras como Lil Miquela o Aitana López, perfiles gestionados por equipos humanos que emplean IA para generar imágenes y mensajes en redes sociales.

Desde 2022, se han creado personajes como Lil Miquela y Aitana López, cuyas cuentas son administradas por equipos que utilizan inteligencia artificial. (Foto: Instagram/lilmiquela)

Sin embargo, Maya destaca porque su existencia se sostiene únicamente en cuatro archivos markdown y herramientas como Claude Code, Flux y ElevenLabs, sin intervención manual directa.

El auge de estos personajes digitales plantea desafíos éticos, regulatorios y de autenticidad, pues millones de usuarios interactúan diariamente con identidades que no corresponden a ninguna persona real.